Vẻ đẹp gợi cảm, mỏng manh của ma nữ phim 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại'

Trước khi trở lại với vai ma nữ Ngà, Yu Dương là con gái của nữ diễn viên Mai Phương - người được xem là một trong những mỹ nhân của điện ảnh Việt Nam ở thế kỷ trước. Cô cũng là cháu ngoại cố đạo diễn - NSND Hồng Sến. Yu Dương từng được mời tham gia một số bộ phim truyền hình như: Mày râu làm vợ, Hoa cúc xanh, Con đường phía trước, Sao miệt vườn…