2 thanh niên trộm gói hàng hóa trên xe khách, bên trong có gần 8 tỉ đồng
(NLĐO)- Khi 2 gói hàng trên ô tô bị mất, lái xe gọi điện hỏi người gửi mới tá hỏa khi biết trong 2 gói hàng trên chứa gần 8 tỉ đồng tiền mặt
Tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 24-1 cho biết vừa khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Ngô Đức Thành (SN 2003) và Trần Minh Vũ (SN 1989; cùng ngụ phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp 2 gói hàng chứa gần 8 tỉ đồng tiền mặt trên xe khách tuyến Bắc - Nam.
Trước đó, ngày 9-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của ông Võ Đình T. (SN 1969; ngụ TP Đà Nẵng), là tài xế xe khách, về việc bị mất trộm tài sản trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ Hà Nội vào Đà Nẵng.
Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9-1, tại bến xe Giáp Bát (TP Hà Nội), ông T. nhận hai gói hàng của một người đàn ông gửi vào TP Đà Nẵng. Sau khi nhận, ông Tân mang hai gói hàng để xuống cuối xe khách và tiếp tục hành trình.
Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, xe khách dừng nghỉ tại một quán ăn trên tuyến Quốc lộ 1A (xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa). Sau khi ăn uống xong, ông T. quay trở lại xe kiểm tra thì phát hiện hai gói hàng trên đã bị mất.
Khi liên hệ với phía người nhận tại TP Đà Nẵng, ông Tân mới biết bên trong hai gói hàng bị mất có chứa 7,85 tỉ đồng tiền mặt.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án và nhanh chóng bắt được 2 thanh niên trên.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ được 7,5 tỉ đồng liên quan vụ việc. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
