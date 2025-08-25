Vạn người reo hò khi tên lửa, xe tăng hùng dũng tiến qua Quảng trường Ba Đình
Tối 24/8, hàng vạn người reo vang cổ vũ khi dàn xe tăng, tên lửa, UAV hùng dũng tiến qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng hợp luyện lần 2.
