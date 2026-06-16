Vẻ đời thường của người đẹp 'Nóng cùng World Cup 2026', là đại diện đội tuyển Hà Lan

Cùng với các trận đấu của World Cup 2026, chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" cũng nhanh chóng gây chú ý nhờ màn xuất hiện của dàn trai xinh gái đẹp đại diện cho các đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, 48 trai xinh gái đẹp đại diện cho 48 đội tuyển vừa lên sóng đã lập tức thành tâm điểm bàn luận.

Một trong những cái tên gây chú ý là Phạm Bảo Thư - cô gái nhỏ tuổi nhất trong dàn 48 người đẹp năm nay khi mới 18 tuổi. Bảo Thư đảm nhận vai trò đại diện cho đội tuyển Hà Lan. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn cùng khả năng ăn nói hoạt bát, cô nàng nhanh chóng tạo thiện cảm với khán giả.

Phạm Bảo Thư đại diện đội tuyển Hà Lan, là cô gái nhỏ tuổi nhất trong dàn 48 người đẹp năm nay khi mới 18 tuổi.

Hình ảnh Bảo Thư trên sóng truyền hình ngay lập tức nhận được sự quan tâm của khán giả.

Bảo Thư hiện sinh sống tại Hà Nội. Khác với nhiều hot girl thường xuyên cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội, cô nàng khá kín tiếng, chỉ thỉnh thoảng đăng tải những khoảnh khắc đời thường.

Khi xuất hiện trên sóng "Nóng cùng FIFA World Cup 2026", Bảo Thư lại khiến nhiều người phải chú ý bởi visual trong trẻo, lên hình cực ăn ảnh, thậm chí còn được nhận xét là đẹp hơn cả ảnh tự đăng.

Body cực cháy của đại diện Hà Lan.

Nhan sắc rạng rỡ, tươi trẻ của Bảo Thư ở tuổi 18.