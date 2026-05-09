Trắng đêm tìm kiếm nam thanh niên mất tích khi đi đánh cá

Thứ bảy, 17:03 09/05/2026 | Xã hội
GĐXH - Sau khi nắm bắt thông tin, Ban Chỉ huy quân sự xã Quảng Hà huy động cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực, phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm xuyên đêm và phát hiện thi thể anh T. dưới đầm.

Ngày 9/5, UBND xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông địa phương tử vong trong lúc đi đánh cá, sau một đêm tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 7/5, anh T.V.T. (sinh năm 1986, trú tại thôn Quảng Phong 9, xã Quảng Hà) rời nhà đi đánh cá. Đến 18h cùng ngày, không thấy anh trở về, gia đình bắt đầu tổ chức tìm kiếm

Sau một đêm tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể anh T.

Khi đến khu vực đầm thôn Quảng Phong 9, người thân phát hiện một đôi dép và một bao thuốc lá của anh T. nhưng không thấy người. Nghi anh gặp nạn, gia đình lập tức báo tin cho chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Hà huy động 4 cán bộ, 7 chiến sĩ dân quân thường trực và 4 thôn đội trưởng phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Đến 5h35 ngày 8/5, sau khi nước rút, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể anh T. tại khu vực đầm thôn Quảng Phong 9.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

GĐXH - Sau hơn một ngày đêm huy động hơn 100 người tìm kiếm xuyên rừng, lực lượng chức năng xã Đạo Trù (tỉnh Phú Thọ) đã tìm thấy nam sinh Nguyễn Tuấn Anh vào rạng sáng nay (21/4).

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ ngày 1/7/2026.

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, Võ Văn Tài đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy, điện thoại di động và cướp giật tài sản của người dân.

GĐXH - Từ ngày 15/5, hành vi trốn đóng bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động có thể bị phạt đến 70 triệu đồng theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP.

GĐXH - Một cô gái 23 tuổi quê ở Đồng Tháp đã tử vong sau khi bất ngờ nhảy xuống sông Tô Lịch (đoạn qua phường Định Công, Hà Nội) vào rạng sáng nay (9/5).

GĐXH - Hà Nội dự kiến hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông... thuộc Công an Thành phố.

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo, tự ý sử dụng hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để lồng ghép thông tin xuyên tạc, chưa kiểm chứng nhằm mục đích xấu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Ngành.

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp lúc nào cũng bận rộn, nỗ lực không ngừng nhưng kết quả đạt được lại không như kỳ vọng.

GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định Thành phố "chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026" để tránh gây hiểu nhầm trong dư luận khi lộ trình triển khai Đề án vùng phát thải thấp tại khu vực Vành đai 1.

GĐXH - Dàn xếp đấu giá đất ở Ninh Bình, gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng Cao Văn Thọ (36 tuổi) và Lê Diệp Linh (31 tuổi), cùng trú tại phường Hoa Lư bị cơ quan Công an khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định hoạt động bán đấu giá tài sản.

GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này thường được xem là mang nhiều phúc khí, càng lớn tuổi càng dễ hưởng cuộc sống đủ đầy, an yên.

GĐXH - Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, trong khi chú chó đứng phía trước lại được đội chiếc mũ có hình dáng giống mũ bảo hiểm khiến nhiều người bàn tán trên mạng xã hội.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
