Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản
GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, Võ Văn Tài đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy, điện thoại di động và cướp giật tài sản của người dân.
Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy, điện thoại di động và cướp giật tài sản của người dân.
Trước đó, ngày 4/5, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo từ Công an xã Gò Nổi về vụ cướp giật tài sản xảy ra khoảng 13 giờ cùng ngày tại thôn Tân Thành (xã Gò Nổi).
Bị hại là bà T.T.T (SN 1962, trú xã Gò Nổi) trình báo, trong lúc đang ở nhà thì có một nam thanh niên lạ mặt đến hỏi mua cây cảnh. Trong lúc nói chuyện, đối tượng bất ngờ giật sợi dây chuyền trên cổ bà rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.
Nhận tin báo, Phòng CSHS triển khai lực lượng tập trung điều tra, truy xét đối tượng gây án. Nhiều tổ công tác được phân công phối hợp với Công an xã Gò Nổi tiến hành rà soát hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và khoanh vùng đối tượng nghi vấn.
Qua xác minh ban đầu, lực lượng điều tra nhận định đối tượng có sự chuẩn bị từ trước, sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu tung tích, gây khó khăn cho công tác truy xét. Đáng chú ý, đối tượng sử dụng xe mô-tô SH Mode màu xanh mang BKS 92C1-191.72 làm phương tiện gây án.
Từ dấu vết để lại, các trinh sát nhanh chóng xác định chiếc xe trên là tang vật trong vụ trộm cắp xảy ra vào sáng cùng ngày tại phường Điện Bàn. Chủ phương tiện là chị D.T.T (SN 1970, trú phường Điện Bàn) đã trình báo mất xe vào khoảng 7 giờ ngày 4/5.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS nhanh chóng xác định nghi phạm là Võ Văn Tài (SN 1993, trú xã Xuân Phú). Đây là đối tượng đã có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", hiện thuộc diện quản lý của Công an địa phương. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, lực lượng Công an đã triệu tập Tài để đấu tranh làm rõ.
Tại cơ quan Công an, Võ Văn Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên sáng 4/5, Tài nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Khoảng 6 giờ cùng ngày, khi đi qua khu vực phường Điện Bàn, phát hiện chiếc xe SH Mode dựng bên đường, không có người trông coi, Tài đã lấy trộm rồi điều khiển rời khỏi hiện trường.
Sau khi trộm được xe, Tài tiếp tục đi tìm nơi tiêu thụ nhưng không ai mua do không có giấy tờ. Khoảng 9 giờ cùng ngày, khi đi ngang qua một nhà dân tại xã Thu Bồn, phát hiện trên bàn ở hiên nhà có để một chiếc điện thoại Redmi C12 không người trông coi, đối tượng tiếp tục lấy trộm rồi bỏ đi.
Khi di chuyển đến địa bàn xã Gò Nổi, phát hiện một nhà dân không đóng cửa, Tài dựng xe ngoài ngõ rồi đi bộ vào bên trong với ý định trộm cắp tài sản. Khi gặp bà T đi từ trong nhà ra, đối tượng giả vờ hỏi mua cây cảnh để tạo sự chủ quan. Trong lúc nói chuyện, phát hiện bà T đeo dây chuyền vàng trên cổ, Tài bất ngờ giật lấy nhưng chỉ lấy được phần mặt dây chuyền rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Sau khi gây án, Tài mang mặt dây chuyền đến một tiệm vàng trên địa bàn xã Xuân Phú bán được 6,7 triệu đồng. Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng điều khiển chiếc SH Mode ra khu vực ven sông gần cầu An Phú rồi phi tang xuống sông. Sau đó, Tài đến một quán Internet trên địa bàn xã Xuân Phú chơi điện tử và bán chiếc điện thoại Redmi C12 vừa trộm được cho một thanh niên tại quán với giá 800 nghìn đồng.
Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ 1 mặt dây chuyền kim loại màu vàng cùng chiếc xe SH Mode BKS 92C1-191.72, đồng thời tiếp tục xác minh người mua điện thoại để thu hồi tang vật phục vụ công tác điều tra.
Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Văn Tài về các hành vi "Cướp giật tài sản" và "Trộm cắp tài sản".
