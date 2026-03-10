Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Thêm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường sẽ nằm trong diện mất điện

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 10 – 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 10 – 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 10 – 15/3/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Xuân Hòa, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Châu Thị Kim, đường Huỳnh Văn Tạo, đường Nguyễn Thông, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Việt Thanh, Nguyễn Thanh Cần, Võ Thị Kế, Lê Thị Thôi, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Nam, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Võ Ngọc Quận, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần Ấp 3, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, đường Huỳnh Văn Nhứt, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần Ấp 2, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thủ Thừa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: một phần xã Đức lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 08:45:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 12:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty Giai Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 16:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã Đức lập

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/03/2026 đến 09:45:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức lập

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:45:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức lập

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/03/2026 đến 13:45:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức lập

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức lập

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/03/2026 đến 14:45:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức lập

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/03/2026 đến 15:45:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 08:45:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Đức lập

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/03/2026 đến 09:45:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/03/2026 đến 10:45:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:45:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 13:45:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/03/2026 đến 14:45:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/03/2026 đến 15:45:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Hòa khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 08:45:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Hòa khánh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/03/2026 đến 09:45:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Hòa khánh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/03/2026 đến 10:45:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:45:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Hòa khánh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 13:45:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Hòa khánh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:45:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Hòa khánh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:45:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 08:45:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Cty Sala

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:45:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 10:45:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:45:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 13:45:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:45:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/03/2026 đến 15:45:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 14/03/2026 đến 07:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 08:45:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Bưu điện Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/03/2026 đến 09:45:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Hộ Võ Văn Sang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/03/2026 đến 10:45:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:45:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/03/2026 đến 14:45:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/03/2026 đến 15:45:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lộc Thiên Phú, ấp Tân Xuân xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Mai Thiên Phúc, ấp Tân Xuân, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T5 Đê Trường Long: Một phần ấp Phước Thuận, Hòa Thuận 1, ấp 3 xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/03/2026 đến 07:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Nhánh rẽ trạm T11 Đê Trường Long: Một phần ấp Phước Thuận, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Chi Nhánh Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trịnh Hòa Minh, ấp Thuận Bắc xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 08:50:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Hộ Nuôi Tôm Phí Khắc Hiếu, ấp Long An 4, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/03/2026 đến 10:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Hộ kinh doanh Võ Thanh Phưng, ấp Tân Quang 1, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/03/2026 đến 11:20:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Trần Văn Phước, ấp Tân Đại xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/03/2026 đến 14:20:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cơ khí - Xây dựng Gia Hưng, ấp Vĩnh Hòa xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 12/03/2026 đến 15:40:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Hộ nuôi tôm Nguyễn Phước Hồng, ấp Tân Đông xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Lộ Y Tế: Một phần ấp Phước Kế, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 16:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Choung Hwa Vina, ấp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hương Liệu Việt Hương, ấp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Trạm T2 Cây Khô Nhỏ 6 Một phần Ấp Bình Trung 2, Xã Bình Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 10:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T39 Cây Khô Nhỏ 2 Một phần ấp Bình Bắc, Xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T43B Cây Khô Nhỏ Một phần ấp Bình Bắc, Xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 15:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T50 Cây Khô Nhỏ 3 Một phần ấp Bình Bắc, Xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T15 Kinh T2 Một phần ấp Bình Trung 2, Xã Bình Hoà,tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/03/2026 đến 10:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T9A Kinh T2-1 Một phần ấp Bình Trung 2, Xã Bình Hoà,tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T40 Kinh KT2 Nối dài Một phần ấp Bình Trung 2, Xã Bình Hoà,tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T17 Rạch Rồ 3, ấp Ông Nhan Đông, Xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 09:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T3 Rạch Rồ 2, ấp Ông Nhan Đông, Xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T4 Ấp 1 Thạnh Trị 1, ấp 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T64 Ấp 1 Thạnh Trị 5, ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/03/2026 đến 15:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T175 Ấp 1 Thạnh Trị 9, ấp 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Một phần ấp 5 Bình Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/03/2026 đến 12:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 5 Bình Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM Linh Chung (PB06060034001-ấp 5 An Thạnh -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 09:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5 Bình Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công ty TNHH B.O.T ĐT830 (PB06060049156) -ấp 3 An Thạnh -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/03/2026 đến 10:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ Sở Gia Công Cơ Khí Trần Văn Ngọc (PB06060046563) -ấp 9 Lương Hòa -xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 11/03/2026 đến 11:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vui chơi, giải trí Vân Lại Viên (PB06060041098) -ấp 3 An Thạnh -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5 Bình Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phát triển Hạ tầng Minh Quân (PB06060019236) -ấp 1A An Thạnh -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/03/2026 đến 14:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Khải Thanh (PB06060047574) -ấp Thanh Phú -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Cơ Nhiệt Thăng Long (PB06060053797) -ấp Bến Lức 9 -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bơm Nước Sinh Hoạt Bùi Hữu Quốc (PB06060018795-ấp 5 Nhựt Chánh -xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 09:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM Pentens (PB06060002690) ấp 5 Thạnh Đức -xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/03/2026 đến 10:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu UNIT RUBBER (PB06060046513) ấp 4 Phước Lợi -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Vận Tải Hồng Hà (PB06060036867) ấp 1 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Nhựa Phong Nguyên - Long An (PB06060067333) ấp 5 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ Sở Phúc Hưng (PB06060002404) ấp 5 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Song Long (PB06060002321) ấp Long Bình -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Hù Kiệt (PB06060041751-ấp 3 Lương Bình -xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 12:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công ty cổ phần phân bón Việt Úc (PB06060028125- Ấp 9 Lương Hòa -xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Hui Feng (PB06060009897)- xã Bến Lức và một phần ấp Bến Lức 9, 10- xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/03/2026 đến 11:30:00 ngày 15/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Savina (PB06060039471)- ấp Bến Lức 9 - xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/03/2026 đến 17:00:00 ngày 15/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 09:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 12 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 13 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 15:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 15:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 09:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 09:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/03/2026 đến 15:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, 5 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, 5 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 11 và toàn bộ ấp 12 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 10, 11 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 14, 11 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, 8 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 6 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 5 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 15:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Ấp Ngọc Ân, Nguyễn Khoẽ, Thanh An, Huỳnh Thơ, Hoàng Mai xã Hậu Thạnh

