Khởi tố vụ sản xuất cà phê hòa tan giả tại Hưng Yên
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” xảy ra tại Công ty Cổ phần Detech Konnai.
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" xảy ra tại Công ty CP Detech Konnai có địa chỉ tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Đồng thời, khởi tố bị can đối với: Vũ Thị Hương (SN 1974, Giám đốc điều hành); Trương Viết Dũng (SN 1975, Giám đốc phụ trách nhà máy); Trần Hữu Thế (SN 1986, Phó giám đốc nhà máy); Nguyễn Hữu Khải (SN 2002, Tổ trưởng tổ sản xuất) về các tội danh nêu trên. Các bị can đã sản xuất và tiêu thụ cà phê hòa tan giả mang thương hiệu "Rock - Cafe Muối - Vietnamese Salted Instant Coffee".
Qua khám xét tại nhà máy của công ty, cơ quan điều tra đã thu giữ 12.566 hộp cà phê thành phẩm, bên trong chứa 198.698 gói cà phê hòa tan và 25.250 gói cà phê thành phẩm chưa được đóng vào hộp, đều mang thương hiệu "Cafe Muối Rock", "Cafe socola và bạc hà Crush", "Cafe dừa Chill", "Cafe sữa Boost", "Cafe nhân sâm LIFE" cùng nhiều máy móc, thiết bị và nguyên liệu khác phục vụ cho quá trình sản xuất.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân cần thực hiện các biện pháp sau để bảo vệ sức khỏe và lợi ích của mình:
- Thực hiện giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.
- Để cao trách nhiệm của các doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm rõ ràng, minh bạch thông tin về sản phẩm, đồng thời chủ động hợp tác với các cơ quan chức năng để phòng chống sản xuất và tiêu thụ hàng giả.
- Người tiêu dùng nâng cao nhận thức: Cần chú ý đến nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm trước khi mua và sử dụng. Nếu phát hiện sản phẩm có dấu hiệu nghi ngờ, người tiêu dùng cần thông báo kịp thời đến cơ quan chức năng để xử lý.
Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.
