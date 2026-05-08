Tỷ lệ 'chọi' lớp 10 THPT chuyên Sư phạm cao nhất cả nước, chuyên Anh gần 1/30
Gần 7.500 hồ sơ đăng ký vào Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm năm 2026, trong đó lớp chuyên Anh có tỷ lệ chọi gần 1/30, cao nhất cả nước.
Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết đã nhận gần 7.500 hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10 năm học 2026-2027, tăng hơn 1.800 hồ sơ so với năm ngoái.
Trong số này, lớp chuyên Anh tiếp tục dẫn đầu về mức độ cạnh tranh khi có gần 2.100 thí sinh đăng ký cho 70 chỉ tiêu, tương ứng tỷ lệ chọi 1/29,9. Đây là mức cao nhất của trường trong nhiều năm trở lại đây, đồng thời được ghi nhận là tỷ lệ chọi cao nhất cả nước ở kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay.
So với các trường chuyên tại Hà Nội và TP.HCM, mức cạnh tranh của chuyên Anh trường chuyên Sư phạm vượt trội. Tại Hà Nội, lớp chuyên Trung của Trường THPT chuyên Chu Văn An có tỷ lệ chọi khoảng 1/27,49, trong khi ở TP.HCM, tỷ lệ cao nhất tại các trường chuyên vào khoảng 1/7,13.
Ngoài chuyên Anh, lớp chuyên Sinh cũng gây bất ngờ khi vươn lên vị trí thứ hai với tỷ lệ chọi 1/19,1. Các lớp chuyên Ngữ văn và Hóa học lần lượt đạt mức 1/15,8 và 1/13,4, đều tăng so với năm trước.
Ở chiều ngược lại, mức độ cạnh tranh của một số lớp giảm đáng kể. Chuyên Tin học từ tỷ lệ 1/19 năm ngoái xuống còn 1/8,1; chuyên Vật lý giảm từ 1/13,1 xuống 1/10,5. Một trong những nguyên nhân là chỉ tiêu tuyển sinh của hai lớp này đều tăng từ 35 lên 70 học sinh.
Theo kế hoạch, thí sinh sẽ dự thi bốn môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên trong hai ngày 4-5/6. Nhà trường chia cách tính điểm xét tuyển theo từng nhóm chuyên.
Với các lớp chuyên Toán, Tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Địa lý, điểm xét tuyển là tổng điểm môn Toán chung và môn chuyên nhân hệ số hai. Điểm Ngữ văn và Tiếng Anh chung chỉ đóng vai trò điều kiện.
Đối với lớp chuyên Văn và chuyên Anh, điểm xét tuyển được tính từ môn chung tương ứng cộng với môn chuyên nhân hệ số hai.
Nhà trường không cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển. Thí sinh được xét độc lập theo từng lớp chuyên, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Riêng lớp chuyên Địa lý, 50% chỉ tiêu dự kiến dành cho học sinh đăng ký nguyện vọng trực tiếp, phần còn lại dành cho thí sinh đăng ký chuyên khác nhưng không trúng tuyển.
Năm 2025, kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm có hơn 5.700 thí sinh dự thi, đông nhất Hà Nội. Điểm chuẩn cao nhất thuộc về các lớp chuyên Tin (thi bằng Toán), Ngữ văn và Tiếng Anh với 21/30 điểm.
