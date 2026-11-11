Điếc 1 bên tai: Nguyên nhân do đâu và làm sao để cải thiện khả năng nghe?

Điếc 1 bên tai là tình trạng gì? Nguyên nhân do đâu?

Điếc 1 bên tai là tình trạng khả năng nghe ở một bên tai suy giảm nghiêm trọng hoặc mất hoàn toàn, trong khi tai còn lại vẫn nghe được ở mức độ nhất định. Một số người chỉ nghe nhỏ hơn bình thường, nhưng cũng có trường hợp gần như không tiếp nhận được âm thanh ở bên tai bị ảnh hưởng.

Điều đáng chú ý là nhiều người không nhận ra tình trạng này ngay từ đầu. Khi tai còn lại vẫn nghe tương đối tốt, họ có thể tiếp tục sinh hoạt bình thường và chỉ phát hiện bất thường khi nghe điện thoại, trò chuyện ở nơi đông người hoặc khi có người gọi từ phía tai nghe kém.

Điếc 1 bên tai là tình trạng phổ biến ở người cao tuổi.

Điếc 1 bên tai có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước hết là các vấn đề tại tai ngoài và tai giữa như tắc ráy tai, viêm tai giữa, tổn thương màng nhĩ hoặc bất thường trong dẫn truyền âm thanh. Những tình trạng này có thể khiến âm thanh không được truyền đến tai trong một cách bình thường.

Bên cạnh đó, tổn thương tai trong hoặc dây thần kinh thính giác cũng có thể làm suy giảm khả năng nghe ở một bên tai. Nguyên nhân có thể liên quan đến tiếng ồn lớn, chấn thương, một số bệnh lý tai trong hoặc quá trình lão hóa.

Ngoài ra, điếc hoặc nghe kém một bên kéo dài đôi khi có thể liên quan đến những bất thường trên đường dẫn truyền thần kinh thính giác. Vì vậy, người bệnh không nên mặc định rằng nguyên nhân chỉ là tuổi tác hay tuần hoàn máu kém.

Bị điếc 1 bên tai nên làm gì để cải thiện?

Khi nhận thấy một bên tai nghe kém bạn không nên chủ quan mà cần tìm hướng cải thiện càng sớm càng tốt. Trước hết, nên hạn chế tiếp xúc với tiếng ồn lớn, không nghe nhạc bằng tai nghe ở âm lượng quá cao và tránh tự ý sử dụng các loại thuốc nhỏ tai khi chưa xác định nguyên nhân.

Duy trì chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và tập luyện thể dục đều đặn cũng góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, những người có tăng huyết áp, đường huyết hoặc rối loạn mỡ máu cần kiểm soát tốt các chỉ số này để bảo vệ sức khỏe hệ mạch.

Ngoài ra, đối với người có biểu hiện ù tai, nghễnh ngãng, nghe không rõ, việc chăm sóc sức khỏe thính giác từ bên trong cũng là hướng hỗ trợ được quan tâm.

Hỗ trợ cải thiện điếc 1 bên tai từ thảo dược

Có thể hình dung hệ thính giác giống như một chiếc "đài thu sóng". Để chiếc đài hoạt động tốt cần có nguồn năng lượng ổn định và đường truyền tín hiệu thông suốt. Tương tự, tai trong cần được cung cấp đầy đủ oxy, dưỡng chất thông qua hệ tuần hoàn, trong khi dây thần kinh thính giác đảm nhiệm nhiệm vụ truyền tín hiệu âm thanh đến não. Khi tuần hoàn máu đến tai trong bị ảnh hưởng hoặc hệ thần kinh thính giác suy giảm chức năng, khả năng tiếp nhận và xử lý âm thanh cũng có thể suy giảm, khiến người bệnh xuất hiện tình trạng ù tai, nghe kém, nghễnh ngãng.

Xuất phát từ vai trò quan trọng của tuần hoàn máu và hệ thần kinh thính giác, hiện nay, các nhà khoa học đã nghiên cứu, phát triển và bào chế thành công sản phẩm thảo dược chứa thành phần chính là cây cối xay, kết hợp cùng đan sâm, câu kỷ tử, thục địa, cốt toái bổ, cẩu tích, vảy ốc và các dưỡng chất như L-carnitine, kẽm, nhằm hỗ trợ tăng cường sức khỏe thính giác từ bên trong.

Sử dụng thảo dược cây cối xay giúp hỗ trợ cải thiện điếc 1 bên tai.

Trong đó, cây cối xay là dược liệu quen thuộc trong y học cổ truyền, được sử dụng trong các bài thuốc hỗ trợ cải thiện ù tai, nghe kém. Đan sâm được sử dụng theo hướng hỗ trợ lưu thông máu, góp phần tăng cường cung cấp dưỡng chất cho các cơ quan, trong đó có tai trong. Câu kỷ tử, thục địa cùng các dược liệu khác được phối hợp theo nguyên lý bổ thận, dưỡng huyết của Đông y, đồng thời cung cấp các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa.

Sự kết hợp giữa các thành phần này tạo nên giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thính giác theo nhiều hướng, góp phần giảm ù tai, nghễnh ngãng, nghe không rõ và duy trì khả năng nghe. Đặc biệt, với người cao tuổi hoặc người thường xuyên gặp các biểu hiện ù tai, nghe kém kéo dài, việc chủ động chăm sóc thính giác từ bên trong, kết hợp lối sống khoa học và các biện pháp chuyên môn phù hợp sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KIM THÍNH - Giúp tăng cường sức khỏe thính giác TPBVSK Kim Thính có thành phần là cao cối xay, cao vảy ốc, cao đan sâm, cao cốt toái bổ, cao cẩu tích, cao thục địa, cao câu kỷ tử, L-carnitine fumarate và kẽm mang tới công dụng: - Hỗ trợ tăng cường lưu thông khí huyết, giúp tăng cường sức khỏe thính giác. - Hỗ trợ giảm các triệu chứng nghe kém, suy giảm thính lực. Đối tượng sử dụng: - Người có nguy cơ và người bị suy giảm thính lực như: Ù tai, nghễnh ngãng, nghe không rõ. - Các đối tượng bị suy giảm thính lực khác như: Suy giảm thính lực sau khi mắc các bệnh về tai hoặc các bệnh dẫn đến giảm thính lực. Hướng dẫn sử dụng: - Ngày uống 2-4 viên/lần x 2 lần/ ngày. - Nên sử dụng sản phẩm trước bữa ăn 30 phút. - Nên sử dụng liên tục một đợt từ 3-6 tháng. TPBVSK Kim Thính giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng nghe kém, suy giảm thính lực. Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu Á Âu: Địa chỉ an tâm, tin cậy, chất lượng suốt 20 năm Địa chỉ: 171 Chùa Láng - phường Láng Thượng - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội ĐT: 024.38461530 - 028.62647169 Giấy phép xác nhận quảng cáo: 1034/2020/XNQC-ATTP Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

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