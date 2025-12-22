Hà Nội và miền Bắc tiếp tục lặp lại kiểu thời tiết đặc trưng, người dân cần đặc biệt chú ý

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng sớm, có sương mù.

Nguyên nhân khu vực này có sương mù nhiều do gió Đông Nam hoạt động mạnh, phát triển trên độ cao 1500m đưa ẩm từ biển vào gặp nền nhiệt thấp về đêm và sáng khiến cho hơi nước ngưng tụ hình thành một lớp sương bao phủ gần mặt đất.

Sương mù sẽ làm tầm nhìn giảm thấp. Với đồng bằng và ven biển sương mù nhẹ, tầm nhìn dưới 4km; còn ở trung du và vùng núi tầm nhìn còn từ 1-2km. Riêng vùng núi cao nhiệt độ thấp, quá trình ngưng tụ diễn ra mạnh mẽ hơn nên sương dày khiến tầm nhìn chỉ còn vài trăm mét. Ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình đi lại của người dân, do đó cần chú ý khi di chuyển vào thời điểm sáng sớm.

Dự báo đến trưa chiều nắng lên sẽ sua tan sương ẩm, mức nhiệt tăng dần. Nhiệt độ các phường trong đó có phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ 25-27 độ, cảm giác ấm nóng.

Do mức nhiệt chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn nên người dân cũng cần chú ý bảo vệ sức khỏe đặc biệt vấn đề hô hấp ở người già và trẻ nhỏ.

Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ nhiều nơi vẫn có mưa, tuy nhiên cường độ mưa giảm. Hầu hết mưa nhỏ ngắt quãng, tập trung khu vực ven biển từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Mưa giữ nhiệt độ ở mức thấp, các phường sẽ phổ biến với mức nhiệt từ 25-27 độ.

Còn lại các nơi khác từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và từ Khánh Hòa trở vào đến Lâm Đồng trời vẫn có nắng nhiệt độ không quá 31 độ.

Khu vực Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng. Một số nơi như phường Bình Phước (Đồng Nai), phường Tân Ninh (Tây Ninh) khá nóng vào trưa chiều với mức nhiệt cao 34 độ. Còn những nơi khác nhiệt độ dao động từ 31-33 độ. Chiều tối khu vực này có thể xuất hiện mưa trái mùa cục bộ.

Theo dự báo thời tiết, đêm và sáng sớm khu vực Bắc Bộ có sương mù, đến trưa chiều hửng nắng trời ấm dần. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.