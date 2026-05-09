Công an vào cuộc xác minh người đàn ông đầu trần lái xe, để chó đội 'mũ bảo hiểm’

Ngày 9/5, thông tin từ Công an xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đã mời anh V.Q.H. (SN 1989) đến làm việc để làm rõ hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được phản ánh trên mạng xã hội những ngày qua.

Người đàn ông đầu trần lái xe máy, chó lại đội “mũ bảo hiểm” gây xôn xao ở Nghệ An. Clip FB

Trước đó, ngày 7/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Điều khiến nhiều người chú ý là chú chó đứng phía trước xe lại được đội một chiếc mũ có hình dáng giống mũ bảo hiểm cỡ nhỏ và được cài quai cẩn thận. Đoạn clip đi kèm dòng chú thích: “Độc lạ Cầu Giát. Tham gia giao thông, người thì không đội mũ bảo hiểm nhưng chó thì lại được đội mũ đầy đủ”.

Cơ quan chức năng làm việc với anh H.

Sau khi clip xuất hiện, nhiều ý kiến cho rằng hành vi của nam tài xế thể hiện sự chủ quan, xem nhẹ quy định an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và người đi đường.

Qua xác minh, Công an xã Quỳnh Lưu xác định người điều khiển xe máy trong clip là anh V.Q.H. Tại cơ quan công an, anh H. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện, Công an xã Quỳnh Lưu lập biên bản làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.