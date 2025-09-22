Cận cảnh sắc vóc đời thực của 'búp bê sống' Bé Quyên mới vào phim kinh dị

Bé Quyên và nam chính Nguyễn Xuân Thắng (quán quân The Next Gentleman 2024) ở hậu trường cảnh quay trong động Bàn Bù, Thanh Hóa dưới trời lạnh 14 độ C. Người đẹp khen bạn diễn đầy năng lượng, giúp cô nâng đỡ cảm xúc trong từng cảnh quay. Ngoài ra, ở Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại, cô còn có cơ hội hợp tác với hai diễn viên giàu kinh nghiệm là Hứa Vĩ Văn và Yu Dương. Cô cho biết mình đặc biệt ấn tượng trước phong cách làm việc chuyên nghiệp và tinh thần truyền cảm hứng của các đàn anh, đàn chị, nhờ đó cô cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trên phim trường, thay vì bị áp lực.