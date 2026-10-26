Ca sĩ Phương Linh mê đắm vẻ đẹp làng cổ Nhật Bản giữa trời tuyết trắng

Các ngôi nhà cổ theo kiểu kiến trúc Gasho-Zukuri có lịch sử trên 300 năm, phần mái đặc trưng với độ dốc lớn theo kiểu hai bàn tay úp vào nhau tạo thành hình tay đang cầu nguyện. Đặc điểm nổi bật của kiến trúc này là sử dụng hoàn toàn những nguyên liệu tự nhiên như: gỗ cây, rơm rạ..., không sử dụng đinh, chúng được buộc với nhau bằng dây thừng. Với phần mái dày này, làng cổ sẽ chống được lớp tuyết dày 2-3 m vào mùa đông nhưng lại mát mẻ, dễ chịu vào mùa hè.