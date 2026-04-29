Vật phẩm phong thủy dành riêng cho người mệnh Hỏa mang năng lượng tốt lành, may mắn, thịnh vượng

Vật phẩm phong thủy hợp mệnh Hỏa mang đến những lợi ích gì?

Hỗ trợ phát triển đường công danh sự nghiệp: Những món đồ phong thủy hợp mệnh khi được đặt đúng hướng sẽ góp phần giúp người thuộc bản mệnh Hỏa có được sự thành công và thăng tiến hơn trong công việc. Bên cạnh đó, các chướng ngại cũng như khó khăn sẽ được hoá giải dễ dàng và đơn giản hơn bao giờ hết, người mệnh Hỏa không cần phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này.

Thu hút may mắn và chiêu dụ quý nhân: Vật phẩm phong thủy hợp mệnh Hỏa sẽ giúp người bản mệnh này gặp được nhiều may mắn và góp phần thu hút thêm nhiều quý nhân đến trong cuộc sống.

Quý nhân với những mối duyên lành sẽ giúp chủ nhân thực hiện được các dự định, kế hoạch của mình một cách suôn sẻ, thuận lợi nhất.

Vật phẩm phong thủy là sản phẩm có tính bổ trợ cao, mang đến cho chủ nhân những điều may mắn và tích cực trong công việc cũng như tài lộc, gia đạo.

Tạo nguồn năng lượng sống mạnh mẽ và tích cực: Các món đồ linh vật phong thủy sau khi được khai quang đều sẽ mang năng lượng tốt lành, tích cực, mang đến cho chủ nhân những vận khí may mắn, thịnh vượng.

Đối với gia chủ mệnh Hỏa, các bạn nên chọn mua vật phẩm có màu sắc thuộc hành Mộc hoặc Hỏa để được nhận nhiều may mắn, phúc khí.

Vật phẩm phong thủy dành riêng cho người mệnh Hỏa

Quả cầu phong thủy

Quả cầu phong thủy là một trong số những món vật phẩm có thiết kế đơn giản nhưng lại mang tính thông dụng cao, phù hợp với mọi đối tượng sử dụng như dân văn phòng, doanh nhân, người kinh doanh buôn bán tại cửa hàng, showroom... Quả cầu phong thủy có nhiều kích thước to nhỏ khác nhau, phù hợp đặt ở phòng làm việc, phòng tiếp khách hoặc phòng họp, quầy lễ tân... mang lại cho gia chủ những nguồn năng lượng tích cực và tốt lành trong cuộc sống, sự nghiệp.

Người mệnh Hỏa nên chọn quả cầu phong thủy làm từ đá thạch anh hồng, thạch anh tím, đá núi lửa đỏ, đá thạch anh xanh lá...

Cây tiền tài mèo đỏ phú quý

Một vật phẩm phong thủy độc đáo và đẹp mắt mà người mệnh Hỏa không thể bỏ qua khi có nhu cầu chọn mua vật phẩm bày bàn làm việc đó là cây tiền tài mèo đỏ phú quý.

Đây là vật phẩm được thiết kế với tượng mèo đỏ gia công tỉ mỉ, kết hợp cùng cây kim tiền đính đá đặc sắc, tạo nên sự tinh tế cho bức tượng.

Tượng mèo đỏ có thần thái ôn hòa, hoan hỉ, tay phải ôm thỏi vàng tài lộc, tay trái cầm dòng chữ thu hút tiền bạc "bát phương lai tài", nhằm giúp gia chủ có thêm vận may về tài chính, thêm lộc thêm lương.

Ý nghĩa của câu đối trên tay tượng mèo tiền tài được hiểu là mọi tài lộc từ tám phương đều đổ dồn về đây, mang lại may mắn cho chủ nhân.

Có thể thấy, đây là một vật phẩm có thiết kế tinh tế, ấn tượng, phù hợp trưng bày trang trí hoặc làm quà biếu tặng.

Cóc ngậm tiền

Cóc ngậm tiền chiêu tài lộc cũng là một món vật phẩm phong thủy ấn tượng, giúp người mệnh Hỏa chiêu dụ được nhiều may mắn đến hơn nữa trong cuộc sống của mình.

Tương truyền từ xa xưa, cóc 3 chân xuất hiện ở đâu vào đêm rằm thì ở đó sẽ được sung túc, ấm no và thịnh vượng. Linh vật này thường có đặc điểm dễ nhận biết là 3 chân, miệng ngậm đồng xu cổ và xung quanh mạn sườn được treo dây tiền xu lấp lánh.

Đặc biệt, trên lưng cóc còn có 7 nốt xù xì nổi cộm lên, tượng trưng cho chòm Thất tinh Bắc đẩu rực sáng trên bầu trời. Chính vì thế, loài cóc ba chân này được dân gian tôn thờ và sùng bái nhờ vào khả năng mang đến tài lộc, may mắn và vượng phát.

Kim nguyên bảo ngọc

Thỏi vàng kim nguyên bảo ngọc là sản phẩm phong thủy đẹp và có thiết kế bắt mắt, mang đến sự tài lộc và sung túc cho gia chủ.

Những người mệnh Hỏa có thể chọn vật phẩm này để trưng bày ở khu vực phòng làm việc, giá sách... để giúp chiêu dụ thêm nhiều năng lượng tích cực trong vấn đề tài lộc, tiền bạc.

Đa phần các gia đình làm kinh doanh buôn bán hay chủ doanh nghiệp đều chọn lựa vật phẩm này để góp phần tăng sinh thêm lợi nhuận, giúp mang đến may mắn trong việc làm ăn.

Chủ nhân mệnh Hỏa hãy chọn khối kim nguyên bảo ngọc làm từ đá thạch anh hồng hoặc đá thạch anh xanh để thu hút nhiều vượng tài.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

