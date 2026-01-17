Mới nhất
Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả - có thể bạn đã uống sai: Thời gian tốt nhất trong ngày để dùng từng loại vitamin

Thứ bảy, 11:06 17/01/2026 | Sống khỏe

Nếu dùng vitamin sai, đôi khi có thể gây hại như ngộ độc vi chất, ảnh hưởng gan thận, rối loạn tiêu hóa…

Hàng loạt thực phẩm bổ sung đang được bán rộng rãi, và rất nhiều người Mỹ dùng chúng để tăng sức khỏe, năng lượng hay phòng bệnh. Nhưng nhiều người lại không chắc phải uống liều lượng bao nhiêu, uống lúc nào trong ngày, hay có tương tác với thuốc khác không . Nếu dùng sai, đôi khi có thể gây hại như ngộ độc vi chất, ảnh hưởng gan thận, rối loạn tiêu hóa…

Bác sĩ Pooja Gidwani (chuyên nội khoa và y học béo phì) chia sẻ hướng dẫn về thời điểm phù hợp để uống các chất bổ sung phổ biến nhất trên trang New Yorks Post như sau :

Điều quan trọng nhất cần nhớ khi bổ sung vitamin: Hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi bắt đầu bất kỳ chế độ bổ sung nào để đảm bảo phù hợp với sức khỏe cá nhân, thuốc đang dùng và nhu cầu thật sự của bạn.

Loại vitamin/thực phẩm bổ sung Thời điểm uống tốt nhất Lưu ý quan trọng
Vitamin tan trong dầu (A, D, E, K) Uống cùng bữa ăn có chất béo Giúp tăng khả năng hấp thu; không nên uống lúc bụng đói
Vitamin tan trong nước (C, nhóm B) Buổi sáng Có thể gây “tỉnh táo”, nên tránh uống muộn
Sắt Khi bụng đói, uống kèm vitamin C Tránh uống cùng canxi, sữa, cà phê, trà, multivitamin
Omega-3 (dầu cá) Cùng bữa ăn có chất béo Giảm ợ tanh, tăng hấp thu
Probiotic Trước hoặc trong bữa ăn Uống đều đặn mỗi ngày, tránh uống cùng kháng sinh
Multivitamin Buổi sáng, uống cùng thức ăn Giảm kích ứng dạ dày, tránh dùng chung với sắt riêng
HN
