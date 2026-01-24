Phát hiện đường dây sản xuất thuốc đông y giả pha trộn betamethasone, thu giữ hơn 13.000 sản phẩm
GĐXH - TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện đường dây sản xuất thuốc đông y giả cực lớn, pha trộn tân dược betamethasone để tạo hiệu quả giảm đau nhanh, đánh lừa người tiêu dùng. Công an đã khởi tố 3 bị can, thu giữ hơn 13.000 sản phẩm thuốc giả.
Tối ngày 24/1, Bộ Công an thông tin, ngày 23/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hiển (SN 1962), Ngô Mỹ Hoành (SN 1973) và Võ Văn Nghề (SN 1993), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".
Trước đó, ngày 08/01/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Bình Hưng phát hiện Võ Văn Nghề điều khiển xe mô tô chở nhiều thùng carton chứa các loại thuốc dạng hoàn màu đen. Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Làm việc với cơ quan công an, Nghề khai nhận được Nguyễn Duy Hiển thuê vận chuyển số thuốc trên để gửi qua xe tuyến TP Hồ Chí Minh – Tây Ninh giao cho khách. Từ lời khai này, cơ quan điều tra đã mở rộng xác minh, đồng loạt khám xét các địa điểm có liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, một số sản phẩm thuốc trước đây từng được đăng ký lưu hành nhưng đã bị thu hồi. Tuy nhiên, Nguyễn Duy Hiển cùng vợ là Ngô Mỹ Hoành vẫn tổ chức sản xuất nhiều loại "thuốc đông y" khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.
Các đối tượng tự đặt tên thuốc, dựng tên công ty và địa chỉ sản xuất ở nước ngoài như Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông… rồi in trên bao bì để tạo vỏ bọc hàng nhập khẩu, gây khó khăn cho công tác truy xuất nguồn gốc và đánh lừa người tiêu dùng.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã trộn hoạt chất betamethasone – một loại thuốc tân dược có tác dụng chống viêm, giảm đau – vào các sản phẩm gắn mác "thuốc đông y". Đây là hoạt chất không được phép sử dụng trong thuốc đông y. Việc pha trộn này khiến người sử dụng nhanh chóng cảm nhận hiệu quả giảm đau, từ đó dễ tin tưởng và sử dụng kéo dài, trong khi tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không có chỉ định và theo dõi y tế.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 13.096 sản phẩm thuốc đông y giả, cùng nhiều máy móc, nguyên liệu, tem nhãn, bao bì phục vụ hoạt động sản xuất thuốc giả.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đầu mối tiêu thụ, nguồn cung nguyên liệu và những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin dùng các loại "thuốc đông y", "thuốc gia truyền", "thuốc xách tay" không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các sản phẩm quảng cáo chữa đau xương khớp, thần kinh, thoái hóa, viêm khớp… với hiệu quả nhanh bất thường.
Việc tự ý sử dụng các sản phẩm này có thể dẫn đến lệ thuộc thuốc, che lấp triệu chứng bệnh thật và gây biến chứng nguy hiểm đối với gan, thận, tim mạch và hệ miễn dịch.
Người dân khi mua thuốc cần lựa chọn các cơ sở y tế, nhà thuốc hợp pháp; kiểm tra kỹ nhãn mác, số đăng ký lưu hành và nguồn gốc xuất xứ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn về thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan y tế gần nhất để được xử lý, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn tội phạm.
