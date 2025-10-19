Uống bao nhiêu cà phê là an toàn khi mang thai?

1. Cà phê có lợi và hại thế nào cho phụ nữ mang thai?

Cà phê hay chính xác là hàm lượng caffeine trong cà phê có cả lợi ích và tác hại đối với phụ nữ mang thai tùy thuộc vào liều lượng tiêu thụ.

Caffeine là một chất kích thích tự nhiên được tìm thấy trong cà phê, trà, cacao... Sử dụng caffeine giúp tăng cường năng lượng, sự tỉnh táo. Nếu mẹ bầu đã quen với cà phê, việc uống một lượng nhỏ trong giới hạn an toàn có thể mang lại một số lợi ích như tăng sự tỉnh táo, giảm mệt mỏi và cải thiện tâm trạng.

Các nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ lượng nhỏ cà phê sẽ không gây hại cho em bé trong bụng mẹ nhưng uống quá nhiều có thể gây hại.

Uống nhiều cà phê có thể không an toàn cho phụ nữ mang thai.

Theo Đại học Sản Phụ khoa Hoa Kỳ, khi đang mang thai, caffeine sẽ đi qua nhau thai và đến bào thai. Vì cơ thể của em bé vẫn đang phát triển nên gan, não và hệ thần kinh chưa trưởng thành và không thể xử lý caffeine giống như cách mà một người trưởng thành có thể làm. Vì vậy, tiêu thụ hơn 200 mg caffeine mỗi ngày có thể gây rủi ro ảnh hưởng đến cả em bé và sức khỏe của bà mẹ trong suốt thai kỳ.

Tiêu thụ quá nhiều caffein làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc nguy cơ sinh con nhẹ cân. Một số tác dụng phụ của caffeine như căng thẳng, mất ngủ, ợ nóng... không tốt cho sức khỏe người mẹ. Sự căng thẳng của người mẹ khi mang thai có thể ảnh hưởng đến sự điều tiết cảm xúc ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

2. Lượng caffeine bao nhiêu là an toàn khi mang thai?

Trong một bài đánh giá gần đây được công bố trên tạp chí Nutrients, các nhà nghiên cứu đã tập hợp và tổng hợp nghiên cứu trong nhiều thập kỷ để giải thích tác động lâm sàng của việc tiêu thụ caffeine ở mẹ đối với thai kỳ và kết quả của thai nhi.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù kết quả ở người ít nghiêm trọng hơn so với kết quả quan sát được trên mô hình động vật (hạn chế tăng trưởng và dị tật cơ quan) nhưng việc tiêu thụ caffeine ở người mẹ lại khá phức tạp và cần được tư vấn kỹ lưỡng.

Cụ thể, việc tiêu thụ caffeine ở mức độ vừa phải (dưới 200 mg/ngày) nhìn chung không liên quan đến các biến chứng nghiêm trọng như đái tháo đường thai kỳ, tăng huyết áp thai kỳ hoặc tiền sản giật, mặc dù bằng chứng vẫn chưa nhất quán giữa các nghiên cứu. Điều quan trọng là ngay cả ở mức độ này, một số nghiên cứu vẫn chỉ ra mối liên hệ chứ không phải mối liên hệ nhân quả đã được chứng minh với tình trạng giảm cân khi sinh, làm nổi bật nguy cơ phụ thuộc vào liều lượng và gợi ý những tác động tiêu cực có thể xảy ra của việc tiêu thụ caffeine trong giai đoạn thai kỳ quan trọng.

Các báo cáo gần đây ước tính rằng có tới 85% người trưởng thành tiêu thụ caffeine hàng ngày và phụ nữ mang thai cũng không ngoại lệ. Mặc dù lợi ích đã được chứng minh, các nghiên cứu cơ học, đặc biệt là trên mô hình động vật, cho thấy chất hướng thần này có thể gây hại đáng kể cho sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi.

Quan trọng hơn, nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra khả năng chuyển hóa caffeine của phụ nữ mang thai chậm lại đáng kể khi thai kỳ tiến triển. Thời gian bán hủy của caffeine (khoảng 4 đến 5 giờ ở người trưởng thành không mang thai) có thể kéo dài đến khoảng 15 giờ vào cuối thai kỳ khiến cả mẹ và thai nhi tiếp xúc với chất này trong thời gian dài hơn nhiều so với dự kiến.

Caffeine không chỉ có trong cà phê mà còn có nhiều trong trà.

Bài đánh giá hiện tại củng cố hiểu biết khoa học về rủi ro của caffeine trong thai kỳ, nhấn mạnh mặc dù việc tiêu thụ caffeine ở mức độ vừa phải không có khả năng gây ra biến chứng lớn cho bà mẹ nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào về ngưỡng "an toàn" hoàn toàn, đặc biệt là liên quan đến sự phát triển của thai nhi.

Mặc dù độc tính rõ rệt được thấy trong các nghiên cứu trên động vật không thể khái quát hóa ở con người nhưng mối liên hệ nhất quán giữa lượng caffeine tiêu thụ và cân nặng khi sinh của thai nhi cho thấy caffeine có thể gây ra những tác động sinh học tinh tế đến sự phát triển của con người.

Do sự chậm lại đáng kể trong quá trình chuyển hóa caffeine trong thai kỳ, cần thiết phải theo dõi lượng tiêu thụ cẩn thận và tư vấn cá nhân thay vì có một hướng dẫn duy nhất. Các tác giả không đưa ra các giới hạn định lượng mới mà nhấn mạnh sự thận trọng và tầm quan trọng của việc giảm thiểu phơi nhiễm nếu có thể.