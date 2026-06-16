Vẻ đời thường của người đẹp 'Nóng cùng World Cup 2026', là đại diện đội tuyển Hà Lan
GĐXH - Phạm Bảo Thư - đại diện cho đội tuyển Hà Lan, nhỏ tuổi nhất dàn trai xinh gái đẹp trong Nóng cùng FIFA World Cup 2026. Cô sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn, tươi trẻ và sự duyên dáng tuổi 18.
Cùng với các trận đấu của World Cup 2026, chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" cũng nhanh chóng gây chú ý nhờ màn xuất hiện của dàn trai xinh gái đẹp đại diện cho các đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, 48 trai xinh gái đẹp đại diện cho 48 đội tuyển vừa lên sóng đã lập tức thành tâm điểm bàn luận.
Một trong những cái tên gây chú ý là Phạm Bảo Thư - cô gái nhỏ tuổi nhất trong dàn 48 người đẹp năm nay khi mới 18 tuổi. Bảo Thư đảm nhận vai trò đại diện cho đội tuyển Hà Lan. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn cùng khả năng ăn nói hoạt bát, cô nàng nhanh chóng tạo thiện cảm với khán giả.
'Bé Heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39Chăm sóc da - 6 giờ trước
GĐXH - Minh Hằng mới đây được bạn bè tổ chức tiệc mừng sinh nhật tuổi 39. Bên cạnh những lời chúc mừng, cô còn nhận được nhiều lời khen ngợi về làn da đẹp cùng nhan sắc tươi trẻ.
5 tiêu chí chọn kem chống nắng dịu nhẹ, an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏĐẹp - 7 giờ trước
GĐXH - Trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm ngày càng đa dạng, việc lựa chọn kem chống nắng phù hợp cho trẻ trở thành mối quan tâm lớn của nhiều phụ huynh.
Tuổi 18 ngọt ngào của con gái út nhà MC Quyền Linh và vợ doanh nhânThời trang - 13 giờ trước
GĐXH - Hạt Dẻ, con gái út của MC Quyền Linh và người vợ doanh nhân, vừa bước sang tuổi 18 với vẻ ngoài ngọt ngào, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.
Cầu thủ đẹp trai nhất World Cup 2026Đẹp - 15 giờ trước
Rodrigo De Paul, tiền vệ tuyển Argentina và Inter Miami CF, được Dream AI SRL xếp hạng là cầu thủ có gương mặt đẹp nhất World Cup 2026. Ngoài dấu ấn trên sân cỏ, anh còn gây chú ý với phong cách thời trang cá tính và hình ảnh luôn sát cánh cùng Lionel Messi.
Ý Nhi gây chú ý với áo dài đặc biệt khi về Việt NamĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Khi về Việt Nam, Ý Nhi gây ấn tượng với bộ áo dài hoa rực rỡ và hồng pastel. Video mới của cô khoe vẻ đẹp dịu dàng và gần gũi.
Diana Unicharm khẳng định vị thế trên thị trường tã giấy với hệ sinh thái sản phẩm toàn diệnĐẹp - 1 ngày trước
Mọi nhu cầu của từng em bé đều quan trọng, và chiến lược đa phân khúc chính là cách Diana Unicharm đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu ấy.
Da mặt bị đỏ rát: Làm ngay những điều này để 'giải cứu' làn da kịp thờiĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Làn da khỏe mạnh thường mang lại cảm giác dễ chịu và tự tin trong giao tiếp hằng ngày. Nhận biết đúng nguyên nhân sẽ giúp lựa chọn cách chăm sóc phù hợp và hỗ trợ da phục hồi hiệu quả.
Tuổi 37 của người đẹp phim 'Cách em 1 milimet'Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Phan Minh Huyền mới đây đã thực hiện bộ ảnh với nhan sắc rạng rỡ để chào đón tuổi 37. Cô diện váy trắng thanh lịch và gửi gắm những lời yêu thương, tích cực nhân dịp bước sang tuổi mới.
Không phải váy chữ A, đây mới là kiểu chân váy được yêu thích trong mùa hèThời trang - 1 ngày trước
Trong mùa hè năm nay, chân váy bí là một trong những món đồ thời trang được các cô nàng săn đón. Với phom dáng độc đáo, khả năng tôn dáng cùng tính ứng dụng cao, chân váy bí nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội và phong cách thường ngày của nhiều bạn trẻ.
'Cô dâu tháng 6' Xuân Nghi khoe dáng thướt tha trước ngày trọng đạiThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - 'Bé' Xuân Nghi mới đây đã khoe nhan sắc rạng rỡ trong tà váy cưới thanh lịch và xinh đẹp. Vẻ ngoài cuốn hút của "cô dâu tháng 6" nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.
Những kiểu váy kéo dài chân cho nàng 1m5 học từ Hòa MinzyThời trang
GĐXH - Hiểu chiều cao hạn chế của mình, ngoài đời Hòa Minzy luôn lựa chọn những thiết kế không chỉ phù hợp vóc dáng mà còn giúp kéo dài chân. Những cô nàng 1m5 hoàn toàn có thể tự tin để khắc phục chiều cao khiêm tốn mà không cần "vay mượn" từ những đôi giày đế cao.