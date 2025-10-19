Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Uống bao nhiêu cà phê là an toàn khi mang thai?

Chủ nhật, 08:37 19/10/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Nhiều phụ nữ băn khoăn về việc uống cà phê khi mang thai có ảnh hưởng đến sức khỏe không. Về cơ bản, phụ nữ khi mang thai vẫn có thể uống cà phê nhưng cần cân nhắc về liều lượng caffeine tiêu thụ mỗi ngày.

1. Cà phê có lợi và hại thế nào cho phụ nữ mang thai?

Cà phê hay chính xác là hàm lượng caffeine trong cà phê có cả lợi ích và tác hại đối với phụ nữ mang thai tùy thuộc vào liều lượng tiêu thụ.

Caffeine là một chất kích thích tự nhiên được tìm thấy trong cà phê, trà, cacao... Sử dụng caffeine giúp tăng cường năng lượng, sự tỉnh táo. Nếu mẹ bầu đã quen với cà phê, việc uống một lượng nhỏ trong giới hạn an toàn có thể mang lại một số lợi ích như tăng sự tỉnh táo, giảm mệt mỏi và cải thiện tâm trạng.

Các nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ lượng nhỏ cà phê sẽ không gây hại cho em bé trong bụng mẹ nhưng uống quá nhiều có thể gây hại.

Uống bao nhiêu cà phê là an toàn khi mang thai?- Ảnh 1.

Uống nhiều cà phê có thể không an toàn cho phụ nữ mang thai.

Theo Đại học Sản Phụ khoa Hoa Kỳ, khi đang mang thai, caffeine sẽ đi qua nhau thai và đến bào thai. Vì cơ thể của em bé vẫn đang phát triển nên gan, não và hệ thần kinh chưa trưởng thành và không thể xử lý caffeine giống như cách mà một người trưởng thành có thể làm. Vì vậy, tiêu thụ hơn 200 mg caffeine mỗi ngày có thể gây rủi ro ảnh hưởng đến cả em bé và sức khỏe của bà mẹ trong suốt thai kỳ.

Tiêu thụ quá nhiều caffein làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc nguy cơ sinh con nhẹ cân. Một số tác dụng phụ của caffeine như căng thẳng, mất ngủ, ợ nóng... không tốt cho sức khỏe người mẹ. Sự căng thẳng của người mẹ khi mang thai có thể ảnh hưởng đến sự điều tiết cảm xúc ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

2. Lượng caffeine bao nhiêu là an toàn khi mang thai?

Trong một bài đánh giá gần đây được công bố trên tạp chí Nutrients, các nhà nghiên cứu đã tập hợp và tổng hợp nghiên cứu trong nhiều thập kỷ để giải thích tác động lâm sàng của việc tiêu thụ caffeine ở mẹ đối với thai kỳ và kết quả của thai nhi.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù kết quả ở người ít nghiêm trọng hơn so với kết quả quan sát được trên mô hình động vật (hạn chế tăng trưởng và dị tật cơ quan) nhưng việc tiêu thụ caffeine ở người mẹ lại khá phức tạp và cần được tư vấn kỹ lưỡng.

Cụ thể, việc tiêu thụ caffeine ở mức độ vừa phải (dưới 200 mg/ngày) nhìn chung không liên quan đến các biến chứng nghiêm trọng như đái tháo đường thai kỳ, tăng huyết áp thai kỳ hoặc tiền sản giật, mặc dù bằng chứng vẫn chưa nhất quán giữa các nghiên cứu. Điều quan trọng là ngay cả ở mức độ này, một số nghiên cứu vẫn chỉ ra mối liên hệ chứ không phải mối liên hệ nhân quả đã được chứng minh với tình trạng giảm cân khi sinh, làm nổi bật nguy cơ phụ thuộc vào liều lượng và gợi ý những tác động tiêu cực có thể xảy ra của việc tiêu thụ caffeine trong giai đoạn thai kỳ quan trọng.

Các báo cáo gần đây ước tính rằng có tới 85% người trưởng thành tiêu thụ caffeine hàng ngày và phụ nữ mang thai cũng không ngoại lệ. Mặc dù lợi ích đã được chứng minh, các nghiên cứu cơ học, đặc biệt là trên mô hình động vật, cho thấy chất hướng thần này có thể gây hại đáng kể cho sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi.

