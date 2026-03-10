Giá xe Honda Lead 2026 giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách hàng chọn mua thay Vision, Air Blade vì chi trả tốt
GĐXH - Giá xe Honda LEAD 125 2026 chỉ từ 39,5 triệu đồng được trang bị cực xịn xò cùng thiết kế đẹp long lanh.
Giá xe Honda Lead 2026 niêm yết
Tại Việt Nam, Honda LEAD 125 2026 đang được phân phối với 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt. Mức giá đề xuất bán lẻ dao động từ 39,557 - 42,797 triệu đồng. So với tháng 2/2026, giá xe LEAD 2026 không có gì thay đổi trong tháng 3/2026.
Giá xe Honda Lead 2026 mới nhất đại lý
Dù mới ra mắt, Honda LEAD 2026 đang được các đại lý giảm giá mạnh nhằm thu hút khách hàng. Giá bán thực tế các phiên bản của Honda LEAD 2026 hiện nay hầu như chênh rất ít so với giá hãng công bố. Đây là hiện tượng hiếm thấy của xe Honda từ trước tới nay.
Bảng giá xe Honda Lead 2026
Bảng giá xe Honda LEAD 2026 tại Hà Nội
(ĐVT: đồng)
Phiên bản
Giá đề xuất
Giá đại lý
Tiêu chuẩn
39.557.455
40.000.000
Cao cấp
41.717.455
42.000.000
Đặc biệt
45.644.727
46.000.000
Đánh giá xe Honda Lead 2026
Là biểu tượng của sự tiện ích với những đường nét nữ tính, kế thừa ngôn ngữ thiết kế hiện đại, màu sắc mới nổi bật, động cơ thế hệ mới nhất eSP+ cùng nhiều tiện ích mới vượt trội, LEAD ABS 2026 là sự kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ đẹp thời thượng và công năng ưu việt, khẳng định vị thế một trong những mẫu xe thiết thực nhất trong lòng khách hàng, đặc biệt là khách hàng nữ hiện đại.
Mang tinh thần đổi mới và hướng đến sự đa dạng trong phong cách, LEAD ABS 2026 được ra mắt với bảng màu mới trẻ trung, hiện đại, giúp khách hàng dễ dàng thể hiện dấu ấn cá nhân và phong thái riêng trong từng lựa chọn. Phiên bản Đặc biệt sở hữu màu Bạc nhám hoàn toàn mới, bên cạnh Đen bí ẩn và Xanh đen cá tính, mang đến vẻ ngoài thời thượng, trẻ trung và nổi bật. Phiên bản Cao cấp tạo điểm nhấn với màu Trắng hoàn toàn mới kế thừa từ dòng xe cao cấp, mang đậm nét thanh lịch, nữ tính, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Trong khi đó, phiên bản Tiêu chuẩn giữ màu Đỏ thời thượng, phù hợp với những khách hàng yêu thích phong cách hiện đại và cuốn hút.
Điểm nổi bật của LEAD ABS 2026 là logo được làm mới, được tinh chỉnh riêng cho từng phiên bản để mang đến tổng thể thiết kế hài hòa mà tinh tế. Trên phiên bản Tiêu chuẩn và phiên bản Cao cấp, logo được phối màu bạc ánh kim toát lên hình ảnh tổng thể hiện đại, bắt mắt. Với phiên bản Đặc biệt, logo được phối màu vàng ánh kim trên tông màu xe Đen mờ và Xanh đen. Còn trên nền xe Bạc mờ, logo được mạ chrome tối màu làm tổng thể xe thêm phần nổi bật.
Không chỉ ghi điểm ở thiết kế thời thượng, LEAD ABS 2026 còn khiến người dùng hài lòng bởi hàng loạt tiện ích thông minh được chăm chút trong từng chi tiết. Ở phiên bản Đặc biệt, hệ thống phanh ABS được trang bị trên bánh trước giúp xe vận hành an toàn hơn, hạn chế trượt bánh khi phanh gấp. Hộc đựng đồ phía trước cũng được mở rộng đáng kể, được trang bị kèm cổng sạc USB loại C tiện lợi.
Điểm cộng lớn khác đến từ cốp xe “siêu rộng” trên 37 lít trên phiên bản Đặc biệt và Cao cấp – không chỉ chứa được hai mũ bảo hiểm cả đầu mà còn có đèn soi sáng. Tấm chia ngăn thông minh được trang bị trên cả 3 phiên bản, giúp việc sắp xếp đồ đạc trở nên gọn gàng, tiện lợi hơn bao giờ hết.
Với sự nâng cấp toàn diện từ thiết kế, động cơ đến tiện ích, LEAD ABS 2026 không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là người bạn đồng hành đầy phong cách của phụ nữ hiện đại – tự tin, năng động và yêu thích sự tiện nghi.
Lưu ý: Bảng giá Honda LEAD nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng có thể trực tiếp đến các đại lý Honda Uỷ nhiệm (HEAD) để nắm được mức giá chính xác nhất.
