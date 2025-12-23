Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026?

Miền Bắc lại chuẩn bị đón không khí lạnh, thời tiết chuyển mưa rét?

Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục kiểu thời tiết sáng sớm có sương mù, trưa chiều nắng ấm.

Sáng sớm miền Bắc nhiều sương mù khiến tầm nhìn giảm xuống 10km, vùng núi sương mù dày hơn tầm nhìn giảm xuống dưới 1km. Đến trưa sương tan trời chuyển nắng ấm ở nhiều nơi. Nhiệt độ cao nhất các phường phổ biến từ 23-28 độ.

Dự báo từ khoảng đêm 24/12, một đợt không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Sau ngày 25/12, các khu vực này có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời chuyển rét, vùng núi của khu vực Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Thời tiết Hà Nội từ ngày 25/12, có sự thay đổi rõ rệt do không khí lạnh tràn về. Trời nhiều mây, xuất hiện mưa và mưa rào, nhiệt độ giảm còn 20 độ C vào ban ngày, thấp nhất 16 độ C.

Từ ngày 26-30/12, mưa chấm dứt, thời tiết Hà Nội chuyển sang có mây, không mưa. Nhiệt độ ban ngày dao động 22-26 độ C, ban đêm và sáng sớm giảm xuống 13-15 độ C, cảm giác se lạnh, đặc biệt vào rạng sáng.

Ngày 31/12/2025 và 1/1/2026, thời tiết Hà Nội tiếp tục ổn định. Trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất khoảng 26 độ C, thấp nhất 13 độ C, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và đón năm mới.

Tại khu vực Nam Bộ, thời tiết hôm nay mưa trái mùa xuất hiện ở một vài nơi. Nguyên nhân ở phía Nam đang có rãnh thấp kết hợp với nhiễu động gió Đông từ biển vào. Tuy nhiên hai hình thế này hoạt động yếu cho nên về chiều chỉ gây mưa trái mùa ở một vài nơi.

Từ sáng đến trưa khu vực này vẫn có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất ở phường Bến Thành (TPHCM) và các nơi khác trong khoảng 31-34 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ thời tiết hôm nay tiếp tục nắng ráo, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28-30 độ.

Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi vào Đắk Lắk trời khá nhiều mây, có mưa nhỏ. Nhiệt độ từ phường Đồng Hới vào đến Tuy Hòa không vượt quá 30 độ, trời mát.

Theo dự báo thời tiết, khoảng đêm 24/12, một đợt không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 23/12 đến ngày 24/12/2025:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu Đông Bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời lạnh.

- Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực Nam Bộ từ chiều tối 24/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 24/12/2025 đến ngày 1/1/2026:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Từ đêm 24-25/12 có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời chuyển rét, vùng núi của khu vực Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ từ khoảng ngày 25-26/12 khả năng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, từ ngày 26/12 đêm và sáng trời rét.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ thời kỳ đêm 24-25/12 có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ tái diễn trong ngày hôm nay sau đợt không khí lạnh tràn về GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sáng sớm nay, khu vực Hà Nội và miền Bắc có sương mù nhiều khiến tầm nhìn xa giảm, một số nơi có mưa nhỏ. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng dần.