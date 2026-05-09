V-Green hợp tác với Viettel Bắc Ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện
Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Viettel Bắc Ninh chính thức công bố thỏa thuận hợp tác trong việc phát triển hạ tầng tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô điện. Dự án khởi điểm với quy mô lên tới 6.000 tủ đổi pin được triển khai đồng loạt tại tỉnh Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phủ sóng hạ tầng giao thông xanh tại khu vực trọng điểm kinh tế phía Bắc.
Theo thỏa thuận hợp tác, Viettel Bắc Ninh sẽ tham gia hợp tác thi công và lắp đặt các tủ đổi pin cho V-Green tại các bưu cục và địa điểm do Viettel phát triển trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Việc tận dụng lợi thế về mạng lưới cơ sở hạ tầng sẵn có và kinh nghiệm thi công của Viettel sẽ giúp V-Green nhanh chóng mở rộng độ phủ, mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng sử dụng xe máy điện VinFast.
Bên cạnh việc phối hợp thi công, Viettel Bắc Ninh sẽ cung cấp các gói Internet tốc độ cao cho toàn bộ hệ thống tủ đổi pin của V-Green tại các điểm của Viettel trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đây là hạ tầng thiết yếu đảm bảo hệ thống luôn kết nối thông suốt, vận hành ổn định, phục vụ công tác giám sát trực tuyến 24/7 và mang lại trải nghiệm đổi pin nhanh chóng, liền mạch cho người dùng.
Sau Bắc Ninh, V-Green sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai hệ thống trạm sạc dành cho ô tô điện và tủ đổi pin xe máy điện VinFast ở những tỉnh thành khác có cơ sở của Viettel.
Ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Tổng giám đốc V-Green cho biết: "Hợp tác với một đối tác công nghệ và viễn thông hàng đầu như Viettel mang ý nghĩa chiến lược đối với V-Green. Năng lực thi công cũng như hạ tầng mạng lưới Internet vững chắc từ Viettel không chỉ giúp chúng tôi đẩy nhanh tiến độ đưa 6.000 tủ đổi pin sớm đi vào hoạt động tại Bắc Ninh, mà còn đảm bảo nền tảng công nghệ thông suốt cho toàn bộ hệ thống. Đây là một bước đệm vững chắc để V-Green tiếp tục hành trình xanh hóa giao thông trên khắp Việt Nam".
Ông Vũ Xuân Hoàn, Giám đốc Viettel Bắc Ninh cũng chia sẻ thêm: "Sở hữu mạng lưới kênh bán cùng hạ tầng viễn thông rộng khắp với công nghệ hiện đại và nhân sự kỹ thuật vận hành khai thác nhiều kinh nghiệm, Viettel Bắc Ninh tin tưởng sẽ cùng V-Green triển khai dự án thành công vượt mong đợi".
Thỏa thuận hợp tác với Viettel Bắc Ninh là minh chứng tiếp theo cho nỗ lực không ngừng của V-Green trong việc thần tốc phủ sóng hạ tầng phục vụ nhu cầu của người dùng xe điện VinFast tại Việt Nam.
Trong thời gian qua, V-Green đã liên tục hợp tác với hàng loạt đối tác lớn như hệ thống siêu thị điện máy MediaMart, FPT Shop, Thế Giới Di Động, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) hay quần thể du lịch Sun World Ba Na Hills để mở rộng mạng lưới sạc và đổi pin cho xe điện VinFast. Trong quý II/2026, V-Green dự kiến sẽ hoàn thiện mạng lưới 60.000 tủ đổi pin xe máy điện trên toàn quốc.
