U trung thất và những lựa chọn phẫu thuật
Nhiều loại u có thể xuất hiện ở trung thất. Việc điều trị u trung thất phụ thuộc vào biểu hiện của bệnh, cũng như loại can thiệp phẫu thuật. Hiện có thể phẫu thuật ngực có hỗ trợ video hoặc bằng robot. Đó là những chia sẻ của Bác sĩ Harish Mithiran – Chuyên gia phẫu thuật lồng ngực cao cấp tại Bệnh viện Gleneagles Singapore.
U trung thất là gì?
U trung thất không phải là một loại khối u cụ thể; thay vào đó, nó là một thuật ngữ chung để chỉ các khối u ở một vùng của cơ thể. Do đó, u trung thất có thể ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi và giới tính, nhưng một số loại u trung thất phổ biến hơn ở một số nhóm dân số nhất định.
Trung thất là vùng thân mình tạo thành khoảng trống giữa hai lá phổi từ cả hai bên và kéo dài từ sau ngực đến cột sống. Nó được chia thành ba vùng: vùng trước (phía trước) phía sau xương ức và phía trước tim; vùng giữa nằm giữa tim và ngay giữa hai lá phổi; và vùng sau (phía sau) gần cột sống nhất.
Tỷ lệ mắc u ở vùng ngực này ít gặp hơn so với các vùng khác trên cơ thể. Tuy nhiên, do vùng ngực này có nhiều cơ quan quan trọng và nhạy cảm nên những khối u bất thường này có thể gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Các loại u trung thất
Các loại u khác nhau thường gặp ở các vùng khác nhau của trung thất. Các loại u trung thất phổ biến nhất là u tuyến ức và u lympho. Phẫu thuật cắt bỏ được yêu cầu trong các trường hợp sau:
• U tuyến ức thường xuất hiện ở vùng trước, gần xương ức nhất. U tuyến ức bắt nguồn từ tuyến ức, nằm ở phần trên ngực, do đó thường gặp ở vùng trước.
• U quái tạo bởi các mô, bao gồm tóc, cơ, răng hoặc xương. Chúng phổ biến hơn ở vùng sinh dục của nam và nữ, nhưng cũng có thể xuất hiện ở trung thất.
• U bao sợi thần kinh (Schwannomas) là khối u thần kinh có nguồn gốc từ hệ thần kinh, phổ biến hơn ở vùng sau, gần tủy sống hơn.
• U nang thường là các túi mô lành tính, chứa khí, dịch hoặc các chất khác của cơ thể, nhưng chúng có thể cần can thiệp phẫu thuật, đặc biệt là khi được phát hiện ở vùng trung thất.
• U tế bào Schwann là khối u thần kinh có nguồn gốc từ hệ thần kinh. Chúng phổ biến hơn ở vùng sau, gần tủy sống hơn.
• U lympho bắt đầu từ hệ bạch huyết, ảnh hưởng đến các mạch bạch huyết và hạch bạch huyết trong cơ thể. Đôi khi, u lympho có thể biểu hiện dưới dạng một khối u vật lý ở vùng trung thất trước.
Cả nam giới và nữ giới đều có thể phát triển khối u trung thất, và nguy cơ ở cả hai giới không cao hơn đáng kể so với giới còn lại. Tuy nhiên, u tuyến ức phổ biến hơn ở nam giới và bệnh nhân nhược cơ, trong khi các loại u khác, chẳng hạn như u lympho, phổ biến hơn ở người trẻ và phụ nữ. Điều quan trọng là phải trao đổi với bác sĩ chuyên khoa nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về khối u trung thất hoặc bất kỳ vấn đề sức khỏe nào khác.
Có những lựa chọn phẫu thuật nào cho khối u trung thất?
Phương pháp điều trị khối u trung thất thường là phẫu thuật cắt bỏ khối u bất thường. Loại phẫu thuật khối u trung thất phụ thuộc vào cả loại khối u và vị trí của nó trên trung thất. Trước khi xác định phương pháp can thiệp nào có thể mang lại kết quả tốt nhất cho trường hợp lâm sàng, trước tiên bác sỹ sẽ sử dụng chụp cắt lớp vi tính (CT) để xác định vị trí khối u.
Sau khi phân tích kết quả, sinh thiết có thể xác định khối u là lành tính hay ác tính trước khi đưa ra kế hoạch điều trị. Một số khối u có thể cần xạ trị hoặc hóa trị sau phẫu thuật để đảm bảo khối u vẫn thuyên giảm.
U nang có thể được điều trị bằng phẫu thuật ngực hỗ trợ bằng robot hoặc phẫu thuật ngực hỗ trợ video (VATS) — cả hai đều là công nghệ xâm lấn tối thiểu được sử dụng trong điều trị khối u trung thất lành tính và ác tính. Mặt khác, u lympho thường cần hóa trị để điều trị hiệu quả. Trong một số trường hợp, phẫu thuật mở xương ức có thể được yêu cầu khi khối u trung thất phát triển bất thường hoặc ảnh hưởng đến các cấu trúc quan trọng như mạch máu.
Các bác sĩ phẫu thuật sẽ hướng dẫn và trao đổi với bệnh nhân các lựa chọn có sẵn sau khi xác định loại, mức độ nghiêm trọng và vị trí của khối u.
Bác sĩ Harish Mithiran – Chuyên gia phẫu thuật lồng ngực cao cấp tại Bệnh viện Gleneagles Singapore và là người tiên phong trong lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực ít xâm lấn, đã thực hiện hơn 2.500 ca phẫu thuật kể từ năm 2014. Bác sĩ là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực này và có trình độ cao về các kỹ thuật tiên tiến, như U-VATS (phẫu thuật lồng ngực có hỗ trợ video một cổng) và RATS (phẫu thuật lồng ngực hỗ trợ bằng robot). Chuyên khoa của bác sĩ bao gồm phẫu thuật phổi, trung thất và các tình trạng liên quan đến thành ngực.
Để biết thêm chi tiết và nhận thông tin tư vấn từ bác sĩ Harish Mithiran, vui lòng liên hệ:
Văn phòng đại diện Tập đoàn Y tế Parkway – IHH Healthcare Singapore tại Hà Nội
110 Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0988 155 855 hoặc 084 308 3637
Email: info@parkway.com.vn hoặc hanoi.vn@ihhhealthcare.com
Theo Văn phòng đại diện Tập đoàn Y tế Parkway
