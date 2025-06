Uống bia xong bỏ xe giữa cầu, nam thanh niên về đi ngủ khiến nhiều người hốt hoảng

Ngày 5/6, thông tin từ Công an xã Mỹ Tân (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc, 1 nam thanh niên sau khi uống bia đã bỏ xe mô tô cùng đôi giày giữa cầu rồi đi bộ về khách sạn ngủ.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ 15 phút ngày 3/6, Công an xã Mỹ Tân nhận được tin báo, tại khu vực cầu Tân Đệ, làn đường dành cho xe mô tô, hướng Nam Định - Thái Bình thuộc địa phận xã Mỹ Tân, có 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha R15, không có biển số, không thấy chủ sở hữu. Bên cạnh chiếc xe bị bỏ lại có 1 đôi giày màu trắng, 4 lon bia đã uống hết, 1 bao thuốc lá hút dở.

Chiếc xe máy cùng đôi giày được bỏ lại trên cầu Tân Đệ. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Tân đã có mặt tại hiện trường, tiến hành đưa xe mô tô về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan công an xác định, chủ phương tiện là anh N.L.T. (trú tại huyện Tiền Hải, Thái Bình). Lực lượng công an đã liên hệ với anh T. và gia đình; mời anh T. đến trụ sở Công an xã để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, anh T. cho biết, khoảng 3 giờ ngày 3/6, anh điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha R15 vừa mới mua đi từ TP Thái Bình theo hướng quốc lộ 10 đến cầu Tân Đệ.

Khi đến giữa cầu, anh T. vòng xe lại theo hướng Nam Định - Thái Bình và dừng ở làn đường dành cho xe mô tô. Tại đây, anh T. dựng xe ở khu vực giữa cầu để hút thuốc và uống 4 lon bia.

Khoảng 30 phút sau, anh T. bỏ đôi giày lại cùng xe mô tô và đi bộ về hướng Thái Bình. Đến khu vực chân cầu Tân Đệ bên Thái Bình, anh T. bắt xe taxi và đi về một khách sạn tại TP Thái Bình ngủ. Đến 16 giờ 30 phút, sau khi tỉnh ngủ, a T. đã liên hệ với gia đình.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, anh T. đã nhận thức được việc dừng đỗ xe mô tô tại cầu Tân Đệ là hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây hoang mang dư luận, khiến gia đình lo lắng.