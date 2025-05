Cận cảnh xe đầu kéo đâm đổ lan can, treo lơ lửng trên cầu ở Lào Cai

Theo Báo Lào Cai, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Đáng chú ý, ô tô đầu kéo đã đâm đổ lan can cầu.

Vào khoảng 7 giờ 25 phút sáng 31/5, tại Km231 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua thôn Giao Bình, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng) xảy ra 1 vụ va chạm giao thông liên hoàn khiến 3 xe ô tô hư hỏng, 3 tài xế bị thương nhẹ.

Xe đầu kéo đâm vào lan cầu. Ảnh: Báo Lào Cai

Xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 38H-009.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển kiểm soát 38R-014.xx do tài xế Võ Thành Trung (SN 1973, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông theo hướng Lào Cai - Hà Nội bất ngờ mất phanh.

Do không làm chủ được tốc độ tài xế Trung để xe đâm vào đuôi xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29F-049.xx do tài xế Phạm Thanh Xuân (SN 1991, trú tại xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển chạy phía trước. Vụ va chạm khiến xe tải bị đẩy sang làn đường ngược lại và tiếp tục va chạm với xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 24B-006.xx do tài xế Đoàn Đình Đán (SN 1986, trú tại thôn Nhớn 2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai) điều khiển.

Vụ va chạm khiến 3 phương tiện bị hư hỏng. Trong đó, xe đầu kéo đâm vào lan can cầu nên bị vỡ lốc máy, một lượng lớn dầu nhớt đã chảy xuống suối Xuân Giao.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Trường Giang

Sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn, lực lượng Công an xã Xuân Giao đã có mặt kịp thời, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 1 - Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) điều tiết giao thông và xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông không phát hiện các tài xế vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường trơn trượt do có mưa.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn để giải quyết vụ tai nạn giao thông.

"Hiện tại, phương tiện đã được đã cẩu kéo vào bên trong để thông đường. Các phương tiện qua đây vẫn lưu thông chậm", VietnamNet dẫn lời vị đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1.