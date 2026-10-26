Ca sĩ Phương Linh mê đắm vẻ đẹp làng cổ Nhật Bản giữa trời tuyết trắng
GĐXH - "Làng Cổ Shirawakago đẹp buốt giá như một bức tranh lạnh lẽo treo đơn độc giữa trời dày tuyết", Phương Linh chia sẻ bộ ảnh chụp bằng kỹ thuật phim.
Phương Linh cho biết hành trình trên xe bus tới làng cổ Shirakawa-go có phong cảnh tuyệt đẹp, với một bên là sông suối núi đồi, một bên là những mái nhà phủ lớp tuyết trắng muốt. Nữ ca sĩ mê đắm ngôi làng nằm trong thung lũng Shogawa đến mức tự nhủ ‘sẽ phải ghé vào mùa xuân để xem phong cảnh hữu tình nên thơ nhường nào’.
Các ngôi nhà cổ theo kiểu kiến trúc Gasho-Zukuri có lịch sử trên 300 năm, phần mái đặc trưng với độ dốc lớn theo kiểu hai bàn tay úp vào nhau tạo thành hình tay đang cầu nguyện. Đặc điểm nổi bật của kiến trúc này là sử dụng hoàn toàn những nguyên liệu tự nhiên như: gỗ cây, rơm rạ..., không sử dụng đinh, chúng được buộc với nhau bằng dây thừng. Với phần mái dày này, làng cổ sẽ chống được lớp tuyết dày 2-3 m vào mùa đông nhưng lại mát mẻ, dễ chịu vào mùa hè.
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