Khởi tố vụ sản xuất cà phê hòa tan giả tại Hưng Yên

Thứ bảy, 20:37 09/05/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” xảy ra tại Công ty Cổ phần Detech Konnai.

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" xảy ra tại Công ty CP Detech Konnai có địa chỉ tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Đồng thời, khởi tố bị can đối với: Vũ Thị Hương (SN 1974, Giám đốc điều hành); Trương Viết Dũng (SN 1975, Giám đốc phụ trách nhà máy); Trần Hữu Thế (SN 1986, Phó giám đốc nhà máy); Nguyễn Hữu Khải (SN 2002, Tổ trưởng tổ sản xuất) về các tội danh nêu trên. Các bị can đã sản xuất và tiêu thụ cà phê hòa tan giả mang thương hiệu "Rock - Cafe Muối - Vietnamese Salted Instant Coffee".

Phát hiện Công ty Cổ phần Detech Konnai có dấu hiệu sản xuất cà phê giả - Ảnh 1.

Một số hình ảnh quá trình khám xét. Ảnh: CACC

Qua khám xét tại nhà máy của công ty, cơ quan điều tra đã thu giữ 12.566 hộp cà phê thành phẩm, bên trong chứa 198.698 gói cà phê hòa tan và 25.250 gói cà phê thành phẩm chưa được đóng vào hộp, đều mang thương hiệu "Cafe Muối Rock", "Cafe socola và bạc hà Crush", "Cafe dừa Chill", "Cafe sữa Boost", "Cafe nhân sâm LIFE" cùng nhiều máy móc, thiết bị và nguyên liệu khác phục vụ cho quá trình sản xuất.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân cần thực hiện các biện pháp sau để bảo vệ sức khỏe và lợi ích của mình:

- Thực hiện giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

- Để cao trách nhiệm của các doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm rõ ràng, minh bạch thông tin về sản phẩm, đồng thời chủ động hợp tác với các cơ quan chức năng để phòng chống sản xuất và tiêu thụ hàng giả.

- Người tiêu dùng nâng cao nhận thức: Cần chú ý đến nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm trước khi mua và sử dụng. Nếu phát hiện sản phẩm có dấu hiệu nghi ngờ, người tiêu dùng cần thông báo kịp thời đến cơ quan chức năng để xử lý.

Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia này được các đối tượng đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan.

Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, Võ Văn Tài đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy, điện thoại di động và cướp giật tài sản của người dân.

Công an Hà Nội cảnh báo loạt trang mạng xã hội giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo, tự ý sử dụng hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để lồng ghép thông tin xuyên tạc, chưa kiểm chứng nhằm mục đích xấu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Ngành.

Dàn xếp đấu giá 14 lô đất gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng, hai đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Dàn xếp đấu giá đất ở Ninh Bình, gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng Cao Văn Thọ (36 tuổi) và Lê Diệp Linh (31 tuổi), cùng trú tại phường Hoa Lư bị cơ quan Công an khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định hoạt động bán đấu giá tài sản.

Mạo danh nhân viên Sở Tài nguyên Môi trường, nhiều nạn nhân bị lừa 'chạy' sổ đỏ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù không quen biết với lãnh đạo của Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng, không có khả năng xin được cấp bìa đỏ, nhưng Vân Anh vẫn ‘nổ’ bản thân giúp cho các nạn nhân xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Bắt nguyên Chủ tịch xã và nhà thầu do lập hồ sơ khống để rút tiền công trình dở dang

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ mới thi công khoảng 177m đường bê tông nhưng hàng loạt hồ sơ nghiệm thu vẫn được “phù phép” để giải ngân hàng trăm triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.

Hà Nội: Danh tính đối tượng dùng dao đe dọa, ép hai vợ chồng trả 700.000 tiền xe ôm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau chưa đầy 24 giờ xảy ra vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Lê Khôi - đối tượng dùng dao đe dọa hai vợ chồng đi xe ôm tại khu vực bến chờ xe buýt xã Thiên Lộc,TP Hà Nội.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam bố đẻ bạo hành con ruột gây thương tích 36%

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Gây thương tích cho con ruột đến 36%, Nguyễn Hà Chung (SN 1988, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Tạm giữ cha dượng bạo hành con riêng của vợ ở TP.HCM

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP.HCM đã tạm giữ Bùi Trung Quốc (SN 1992, hiện ngụ phường Dĩ An) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”. Quốc là người trong clip bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận.

Phẫn nộ lời khai rợn người của gã cha dượng trong vụ cháu bé 4 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành đến tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lời khai của đối tượng Nguyễn Minh Hiệp, nhiều lần y bạo hành con của người tình là để dạy cháu bé nghe lời.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong về tội giết người

Pháp luật

GĐXH - Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5 tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội Giết người.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