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 10/03/2026 đến 12:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 10:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Kinh Đứng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Kinh Đứng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/03/2026 đến 16:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kinh Ba Tri, Kinh 1000 Bắc Nhơn Hòa Lập, Kinh 2000 Bắc Nhơn Hòa Lập - Một phần Ấp Bùi Thắng, Nguyễn Sơn, Nguyễn Bảo xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kinh Giồng Dung - Một phần Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 10:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kinh Huyện Đội - Một phần Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tuyến dân cư Kinh Biện Minh - Một phần Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 15:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 12:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 12:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: khuôn viên công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Cơ Điện Vĩnh Lộc Metal

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Hòa 2, xã Hiệp Hòa, khu vực nhánh rẽ Ông Tấn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thủy, xã Hiệp Hòa, khu vực nhánh rẽ T34A Hốc Thơm

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khuôn viên CS Thức Ăn Gia Súc Lê Thị Tuyết

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên HGĐ Phạm Thị Thu Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 09:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khuôn viên Huỳnh Châu Phú Cường

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khuôn viên nhà Nghĩ Ngọc Mai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/03/2026 đến 14:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khuôn viên trạm T2 HKD Trần Văn Kỉnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Một phần Ấp T3, ấp Mỏ Vẹt - xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 12:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Quang Trung Gái Việt

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/03/2026 đến 15:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Thạnh An, xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Trần Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 08:45:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trang trại Thu Ngân

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:45:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Nhơn, xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 10:45:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Vòm, xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:45:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đồn A, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 13/03/2026 đến 13:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Bản - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 09:15:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 13/03/2026 đến 10:45:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:45:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 14:15:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/03/2026 đến 15:15:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/03/2026 đến 16:15:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 09:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/03/2026 đến 09:15:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/03/2026 đến 10:15:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/03/2026 đến 11:15:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rọc Đô - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 14/03/2026 đến 12:15:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rọc Đô - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/03/2026 đến 14:45:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rọc Đô - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/03/2026 đến 15:45:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rọc Đô - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 14/03/2026 đến 16:45:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Hà Tân, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hà Hưng, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần ấp Cả Sách, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần ấp Cả Sách, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/03/2026 đến 16:30:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Việc xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/03/2026 đến 09:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.