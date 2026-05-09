Trắng đêm tìm kiếm nam thanh niên mất tích khi đi đánh cá
GĐXH - Sau khi nắm bắt thông tin, Ban Chỉ huy quân sự xã Quảng Hà huy động cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực, phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm xuyên đêm và phát hiện thi thể anh T. dưới đầm.
Ngày 9/5, UBND xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông địa phương tử vong trong lúc đi đánh cá, sau một đêm tìm kiếm.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 7/5, anh T.V.T. (sinh năm 1986, trú tại thôn Quảng Phong 9, xã Quảng Hà) rời nhà đi đánh cá. Đến 18h cùng ngày, không thấy anh trở về, gia đình bắt đầu tổ chức tìm kiếm.
Khi đến khu vực đầm thôn Quảng Phong 9, người thân phát hiện một đôi dép và một bao thuốc lá của anh T. nhưng không thấy người. Nghi anh gặp nạn, gia đình lập tức báo tin cho chính quyền địa phương.
Ngay khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Hà huy động 4 cán bộ, 7 chiến sĩ dân quân thường trực và 4 thôn đội trưởng phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.
Đến 5h35 ngày 8/5, sau khi nước rút, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể anh T. tại khu vực đầm thôn Quảng Phong 9.
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.
