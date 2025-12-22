Hà Nội và miền Bắc tiếp tục lặp lại kiểu thời tiết đặc trưng, người dân cần đặc biệt chú ý
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, có sương mù. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng cao có nơi đến 27 độ.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng sớm, có sương mù.
Nguyên nhân khu vực này có sương mù nhiều do gió Đông Nam hoạt động mạnh, phát triển trên độ cao 1500m đưa ẩm từ biển vào gặp nền nhiệt thấp về đêm và sáng khiến cho hơi nước ngưng tụ hình thành một lớp sương bao phủ gần mặt đất.
Sương mù sẽ làm tầm nhìn giảm thấp. Với đồng bằng và ven biển sương mù nhẹ, tầm nhìn dưới 4km; còn ở trung du và vùng núi tầm nhìn còn từ 1-2km. Riêng vùng núi cao nhiệt độ thấp, quá trình ngưng tụ diễn ra mạnh mẽ hơn nên sương dày khiến tầm nhìn chỉ còn vài trăm mét. Ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình đi lại của người dân, do đó cần chú ý khi di chuyển vào thời điểm sáng sớm.
Dự báo đến trưa chiều nắng lên sẽ sua tan sương ẩm, mức nhiệt tăng dần. Nhiệt độ các phường trong đó có phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ 25-27 độ, cảm giác ấm nóng.
Do mức nhiệt chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn nên người dân cũng cần chú ý bảo vệ sức khỏe đặc biệt vấn đề hô hấp ở người già và trẻ nhỏ.
Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ nhiều nơi vẫn có mưa, tuy nhiên cường độ mưa giảm. Hầu hết mưa nhỏ ngắt quãng, tập trung khu vực ven biển từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Mưa giữ nhiệt độ ở mức thấp, các phường sẽ phổ biến với mức nhiệt từ 25-27 độ.
Còn lại các nơi khác từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và từ Khánh Hòa trở vào đến Lâm Đồng trời vẫn có nắng nhiệt độ không quá 31 độ.
Khu vực Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng. Một số nơi như phường Bình Phước (Đồng Nai), phường Tân Ninh (Tây Ninh) khá nóng vào trưa chiều với mức nhiệt cao 34 độ. Còn những nơi khác nhiệt độ dao động từ 31-33 độ. Chiều tối khu vực này có thể xuất hiện mưa trái mùa cục bộ.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.
Lật thuyền, hai ngư dân rơi xuống biểnThời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Trong lúc đánh bắt cá trên vùng biển TP Huế, hai ngư dân Quảng Trị không may bị lật thuyền nan. Nhờ sự phát hiện và ứng cứu kịp thời của người dân địa phương, cả hai được đưa vào bờ an toàn.
Clip nhóm người dùng mái chèo đánh nhau tại giải đua ghe ở HuếThời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình thi đấu giải đua ghe tại Huế, một số vận động viên sử dụng mái chèo để đánh nhau. Ban tổ chức kịp thời can thiệp, áp dụng hình thức xử lý nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho giải đấu.
Sau 7 ngày vận hành, camera AI ở Hà Nội phát hiện 1.020 trường hợp vi phạmThời sự - 13 giờ trước
GĐXH - Sau 7 ngày Công an thành phố Hà Nội đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tình hình giao thông tại nhiều nút giao trọng điểm trên địa bàn Thủ đô ghi nhận những chuyển biến tích cực.
Phát hiện vàng trong két sắt, người thu mua phế liệu mang nộp công anThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Phát hiện két sắt cũ chứa vàng trong lúc thu mua phế liệu, người phụ nữ ở Hà Tĩnh chủ động mang toàn bộ tài sản đến trình báo công an.
Tin sáng 21/12: Miền Bắc chuyển mưa rét dịp Noel; 'Báu vật' trong Sách Đỏ quý hiếm bậc nhất Việt Nam xuất hiện trong đêm ở khu rừng lớn nhất xứ NghệThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ nay đến 23/12 miền Bắc tiếp tục thời tiết rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, đêm 23 và ngày 24/12 trời chuyển mưa rải rác; Lần đầu bẫy ảnh ghi nhận "báu vật" – beo lửa cực kỳ nguy cấp tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.
Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TPHCMThời sự - 1 ngày trước
Một thi thể người dính vào câu của người câu cá, vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.
Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xaoThời sự - 1 ngày trước
Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, hiện tượng giun trồi lên mặt đất và chết khô bất thường cơ bản không xuất phát từ ô nhiễm môi trường.
Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCMThời sự - 1 ngày trước
Một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra trên địa bàn phường Tân Hưng (TP.HCM) khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ.
Nhiệt độ giảm xuống 0°C, băng trắng xuất hiện trên đỉnh FansipanThời sự - 1 ngày trước
Sáng 20/12, đỉnh Fansipan (Lào Cai) ghi nhận nhiệt độ chạm ngưỡng 0°C, băng giá phủ trắng nhiều khu vực, tạo nên khung cảnh hiếm gặp trên “nóc nhà Đông Dương”.
Nhặt được vật nghi giống đạn, người đàn ông đem đến trụ sở Công an giao nộpThời sự - 1 ngày trước
Nhặt được vật nghi là đạn pháo còn sót lại từ thời chiến tranh, một người đàn ông ở xã Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk) đã trực tiếp mang đến trụ sở Công an xã để giao nộp.
Clip nhóm người dùng mái chèo đánh nhau tại giải đua ghe ở HuếThời sự
GĐXH - Trong quá trình thi đấu giải đua ghe tại Huế, một số vận động viên sử dụng mái chèo để đánh nhau. Ban tổ chức kịp thời can thiệp, áp dụng hình thức xử lý nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho giải đấu.