Xe máy điện giá 34 triệu đồng của Honda đẹp xuất sắc, màn hình TFT, pin hoán đổi, đi 102km/1 lần sạc, rẻ chỉ ngang Vision liệu có về Việt Nam?

Xe máy điện của Honda đẹp xuất sắc, màn hình TFT, pin hoán đổi, đi 102km/1 lần sạc

Honda Activa e:

Thị trường xe điện hai bánh tiếp tục trở nên sôi động khi Honda chính thức giới thiệu mẫu xe điện hoàn toàn mới tại Ấn Độ. Mẫu xe này gây chú ý nhờ thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ tiện ích và hệ thống pin có thể hoán đổi linh hoạt.

Ngay từ ngoại hình, Honda Activa e: gây ấn tượng với phong cách thiết kế tối giản nhưng hiện đại. Khác với nhiều mẫu xe tay ga có nhiều đường cắt phức tạp, mẫu xe này lựa chọn ngôn ngữ thiết kế mềm mại và gọn gàng.

Honda Activa e: gây ấn tượng với phong cách thiết kế tối giản

Phần thân xe được tạo hình đơn giản, các bề mặt liền mạch giúp tổng thể xe trông thanh lịch và dễ tiếp cận với nhiều nhóm khách hàng. Cụm đèn pha LED được bố trí trên mặt nạ trước, trong khi đèn chạy ban ngày LED đặt ở khu vực tay lái tạo nên diện mạo hiện đại và dễ nhận diện khi di chuyển trên đường phố.

Phong cách thiết kế này giúp chiếc xe điện của Honda mang dáng dấp gần giống một chiếc xe tay ga truyền thống, qua đó tạo cảm giác quen thuộc với người dùng chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Bên cạnh thiết kế hiện đại, Honda cũng trang bị nhiều công nghệ đáng chú ý cho mẫu xe điện này. Xe sử dụng màn hình TFT màu hiển thị đầy đủ thông tin vận hành như tốc độ, mức pin và quãng đường còn lại. Trên phiên bản RoadSync, màn hình còn hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Nhờ đó, người lái có thể sử dụng các tính năng như dẫn đường từng chặng, nhận thông báo cuộc gọi hoặc tin nhắn SMS ngay trên bảng đồng hồ của xe. Những trang bị này giúp tăng trải nghiệm công nghệ, đồng thời phù hợp với xu hướng kết nối thông minh đang phổ biến trên các dòng xe tay ga hiện đại.

Xe sử dụng màn hình TFT màu hiển thị đầy đủ thông tin vận hành





Về hệ truyền động, Honda Activa e: sử dụng hai viên pin có thể hoán đổi, mỗi viên có dung lượng 1,5 kWh, nâng tổng dung lượng lên 3 kWh.

Theo Honda, mẫu xe này có phạm vi hoạt động khoảng 102 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn thử nghiệm. Hệ thống pin được thiết kế theo dạng hoán đổi tại trạm, nghĩa là người dùng có thể thay pin đã sạc đầy tại các điểm đổi pin thay vì chờ sạc trực tiếp.

Về khả năng vận hành, xe được trang bị động cơ điện đặt trên tay đòn với công suất tối đa khoảng 8 mã lực. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0–60 km/h trong khoảng 7,3 giây.

Mẫu xe này cũng cung cấp ba chế độ lái gồm Eco, Standard và Sport nhằm tối ưu giữa hiệu suất và khả năng tiết kiệm năng lượng. Tốc độ tối đa của xe đạt khoảng 80 km/h, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Honda Activa e: được giới thiệu với năm tùy chọn màu sắc gồm Pearl Serenity Blue, Pearl Misty White, Matt Foggy Silver Metallic, Pearl Igneous Black và Pearl Shallow Blue.

Giá xe máy điện Honda Activa e:

Theo công bố từ nhà sản xuất, mẫu Honda Activa e: được phân phối với hai phiên bản gồm Standard và RoadSync. Giá bán đề xuất tại thị trường Ấn Độ dao động từ 1,17 – 1,52 lakh rupee (tương đương khoảng 34 – 44 triệu đồng).

Với mức giá khởi điểm khoảng 34 triệu đồng, mẫu xe này được định vị trong phân khúc xe điện phổ thông, cạnh tranh với nhiều mẫu xe tay ga điện đang có mặt trên thị trường.

Việc Honda tung ra sản phẩm mới trong phân khúc này cho thấy hãng đang đẩy mạnh chiến lược phát triển xe điện hai bánh, đặc biệt tại những thị trường có nhu cầu di chuyển bằng xe máy lớn như châu Á.

Sự xuất hiện của mẫu xe này cho thấy Honda đang đẩy mạnh chiến lược điện hóa trong phân khúc xe tay ga phổ thông và là một trong những thị trường lớn nhất của hãng.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.