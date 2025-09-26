Mới nhất
Vẻ đẹp gợi cảm, mỏng manh của ma nữ phim 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại'

Thứ sáu, 12:19 26/09/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Yu Dương mới đây đã vào ma nữ Ngà với những phân cảnh gây ám ảnh của 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại'. Tuy nhiên, ngoài đời thực, nữ diễn viên mang vẻ đẹp ngọt ngào, gợi cảm và căng tràn sức sống khác hẳn trên phim.

Cận cảnh sắc vóc đời thực của "búp bê sống" Bé Quyên mới vào phim kinh dịCận cảnh sắc vóc đời thực của 'búp bê sống' Bé Quyên mới vào phim kinh dị

GĐXH - Bé Quyên đã bước ra khỏi vùng an toàn của lĩnh vực thời trang, cô quyết định dấn thân trên con đường diễn xuất. Người đẹp đang được hứa hẹn tạo dấu ấn khi hóa thân nàng ma nữ nhiều u sầu trong phim điện ảnh của đạo diễn Lương Đình Dũng.

Vẻ đẹp gợi cảm, mỏng manh của ma nữ phim 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại' - Ảnh 2.

Yu Dương vào vai ma nữ Ngà trong "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại". Theo cô chia sẻ, đây là vai diễn khiến cô đổ máu rất nhiều nhưng đó là một trải nghiệm khó quên với cô.

Vẻ đẹp gợi cảm, mỏng manh của ma nữ phim 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại' - Ảnh 3.

Trước khi trở lại với vai ma nữ Ngà, Yu Dương là con gái của nữ diễn viên Mai Phương - người được xem là một trong những mỹ nhân của điện ảnh Việt Nam ở thế kỷ trước. Cô cũng là cháu ngoại cố đạo diễn - NSND Hồng Sến. Yu Dương từng được mời tham gia một số bộ phim truyền hình như: Mày râu làm vợ, Hoa cúc xanh, Con đường phía trước, Sao miệt vườn…

Vẻ đẹp gợi cảm, mỏng manh của ma nữ phim 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại' - Ảnh 4.

Sau đó, cô được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên mời tham gia phim "Lời nguyền huyết ngải". Từ thành công của "Lời nguyền huyết ngải", Yu Dương tham gia nhiều phim điện ảnh khác: Cô dâu đại chiến 2, Rừng xanh kỳ lạ truyện, Thang máy…

Vẻ đẹp gợi cảm, mỏng manh của ma nữ phim 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại' - Ảnh 5.

Nổi tiếng với những vai kinh dị nhưng ngoài đời người đẹp lại có nhan sắc ngọt ngào đáng yêu.

Vẻ đẹp gợi cảm, mỏng manh của ma nữ phim 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại' - Ảnh 6.

Ở tuổi 32 nhưng Yu Dương vẫn giữ được nhan sắc thanh lịch và trẻ trung.

Vẻ đẹp gợi cảm, mỏng manh của ma nữ phim 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại' - Ảnh 7.

Đời thực, cô ưa thích những set trang phục năng động nhưng không kém phần gợi cảm.

Vẻ đẹp gợi cảm, mỏng manh của ma nữ phim 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại' - Ảnh 8.

Người đẹp sinh năm 1993 thường khoe vóc dáng gợi cảm cùng vòng eo nhỏ nhắn với croptop.

Vẻ đẹp gợi cảm, mỏng manh của ma nữ phim 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại' - Ảnh 9.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, mỹ nhân "Lời nguyền huyết ngải" khiến fan mê mẩn vòng eo "con kiến" của mình.

Vẻ đẹp gợi cảm, mỏng manh của ma nữ phim 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại' - Ảnh 10.

Ngoài vóc dáng, Yu Dương còn có làn da khỏe đẹp và trắng sáng.

Ảnh: FBNV

Đỗ Quyên
