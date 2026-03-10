Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Thêm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường sẽ nằm trong diện mất điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 10 – 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 10 – 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 10 – 15/3/2026
Lịch cúp điện Tân An
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Xuân Hòa, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Châu Thị Kim, đường Huỳnh Văn Tạo, đường Nguyễn Thông, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Việt Thanh, Nguyễn Thanh Cần, Võ Thị Kế, Lê Thị Thôi, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Nam, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Võ Ngọc Quận, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần Ấp 3, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, đường Huỳnh Văn Nhứt, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần Ấp 2, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thủ Thừa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 15/3/2026.
Lịch cúp điện Đức Hòa
KHU VỰC: một phần xã Đức lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 08:45:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 12:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Cty Giai Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 16:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần xã Đức lập
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/03/2026 đến 09:45:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Đức lập
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:45:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Đức lập
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/03/2026 đến 13:45:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Đức lập
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Đức lập
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/03/2026 đến 14:45:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Đức lập
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/03/2026 đến 15:45:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 08:45:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Đức lập
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/03/2026 đến 09:45:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/03/2026 đến 10:45:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:45:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 13:45:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/03/2026 đến 14:45:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/03/2026 đến 15:45:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Hòa khánh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 08:45:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Hòa khánh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/03/2026 đến 09:45:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Hòa khánh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/03/2026 đến 10:45:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:45:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Hòa khánh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 13:45:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Hòa khánh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:45:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Hòa khánh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:45:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 08:45:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Cty Sala
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:45:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 10:45:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:45:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 13:45:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:45:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/03/2026 đến 15:45:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 14/03/2026 đến 07:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 08:45:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Bưu điện Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/03/2026 đến 09:45:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Hộ Võ Văn Sang
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/03/2026 đến 10:45:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:45:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/03/2026 đến 14:45:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/03/2026 đến 15:45:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Cần Giuộc
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lộc Thiên Phú, ấp Tân Xuân xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Mai Thiên Phúc, ấp Tân Xuân, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T5 Đê Trường Long: Một phần ấp Phước Thuận, Hòa Thuận 1, ấp 3 xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/03/2026 đến 07:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Nhánh rẽ trạm T11 Đê Trường Long: Một phần ấp Phước Thuận, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Chi Nhánh Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trịnh Hòa Minh, ấp Thuận Bắc xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 08:50:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Hộ Nuôi Tôm Phí Khắc Hiếu, ấp Long An 4, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/03/2026 đến 10:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Hộ kinh doanh Võ Thanh Phưng, ấp Tân Quang 1, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/03/2026 đến 11:20:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Trần Văn Phước, ấp Tân Đại xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/03/2026 đến 14:20:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cơ khí - Xây dựng Gia Hưng, ấp Vĩnh Hòa xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 12/03/2026 đến 15:40:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Hộ nuôi tôm Nguyễn Phước Hồng, ấp Tân Đông xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Lộ Y Tế: Một phần ấp Phước Kế, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 16:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Choung Hwa Vina, ấp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hương Liệu Việt Hương, ấp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kiến Tường
KHU VỰC: Trạm T2 Cây Khô Nhỏ 6 Một phần Ấp Bình Trung 2, Xã Bình Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 10:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T39 Cây Khô Nhỏ 2 Một phần ấp Bình Bắc, Xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T43B Cây Khô Nhỏ Một phần ấp Bình Bắc, Xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 15:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T50 Cây Khô Nhỏ 3 Một phần ấp Bình Bắc, Xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T15 Kinh T2 Một phần ấp Bình Trung 2, Xã Bình Hoà,tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/03/2026 đến 10:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T9A Kinh T2-1 Một phần ấp Bình Trung 2, Xã Bình Hoà,tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T40 Kinh KT2 Nối dài Một phần ấp Bình Trung 2, Xã Bình Hoà,tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T17 Rạch Rồ 3, ấp Ông Nhan Đông, Xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 09:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T3 Rạch Rồ 2, ấp Ông Nhan Đông, Xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T4 Ấp 1 Thạnh Trị 1, ấp 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T64 Ấp 1 Thạnh Trị 5, ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/03/2026 đến 15:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T175 Ấp 1 Thạnh Trị 9, ấp 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Lức
