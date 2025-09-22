Cận cảnh sắc vóc đời thực của 'búp bê sống' Bé Quyên mới vào phim kinh dị
GĐXH - Bé Quyên đã bước ra khỏi vùng an toàn của lĩnh vực thời trang, cô quyết định dấn thân trên con đường diễn xuất. Người đẹp đang được hứa hẹn tạo dấu ấn khi hóa thân nàng ma nữ nhiều u sầu trong phim điện ảnh của đạo diễn Lương Đình Dũng.
Đây mới là cách mặc áo thun phối sơ mi nam đơn giản, dễ mặcĐẹp - 10 giờ trước
GĐXH - Áo thun phối sơ mi nam không quá khó. Hy vọng qua những gợi ý có trong bài viết sau sẽ bật mí các chàng trai sẽ có thêm cho những cách phối đồ riêng phù hợp để tự tin khẳng định bản thân.
Cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam “chuẩn” lịch lãmĐẹp - 12 giờ trước
GĐXH - Để có cho mình một tổng thể đẹp ngoài việc bạn cần lựa chọn cho mình những chiếc áo sơ mi, những chiếc quần âu phù hợp ra thì bạn cần phải biết cách phối đồ. Tham khảo ngay cách kết hợp quần tây với áo sơ mi nam đẹp, phong cách dưới đây.
Cách phối đồ bé trai style Hàn Quốc sành điệuĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Để bé trai của bạn trở nên sành điệu và hợp mốt, việc chọn cách phối đồ theo style Hàn Quốc cho bé trai là một lựa chọn thông minh. Dưới đây là gợi ý phối đồ theo phong cách Hàn Quốc mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo.
Cách chọn áo thun và áo sơ mi nam chuẩn gu, chuẩn phomĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Để có một bộ outfit hoàn hảo bạn không chỉ cần biết cách mix match đồ mà còn cần lựa chọn cho mình những chiếc áo thun và áo sơ mi nam phù hợp với vóc dáng. Điều này sẽ giúp bạn có thể tôn lên được vóc dáng và thoải mái hơn khi mặc.
Tôn vinh áo dài trên bờ biển Vĩnh HyThời trang - 3 ngày trước
Miss Ocean 2025 đưa áo dài ra bờ biển Vĩnh Hy (Khánh Hòa), tạo nên màn trình diễn vừa truyền thống vừa hiện đại. Các bộ trang phục cũng lấy cảm hứng từ biển, gió, san hô, ngọc trai, câu chuyện băng tan để truyền tải tinh thần đại dương.
Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay toĐẹp - 6 ngày trước
GĐXH - Bắp tay to khiến nhiều chị em e ngại khi chọn trang phục. Với những mẹo phối đồ phù hợp, bạn hoàn toàn có thể che khuyết điểm và tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.
Áo thun dáng dài dễ ‘nuốt’ mất dáng, hãy áp dụng cách này để khoe được vóc dáng thon thảĐẹp - 6 ngày trước
GĐXH - Làm thế nào để sáng tạo chiếc áo thun của bạn thành nhiều kiểu mới? Hãy khám phá cách cột áo thun form rộng trong bài sau để hô biến diện mạo gọn gàng hơn.
Bí quyết mặc áo hở lưng sexy mà vẫn trang nhãĐẹp - 1 tuần trước
GĐXH - Áo hở lưng một trong những chiếc áo được thiết kế táo bạo để khoe được nét quyến rũ, những đường cong mềm mại trên cơ thể của người phụ nữ. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng lại kém trang nhã.
Các cách mix đồ với quần ống loe mặc thật sành điệuĐẹp - 1 tuần trước
GĐXH - Có nhiều cách phối đồ với quần ống loe, tuy nhiên trước đó bạn nên lựa chọn xem dáng quần nào hợp với dáng người mình.
Sốc trước BST thời trang công sở táo bạo do NTK Việt mang đến New York Fashion WeekThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Vy Nguyễn – nhà thiết kế trẻ thuộc thế hệ Gen Z – đã mang đến một bộ sưu tập công sở táo bạo, với những đường cut - out gợi cảm tới New York Fashion Week
Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay toĐẹp
GĐXH - Bắp tay to khiến nhiều chị em e ngại khi chọn trang phục. Với những mẹo phối đồ phù hợp, bạn hoàn toàn có thể che khuyết điểm và tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.