Vân Dung: Gia đình là nguồn động viên không gì thay thế được

Vượt 'Trại buôn người', phim có Vân Dung và Thanh Sơn vươn lên Top 1 phòng vé nhờ lượng vé đặt sớm GĐXH - Chỉ với hơn 1.000 suất chiếu từ 18h ngày 21/10, phim điện ảnh Án mạng karaoke thu về hơn 522 triệu đồng, vượt Trại buôn người để dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé trong ngày.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung xúc động chia sẻ rằng dù đã trưởng thành và trải qua nhiều năm tháng trong cuộc sống, khi có gia đình ở bên trong những dịp quan trọng, chị vẫn cảm nhận mình bé nhỏ như ngày nào. Tại buổi ra mắt phim, sự hiện diện của những người thân yêu khiến nữ nghệ sĩ cảm thấy ấm áp, bởi với chị, dù đi đến đâu, ở độ tuổi nào, tình yêu thương của gia đình vẫn luôn là điểm tựa quý giá.

Vân Dung cũng bày tỏ rằng trong mắt mẹ, chị vẫn mãi là cô con gái bé bỏng, là cô Dung ngày nào cần được yêu thương, chở che. Với nữ nghệ sĩ, thời gian có thể khiến con người trưởng thành, nhưng tình mẫu tử vẫn vẹn nguyên, theo con suốt cuộc đời và trở thành nguồn động viên không gì thay thế được.

Vân Dung và mẹ.

Được biết, trong sự kiện ra mắt phim "Án mạng karaoke" ở Hà Nội, ngoài bố mẹ và chị gái cùng bạn bè, còn có sự xuất hiện của con trai Vân Dung. Sự có mặt của Long Vũ bên cạnh mẹ ruột Vân Dung thu hút sự chú ý của khán giả. Cả hai cùng diện áo dài đỏ, trực tiếp giao lưu với đoàn làm phim sau suất chiếu.

Trước đó, Vân Dung và Thanh Sơn từng bày tỏ sự tò mò về phản ứng của người thân khi xem những phân cảnh tình cảm của hai diễn viên trên màn ảnh rộng. Vì thế, chia sẻ của Long Vũ tại buổi giao lưu nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ.

Đứng trước đông đảo khán giả cùng mẹ và đàn anh Thanh Sơn, Long Vũ tỏ ra khá bối rối khi được hỏi về cảm nhận sau khi xem phim.

Không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo con trai, Vân Dung hài hước nói: "Thôi cháu cứ phát biểu đi", rồi để Long Vũ tự nhiên chia sẻ cảm xúc. Màn tung hứng của hai mẹ con khiến khán phòng bật cười.

Điều khiến Long Vũ nhớ nhất sau khi xem "Án mạng karaoke" không chỉ là nội dung bộ phim mà còn là cách mẹ mình thể hiện nhân vật. Nam diễn viên thừa nhận đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến một khía cạnh tính cách khác của mẹ khi bà nhập vai trên màn ảnh rộng.

Long Vũ kể, ở phân cảnh tình cảm giữa Vân Dung và Thanh Sơn, anh gần như không biết phản ứng thế nào. Nam diễn viên mô tả cảm giác lúc đó là đầu óc như bị "xóa băng", còn phần gáy thì nổi da gà.

Vân Dung và con trai - diễn viên Long Vũ.

Với Long Vũ, phản ứng ấy xuất phát từ sự bất ngờ khi thấy mẹ hóa thân nhập tâm đến vậy. Anh không giấu được vẻ ngượng ngùng khi kể lại khoảnh khắc xem phim trước đông đảo khán giả.

Nam diễn viên còn trực tiếp diễn tả lại biểu cảm lấy tay che miệng, ngửa mặt như thể vẫn chưa hết sửng sốt. Chứng kiến con trai lúng túng, Vân Dung lập tức đỡ lời bằng câu nói hài hước: "Cháu nó còn bé! Chưa đến tuổi trưởng thành!". Màn đối đáp tự nhiên của hai mẹ con khiến không khí buổi công chiếu trở nên gần gũi, thoải mái.

Không chỉ chia sẻ về cảnh diễn của mẹ, Long Vũ còn bất ngờ tiết lộ một chuyện thú vị của gia đình. Anh cho biết sau khi xem phim, anh mới thấy Vân Dung tự tin sử dụng giọng hát của mình đến vậy.

Khi mẹ ngạc nhiên hỏi lại, nam diễn viên giải thích rằng các thành viên trong gia đình đều có chung nỗi sợ hát chênh, phô. Vân Dung lập tức hưởng ứng lời con trai: "Gia đình truyền thống hát phô!". Long Vũ tiếp tục giải thích rằng đó là tình trạng nhịp đi một đằng, giọng hát đi một nẻo, khiến khán giả bật cười.

Vai diễn gây ám ảnh của Vân Dung trong "Án mạng karaoke".

Khép lại phần giao lưu, nam diễn viên gửi lời chúc mừng đến ê-kíp, đồng thời bày tỏ sự yêu thích dành cho bộ phim. Những chia sẻ chân thành của Long Vũ cũng cho thấy góc nhìn đặc biệt của một người con khi lần đầu chứng kiến mẹ thể hiện hình ảnh khác biệt trên màn ảnh.

Không chỉ nhận được sự chú ý từ con trai, Vân Dung còn khiến những người bạn lâu năm bất ngờ với vai bà Thủy trong Án mạng karaoke. Có mặt tại buổi công chiếu ở Hà Nội, diễn viên Hoàng Yến, người có hơn 30 năm gắn bó với Vân Dung, không giấu được xúc động khi nói về vai diễn của bạn mình. Chị cho biết đây là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết, chị nhìn thấy Vân Dung quyến rũ đến vậy trên màn ảnh.

Theo Hoàng Yến, nhân vật bà Thủy còn cho thấy nét cương trực, khí chất và sự giận dữ của người phụ nữ. Những sắc thái ấy tạo nên một hình ảnh khác biệt, giúp Vân Dung thể hiện thêm khía cạnh diễn xuất bên cạnh sở trường hài quen thuộc.

Vân Dung và bạn thân - diễn viên Hoàng Yến.

Hoàng Yến cũng đánh giá cao thông điệp mà bộ phim gửi gắm phía sau câu chuyện trinh thám pha hài. Theo chị, tác phẩm không chỉ mang đến những tình tiết bất ngờ mà còn gợi suy ngẫm về thù hận, tổn thương và cách con người đối diện với những biến cố trong cuộc sống.

Nữ diễn viên cho rằng việc ôm giữ oán giận quá lâu có thể khiến mỗi người tự đẩy mình vào bi kịch. Thay vì mãi sống trong thù hận, con người nên tìm hiểu nguyên nhân của những tổn thương, học cách buông bỏ và trưởng thành từ trải nghiệm của mình.

Bên cạnh Vân Dung, Hoàng Yến còn dành lời khen cho Thanh Sơn khi nam diễn viên đảm nhận vai Trực với hình ảnh gai góc, có phần lạnh lùng và khác biệt so với những vai diễn lịch lãm anh thường thể hiện trên truyền hình. Chị nhận xét đây là nét mới đáng chú ý và khuyến khích Thanh Sơn tiếp tục phát huy màu sắc diễn xuất này.