Bán nhà mình mua cho con nhà mới: Đó là điều tôi hối hận nhất đời

Nhiều bậc cha mẹ dành cả đời để hy sinh cho con với mong muốn tuổi già có nơi nương tựa. Thế nhưng không phải ai cũng nhận lại được sự bình yên như kỳ vọng. Câu chuyện của bà Lưu Di Hiên (68 tuổi, Trung Quốc) bán nhà cho con tiền là một minh chứng khiến nhiều người phải suy ngẫm về sự độc lập tài chính và chỗ dựa tuổi xế chiều.

Góa chồng từ sớm, một mình nuôi con khôn lớn

Năm 35 tuổi, bà Lưu Di Hiên mất chồng. Khi ấy, con trai bà vẫn còn đang học tiểu học. Cuộc sống ở nhà chồng không hề dễ dàng khi bà thường xuyên chịu sự lạnh nhạt và chèn ép từ người thân bên nội.

Không muốn tiếp tục sống trong cảnh ngột ngạt, bà quyết định đưa con lên thành phố lập nghiệp.

Không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình chồng, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho bố mẹ ruột, bà chấp nhận làm nhiều công việc cùng lúc để kiếm sống.

Ban ngày bà làm lao công, tối đến lại nhận linh kiện điện tử về nhà lắp ráp để tăng thu nhập. Những năm tháng ấy, bà gần như dành toàn bộ sức lực cho mục tiêu duy nhất là nuôi con trưởng thành.

Tuy nhiên, khi bước vào tuổi dậy thì, người con trai ngày càng trở nên nổi loạn. Anh học hành sa sút, thường xuyên gây mâu thuẫn với bạn bè.

Sau khi tốt nghiệp trung học, bất chấp sự phản đối của mẹ, anh quyết định rời nhà đến một thành phố khác làm việc.

Bên ngoài, mọi người đều nhìn nhận đây là một gia đình hạnh phúc, con cháu hiếu thuận. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu cảm giác cô đơn và tủi thân mà bà phải chịu đựng mỗi ngày. Ảnh minh họa

Tìm được hạnh phúc mới nhưng con trai không chấp nhận

Hai năm sau khi con trai ra ngoài lập nghiệp, bà Lưu gặp ông Lao Tuấn Phong, người đàn ông hơn bà 4 tuổi. Ông cũng có cuộc đời nhiều mất mát khi mồ côi từ nhỏ và từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ do không thể có con.

Sự đồng cảm từ những tổn thương trong quá khứ đã kéo hai người lại gần nhau. Sau khi kết hôn, họ chăm chỉ làm việc và mua được một căn hộ ba phòng ngủ tại thành phố.

Bà Lưu từng nghĩ rằng cuộc sống cuối cùng cũng mỉm cười với mình. Thế nhưng, điều khiến bà đau lòng là con trai không chấp nhận người cha dượng này.

Theo bà kể, con trai luôn khẳng định mình chỉ có một người cha duy nhất và không bao giờ gọi ông Lao Tuấn Phong là bố.

Dẫu vậy, ông Phong vẫn đối xử với con riêng của vợ rất chân thành. Mỗi khi người con trai gặp khó khăn về tài chính, ông thường âm thầm giúp đỡ dù không nhận được sự tôn trọng tương xứng.

Thậm chí sau hai năm chung sống, ông còn sang tên toàn bộ tài sản bất động sản cho vợ.

Vì thương con, người mẹ bán căn nhà của mình

Khi con trai bước sang tuổi 25 và chuẩn bị kết hôn, ông Phong đã hỗ trợ một khoản tiền để anh mua căn hộ riêng.

Những tưởng cuộc sống sẽ bình yên trôi qua thì biến cố lại xảy đến. Năm bà Lưu 59 tuổi, ông Lao Tuấn Phong qua đời vì bạo bệnh.

Sự mất mát ấy khiến bà suy sụp trong thời gian dài. Thấy mẹ cô đơn, vợ chồng con trai đón bà về sống chung. Ban đầu, bà cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự quan tâm của con cái.

Nhưng không lâu sau, gia đình con trai muốn đổi sang căn hộ rộng hơn để chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Người con trai đề nghị mẹ bán căn nhà cũ để góp tiền mua nhà mới.

Dù còn nặng lòng với kỷ niệm về người chồng quá cố, bà vẫn đồng ý vì thương con. Căn hộ được bán với giá 750.000 nhân dân tệ, trong đó bà đưa cho con trai 550.000 nhân dân tệ. Phần còn lại bà giữ lại để dưỡng già.

Tuy nhiên, sau đó người con tiếp tục ngỏ ý vay nốt số tiền còn lại để mua sắm nội thất cho căn nhà mới. Tin tưởng con trai, bà lại một lần nữa đồng ý.

Sống cùng con cháu nhưng không tìm thấy hạnh phúc tuổi già

Khi chuyển đến căn nhà mới, bà Lưu từng nghĩ rằng đây sẽ là nơi mình được an hưởng tuổi già bên con cháu. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Dù luôn chủ động làm việc nhà, chăm sóc cháu và hỗ trợ mọi sinh hoạt trong gia đình, bà vẫn cảm nhận rõ sự lạnh nhạt từ con trai và con dâu.

Theo lời bà, họ dần xem sự hiện diện của bà như một điều hiển nhiên, thậm chí đôi lúc còn coi bà là gánh nặng.

Điều khiến bà đau lòng nhất xảy ra vào dịp Thanh Minh. Bà mong các con cùng đi thắp hương cho ông Lao Tuấn Phong để tỏ lòng biết ơn. Nhưng vợ chồng người con liên tục né tránh.

Khi bà nhắc rằng chính nhờ căn nhà ông Phong để lại mà gia đình mới có điều kiện mua căn hộ hiện tại, người con trai đã phản ứng gay gắt. Anh cho rằng ông Phong tự nguyện để lại tài sản nên không cần phải mang ơn.

Những lời nói ấy khiến bà tổn thương sâu sắc.

Bài học đắt giá từ quyết định bán nhà cho con

Đến nay, bà Lưu đã sống cùng gia đình con trai được 8 năm. Bên ngoài, mọi người đều nhìn nhận đây là một gia đình hạnh phúc, con cháu hiếu thuận. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu cảm giác cô đơn và tủi thân mà bà phải chịu đựng mỗi ngày.

Bà thừa nhận điều khiến mình hối hận nhất chính là bán căn nhà đứng tên bản thân để hỗ trợ con cái.

"Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không bán nhà. Dù sống một mình có vất vả đến đâu thì đó vẫn là nơi thuộc về mình, nơi mình được tự do và thoải mái", bà chia sẻ.

Câu chuyện của bà Lưu không đại diện cho tất cả các gia đình, nhưng lại là lời nhắc nhở đáng suy ngẫm. Tình yêu dành cho con cái là điều vô giá, song cha mẹ cũng cần giữ cho mình một khoảng độc lập nhất định về tài chính và chỗ ở.

Bởi suy cho cùng, sự chủ động trong cuộc sống tuổi già đôi khi chính là nền tảng quan trọng nhất để giữ gìn lòng tự trọng và hạnh phúc của bản thân.