Quan trọng hơn, nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra khả năng chuyển hóa caffeine của phụ nữ mang thai chậm lại đáng kể khi thai kỳ tiến triển. Thời gian bán hủy của caffeine (khoảng 4 đến 5 giờ ở người trưởng thành không mang thai) có thể kéo dài đến khoảng 15 giờ vào cuối thai kỳ khiến cả mẹ và thai nhi tiếp xúc với chất này trong thời gian dài hơn nhiều so với dự kiến.

Uống bao nhiêu cà phê là an toàn khi mang thai?- Ảnh 3.

Caffeine không chỉ có trong cà phê mà còn có nhiều trong trà.

Bài đánh giá hiện tại củng cố hiểu biết khoa học về rủi ro của caffeine trong thai kỳ, nhấn mạnh mặc dù việc tiêu thụ caffeine ở mức độ vừa phải không có khả năng gây ra biến chứng lớn cho bà mẹ nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào về ngưỡng "an toàn" hoàn toàn, đặc biệt là liên quan đến sự phát triển của thai nhi.

Mặc dù độc tính rõ rệt được thấy trong các nghiên cứu trên động vật không thể khái quát hóa ở con người nhưng mối liên hệ nhất quán giữa lượng caffeine tiêu thụ và cân nặng khi sinh của thai nhi cho thấy caffeine có thể gây ra những tác động sinh học tinh tế đến sự phát triển của con người.

Do sự chậm lại đáng kể trong quá trình chuyển hóa caffeine trong thai kỳ, cần thiết phải theo dõi lượng tiêu thụ cẩn thận và tư vấn cá nhân thay vì có một hướng dẫn duy nhất. Các tác giả không đưa ra các giới hạn định lượng mới mà nhấn mạnh sự thận trọng và tầm quan trọng của việc giảm thiểu phơi nhiễm nếu có thể.

Để bảo vệ sức khỏe thai kỳ, phụ nữ mang thai nên thận trọng trong chế độ ăn uống và chú ý đến lượng caffeine có trong thực phẩm và đồ uống. Lưu ý, caffeine không chỉ có trong cà phê mà còn có trong trà, sô cô la, nước ngọt có gas và một số loại thuốc. Cách tốt nhất là nên tham khảo ý kiến của bác sĩ về mức caffeine tiêu thụ hợp lý tùy tình trạng sức khỏe và tránh nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi.

Thu Phương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Dấu hiệu cảnh báo bạn đang ăn quá nhiều tinh bột, nhiều người mắc mà không biết

Dấu hiệu cảnh báo bạn đang ăn quá nhiều tinh bột, nhiều người mắc mà không biết

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Ăn rồi nhưng luôn cảm thấy đói, đường huyết tăng, táo bón đầy hơi, da nổi mụn... là một trong những nguyên nhân do bạn đang ăn quá nhiều tinh bộ trong chế độ ăn của mình.

Việt Nam tiên phong tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên tại Châu Á về nhu động thần kinh ruột

Việt Nam tiên phong tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên tại Châu Á về nhu động thần kinh ruột

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH – Lần đầu tiên tại châu Á, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế về nhu động thần kinh ruột, quy tụ hàng trăm chuyên gia hàng đầu khu vực nhằm cập nhật các tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực còn được xem là “hố đen” của chuyên ngành tiêu hóa.

Đột quỵ ở người trẻ: 'Cơn ác mộng' không còn của riêng tuổi trung niên

Đột quỵ ở người trẻ: 'Cơn ác mộng' không còn của riêng tuổi trung niên

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

GĐXH - Căn bệnh tưởng như chỉ xảy ra với người lớn tuổi, nhưng ngày càng nhiều người ở độ tuổi 20–35 phải nhập viện vì đột quỵ. Đột quỵ đang trẻ hóa với tốc độ đáng báo động – và nguyên nhân đôi khi đến từ những thói quen rất đỗi quen thuộc.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI ký kết hợp tác chuyên môn toàn diện

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI ký kết hợp tác chuyên môn toàn diện

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - TS.BS. Nguyễn Đức Long – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bệnh viện luôn đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến và tăng cường hợp tác chuyên môn với các đơn vị trong và ngoài hệ thống y tế công lập.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu uống trà sữa thường xuyên

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu uống trà sữa thường xuyên

Sống khỏe - 19 giờ trước

Trà sữa - thức uống yêu thích của giới trẻ - tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe nếu nguyên liệu không đảm bảo và uống quá thường xuyên.

