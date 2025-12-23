Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng từ đêm 24/12, đợt không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Sau ngày 25/12, các khu vực này có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời chuyển rét.
Miền Bắc lại chuẩn bị đón không khí lạnh, thời tiết chuyển mưa rét?
Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục kiểu thời tiết sáng sớm có sương mù, trưa chiều nắng ấm.
Sáng sớm miền Bắc nhiều sương mù khiến tầm nhìn giảm xuống 10km, vùng núi sương mù dày hơn tầm nhìn giảm xuống dưới 1km. Đến trưa sương tan trời chuyển nắng ấm ở nhiều nơi. Nhiệt độ cao nhất các phường phổ biến từ 23-28 độ.
Dự báo từ khoảng đêm 24/12, một đợt không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Sau ngày 25/12, các khu vực này có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời chuyển rét, vùng núi của khu vực Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm.
Thời tiết Hà Nội từ ngày 25/12, có sự thay đổi rõ rệt do không khí lạnh tràn về. Trời nhiều mây, xuất hiện mưa và mưa rào, nhiệt độ giảm còn 20 độ C vào ban ngày, thấp nhất 16 độ C.
Từ ngày 26-30/12, mưa chấm dứt, thời tiết Hà Nội chuyển sang có mây, không mưa. Nhiệt độ ban ngày dao động 22-26 độ C, ban đêm và sáng sớm giảm xuống 13-15 độ C, cảm giác se lạnh, đặc biệt vào rạng sáng.
Ngày 31/12/2025 và 1/1/2026, thời tiết Hà Nội tiếp tục ổn định. Trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất khoảng 26 độ C, thấp nhất 13 độ C, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và đón năm mới.
Tại khu vực Nam Bộ, thời tiết hôm nay mưa trái mùa xuất hiện ở một vài nơi. Nguyên nhân ở phía Nam đang có rãnh thấp kết hợp với nhiễu động gió Đông từ biển vào. Tuy nhiên hai hình thế này hoạt động yếu cho nên về chiều chỉ gây mưa trái mùa ở một vài nơi.
Từ sáng đến trưa khu vực này vẫn có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất ở phường Bến Thành (TPHCM) và các nơi khác trong khoảng 31-34 độ.
Khu vực Cao nguyên Trung Bộ thời tiết hôm nay tiếp tục nắng ráo, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28-30 độ.
Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi vào Đắk Lắk trời khá nhiều mây, có mưa nhỏ. Nhiệt độ từ phường Đồng Hới vào đến Tuy Hòa không vượt quá 30 độ, trời mát.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 23/12 đến ngày 24/12/2025:
- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu Đông Bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời lạnh.
- Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực Nam Bộ từ chiều tối 24/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 24/12/2025 đến ngày 1/1/2026:
- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Từ đêm 24-25/12 có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời chuyển rét, vùng núi của khu vực Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm.
- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ từ khoảng ngày 25-26/12 khả năng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, từ ngày 26/12 đêm và sáng trời rét.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ thời kỳ đêm 24-25/12 có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Hà Nội: Chợ Xanh bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, hàng loạt kiot bị thiêu rụiThời sự - 13 phút trước
GĐXH - Rạng sáng 23/12, vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại chợ Xanh (phường Phương Liệt, TP Hà Nội). Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ dân xung quanh phải sơ tán khẩn cấp.
Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để 'giải cứu' điểm nóng ùn tắc giao thôngThời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đang gấp rút triển khai phương án xén vỉa hè, mở rộng lòng đường tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân (TP Hà Nội). Trong quá trình thi công, hàng chục cây xanh đã được chặt hạ hoặc đánh chuyển.
Nghệ An siết chặt quản lý đội tàu, quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUUThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh giám sát hành trình tàu cá 24/24 giờ, kiểm soát nghiêm truy xuất nguồn gốc và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm IUU, quyết tâm cùng cả nước gỡ 'thẻ vàng' thủy sản.
Hà Nội và miền Bắc tiếp tục lặp lại kiểu thời tiết đặc trưng, người dân cần đặc biệt chú ýThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, có sương mù. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng cao có nơi đến 27 độ.
Lật thuyền, hai ngư dân rơi xuống biểnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trong lúc đánh bắt cá trên vùng biển TP Huế, hai ngư dân Quảng Trị không may bị lật thuyền nan. Nhờ sự phát hiện và ứng cứu kịp thời của người dân địa phương, cả hai được đưa vào bờ an toàn.
Clip nhóm người dùng mái chèo đánh nhau tại giải đua ghe ở HuếThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình thi đấu giải đua ghe tại Huế, một số vận động viên sử dụng mái chèo để đánh nhau. Ban tổ chức kịp thời can thiệp, áp dụng hình thức xử lý nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho giải đấu.
Sau 7 ngày vận hành, camera AI ở Hà Nội phát hiện 1.020 trường hợp vi phạmThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 7 ngày Công an thành phố Hà Nội đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tình hình giao thông tại nhiều nút giao trọng điểm trên địa bàn Thủ đô ghi nhận những chuyển biến tích cực.
Phát hiện vàng trong két sắt, người thu mua phế liệu mang nộp công anThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Phát hiện két sắt cũ chứa vàng trong lúc thu mua phế liệu, người phụ nữ ở Hà Tĩnh chủ động mang toàn bộ tài sản đến trình báo công an.
Tin sáng 21/12: Miền Bắc chuyển mưa rét dịp Noel; 'Báu vật' trong Sách Đỏ quý hiếm bậc nhất Việt Nam xuất hiện trong đêm ở khu rừng lớn nhất xứ NghệThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Từ nay đến 23/12 miền Bắc tiếp tục thời tiết rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, đêm 23 và ngày 24/12 trời chuyển mưa rải rác; Lần đầu bẫy ảnh ghi nhận "báu vật" – beo lửa cực kỳ nguy cấp tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.
Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TPHCMThời sự - 2 ngày trước
Một thi thể người dính vào câu của người câu cá, vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.
Clip nhóm người dùng mái chèo đánh nhau tại giải đua ghe ở HuếThời sự
GĐXH - Trong quá trình thi đấu giải đua ghe tại Huế, một số vận động viên sử dụng mái chèo để đánh nhau. Ban tổ chức kịp thời can thiệp, áp dụng hình thức xử lý nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho giải đấu.