Phát động Chương trình “Vì nụ cười trẻ em” và “Ươm mầm nhân ái” năm 2025: Chung tay vì tương lai trẻ em Việt

Đây là chuỗi hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kêu gọi cộng đồng chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hiện cả nước có gần 4 triệu trẻ em, chiếm tổng số trên 10% trẻ em cả nước, có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 2,2 triệu trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi. Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và có cơ chế, chế độ, chính sách đối với trẻ em khuyết tật. Nhiều tổ chức cơ quan, chính quyền các cấp tổ chức nhiều hoạt động để vận động, quyên góp, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm vơi đi những thiệt thòi, khó khăn của các em.

Tuy nhiên, rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều trẻ em khuyết tật vẫn hằng ngày, hằng giờ phải vật lộn với những đau đớn về thể xác do bị liệt chân tay, hoặc do bị câm, điếc, tâm thần, thiểu năng trí tuệ…

TS Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe trẻ em phát động các chương trình. Ảnh PT

TS Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe trẻ em – Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết, để góp phần hỗ trợ trẻ em khuyết tật và gia có thêm động lực, vật chất và tinh thần, vơi đi những thiệt thòi, những khó khăn, bệnh tật và vươn lên hòa nhập với cộng đồng, xã hội, Tạp chí tổ chức thực hiện dự án Vì nụ cười trẻ em; phát động Cuộc thi viết Vì nụ cười trẻ em và Chương trình Ươm mầm nhân ái năm 2025.

Trong đó, Dự án Vì nụ cười trẻ em 2025 là nội dung bao trùm, nhằm lan tỏa, cổ vũ cộng đồng, các cơ quan, các tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân chung tay quyên góp ủng hộ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trẻ khuyết tật. Ban Tổ chức chương trình sẽ dành toàn bộ số tiền, hiện vật quyên góp từ các tập thể, cá nhân để ủng hộ, trao tặng quà tình nghĩa cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.

Cuộc thi viết Vì Nụ cười trẻ em nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như Luật Trẻ em, Luật người khuyết tật, Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em... góp phần nâng cao kiến thức và ý thức của các tầng lớp nhân dân về quyền trẻ em, về trách nhiệm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trẻ em khuyết tật; Đồng thời tập hợp các sáng kiến, đề xuất giải pháp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong thời gian tới; phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình, tiêu biểu của các tập thể, cá nhân có nhiều hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Chương trình "Ươm mầm nhân ái" tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp trong công tác chăm sóc trẻ em khuyết tật; trao cúp, kỷ niệm chương và Giấy khen vào dịp Tết 2026.

"Toàn bộ số tiền và hiện vật quyên góp sẽ được sử dụng minh bạch để hỗ trợ khoảng 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống" – TS Trần Doãn Tiến nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Sách Thực - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cho biết, mục tiêu xuyên suốt của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam là giúp trẻ em khuyết tật thoát khỏi nỗi bất hạnh, được bảo vệ, chăm sóc và hòa nhập bình đẳng theo quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em.

Trong những năm qua, Hội đã triển khai nhiều chương trình thiết thực như "Tiếp sức trẻ khuyết tật đến trường", "Chắp cánh ước mơ", "Xuân yêu thương"…, huy động nguồn lực lớn từ cộng đồng để hỗ trợ trẻ em khuyết tật vượt qua khó khăn, góp phần thực hiện chủ trương "không bỏ ai lại phía sau".

Ông đánh giá cao Tạp chí Sức khỏe trẻ em đã chủ động phát động các chương trình "Vì nụ cười trẻ em 2025"; Cuộc thi viết "Vì nụ cười trẻ em" và Chương trình "Ươm mầm nhân ái" lần thứ I. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến mục tiêu cùng chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em khuyết tật.

Các đại biểu chụp lưu niệm tại lễ phát động

Cuộc thi viết Vì Nụ cười trẻ em Cuộc thi diễn ra trong thời gian từ ngày 28/11/2025 đến ngày 15/05/2026. Ban tổ chức sẽ trao: 01 giải nhất (Năm triệu đồng) ; 02 giải nhì (Ba triệu đồng); 03 giải ba (Hai triệu đồng) và 10 giải khuyến khích (Một triệu đồng). Các tác phẩm gửi theo địa chỉ email: suckhoetreem2024@gmail.com hoặc mục Liên hệ trên website của Cuộc thi tại địa chỉ Vinucuoitreem.vn