9 thói quen giúp bạn khỏe mạnh và trẻ lâu

9 thói quen giúp bạn khỏe mạnh và trẻ lâu

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng cách kiên trì thực hiện 9 thói quen hiệu quả sau đây trong thời gian dài, bạn có thể duy trì trạng thái trẻ lâu và khỏe mạnh.

Kỳ tích cứu sống người đàn ông bị sơ gan chỉ còn 1% cơ hội sống vì 1 thói quen nhiều nam giới Việt mắc phải

Kỳ tích cứu sống người đàn ông bị sơ gan chỉ còn 1% cơ hội sống vì 1 thói quen nhiều nam giới Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân tiên lượng tử vong gần như 99,9% do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, sốc nhiễm trùng, viêm phổi, hôn mê gan độ III, suy đa tạng trên nền xơ gan rượu đã được cứu sống ngoạn mục.

Tiêm vắc-xin HPV phòng tránh ung thư cổ tử cung: Bảo vệ bản thân trước khi quá muộn!

Tiêm vắc-xin HPV phòng tránh ung thư cổ tử cung: Bảo vệ bản thân trước khi quá muộn!

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

GĐXH - Ung thư cổ tử cung có thể phòng tránh được chỉ bằng một mũi tiêm. Đừng chờ đợi – tiêm vắc-xin HPV ngay hôm nay để bảo vệ chính mình và người bạn yêu thương.

4 nhóm người không phù hợp ăn gạo lứt

4 nhóm người không phù hợp ăn gạo lứt

Sống khỏe - 22 giờ trước

Gạo lứt có nhiều lợi ích cho sức khỏe vì hàm lượng chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, với một số nhóm người, gạo lứt có thể không phù hợp hoặc cần thận trọng khi ăn.

7 lợi ích tuyệt vời nếu bạn ăn cháo yến mạch vào buổi sáng

7 lợi ích tuyệt vời nếu bạn ăn cháo yến mạch vào buổi sáng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bắt đầu ngày mới với 1 bát yến mạch sẽ cung cấp năng lượng dồi dào cho cả buổi sáng. Chất xơ trong yến mạch có khả năng ổn định đường huyết, duy trì năng lượng ổn định...

Xem nhiều

Bác sĩ cảnh báo: Thói quen ăn uống tưởng vô hại, ai ngờ mang cả 'đội quân ký sinh trùng' vào cơ thể

Bác sĩ cảnh báo: Thói quen ăn uống tưởng vô hại, ai ngờ mang cả 'đội quân ký sinh trùng' vào cơ thể

Bệnh thường gặp

GĐXH - Thói quen ăn gỏi cá, thịt tái tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm, tấn công gan, phổi, thậm chí cả não mà ít ai ngờ tới.

Những “món ăn quyền lực” giàu sắt: Ăn đều, da con hồng hào – mẹ yên tâm khỏi lo thiếu máu!

Những “món ăn quyền lực” giàu sắt: Ăn đều, da con hồng hào – mẹ yên tâm khỏi lo thiếu máu!

Bệnh thường gặp
Hai bé sinh đôi 19 tháng tuổi tử vong do đuối nước: Cảnh báo đuối nước ở trẻ mùa mưa lũ

Hai bé sinh đôi 19 tháng tuổi tử vong do đuối nước: Cảnh báo đuối nước ở trẻ mùa mưa lũ

Mẹ và bé
Hi hữu: Người đàn ông 41 tuổi đi cấp cứu vì 'cậu nhỏ' cương đau dữ dội suốt 10 ngày liên tục

Hi hữu: Người đàn ông 41 tuổi đi cấp cứu vì 'cậu nhỏ' cương đau dữ dội suốt 10 ngày liên tục

Y tế
Mỡ máu cao ở người cao tuổi: Căn bệnh âm thầm rút ngắn tuổi thọ nếu chủ quan trong ăn uống và vận động

Mỡ máu cao ở người cao tuổi: Căn bệnh âm thầm rút ngắn tuổi thọ nếu chủ quan trong ăn uống và vận động

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top