KHU VỰC: Một phần ấp 5 Bình Đức xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/03/2026 đến 12:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 5 Bình Đức xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM Linh Chung (PB06060034001-ấp 5 An Thạnh -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 09:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5 Bình Đức xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Công ty TNHH B.O.T ĐT830 (PB06060049156) -ấp 3 An Thạnh -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/03/2026 đến 10:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ Sở Gia Công Cơ Khí Trần Văn Ngọc (PB06060046563) -ấp 9 Lương Hòa -xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 11/03/2026 đến 11:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vui chơi, giải trí Vân Lại Viên (PB06060041098) -ấp 3 An Thạnh -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5 Bình Đức xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phát triển Hạ tầng Minh Quân (PB06060019236) -ấp 1A An Thạnh -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/03/2026 đến 14:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Khải Thanh (PB06060047574) -ấp Thanh Phú -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Cơ Nhiệt Thăng Long (PB06060053797) -ấp Bến Lức 9 -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bơm Nước Sinh Hoạt Bùi Hữu Quốc (PB06060018795-ấp 5 Nhựt Chánh -xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 09:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 Lương Bình xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM Pentens (PB06060002690) ấp 5 Thạnh Đức -xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/03/2026 đến 10:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu UNIT RUBBER (PB06060046513) ấp 4 Phước Lợi -xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 Lương Bình xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Vận Tải Hồng Hà (PB06060036867) ấp 1 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở Nhựa Phong Nguyên - Long An (PB06060067333) ấp 5 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ Sở Phúc Hưng (PB06060002404) ấp 5 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH Song Long (PB06060002321) ấp Long Bình -xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Hù Kiệt (PB06060041751-ấp 3 Lương Bình -xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 Lương Bình xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 12:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Công ty cổ phần phân bón Việt Úc (PB06060028125- Ấp 9 Lương Hòa -xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Hui Feng (PB06060009897)- xã Bến Lức và một phần ấp Bến Lức 9, 10- xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/03/2026 đến 11:30:00 ngày 15/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ phần Savina (PB06060039471)- ấp Bến Lức 9 - xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/03/2026 đến 17:00:00 ngày 15/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Đước
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 09:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 12 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 13 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 15:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 15:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 09:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 09:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/03/2026 đến 15:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2, 5 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4, 5 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 11 và toàn bộ ấp 12 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10, 11 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 14, 11 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4, 8 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, 6 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, 5 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 6 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 15:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Rạch Kiến
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Rạch Kiến
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Thạnh
KHU VỰC: Ấp Ngọc Ân, Nguyễn Khoẽ, Thanh An, Huỳnh Thơ, Hoàng Mai xã Hậu Thạnh
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 10/03/2026 đến 12:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 10:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Kinh Đứng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Kinh Đứng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/03/2026 đến 16:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Kinh Ba Tri, Kinh 1000 Bắc Nhơn Hòa Lập, Kinh 2000 Bắc Nhơn Hòa Lập - Một phần Ấp Bùi Thắng, Nguyễn Sơn, Nguyễn Bảo xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Kinh Giồng Dung - Một phần Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 10:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Kinh Huyện Đội - Một phần Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tuyến dân cư Kinh Biện Minh - Một phần Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 15:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ
KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 12:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 12:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Huệ
KHU VỰC: khuôn viên công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Cơ Điện Vĩnh Lộc Metal
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Hòa 2, xã Hiệp Hòa, khu vực nhánh rẽ Ông Tấn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thủy, xã Hiệp Hòa, khu vực nhánh rẽ T34A Hốc Thơm
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khuôn viên CS Thức Ăn Gia Súc Lê Thị Tuyết
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên HGĐ Phạm Thị Thu Đông
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 09:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khuôn viên Huỳnh Châu Phú Cường
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khuôn viên nhà Nghĩ Ngọc Mai
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/03/2026 đến 14:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khuôn viên trạm T2 HKD Trần Văn Kỉnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
KHU VỰC: Một phần Ấp T3, ấp Mỏ Vẹt - xã Bình Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 12:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty Quang Trung Gái Việt
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/03/2026 đến 15:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Thạnh An, xã Thạnh Hoá
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Trần Thanh Đức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 08:45:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trang trại Thu Ngân
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:45:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Nhơn, xã Thạnh Hoá
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 10:45:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cái Vòm, xã Thạnh Hoá
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:45:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đồn A, xã Bình Thành
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 13/03/2026 đến 13:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Bản - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 09:15:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 13/03/2026 đến 10:45:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:45:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 14:15:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/03/2026 đến 15:15:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/03/2026 đến 16:15:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 09:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/03/2026 đến 09:15:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/03/2026 đến 10:15:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/03/2026 đến 11:15:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rọc Đô - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 14/03/2026 đến 12:15:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rọc Đô - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/03/2026 đến 14:45:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rọc Đô - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/03/2026 đến 15:45:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rọc Đô - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 14/03/2026 đến 16:45:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp Hà Tân, xã Hưng Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hà Hưng, xã Hưng Điền
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một Phần ấp Cả Sách, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một Phần ấp Cả Sách, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/03/2026 đến 16:30:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tầm Vu
KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Việc xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/03/2026 đến 09:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
