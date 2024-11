Vi phẫu tạo hình cho bé trai 11 tuổi bị pháo nổ làm vỡ hàm, mất môi và những ca tổn thương nặng vùng hàm mặt

Tạo hình vẻ đẹp cho những khuôn mặt khuyết

Người bệnh đặc biệt và nhỏ tuổi nhất được thăm khám tại chương trình đợt này là bé N.T.A (nam,11 tuổi, ở tỉnh Quảng Ninh) đến khám trong tình trạng vùng hàm mặt bị biến dạng, mất tổ chức phần mềm môi trên, dưới, co kéo vùng môi, mũi không khép được miệng, răng di lệch nhiều.

Được biết, bé N.T.A bị khuyết tổ chức vùng miệng, mặt sau tai nạn sinh hoạt do pháo nổ vào mặt năm 2022 dẫn đến tình trạng vỡ hàm trên, hàm dưới, mất môi trên môi dưới… đã được phẫu thuật hàm mặt tại một cơ sở y tế. Biết đến chương trình qua giới thiệu, người mẹ gầy gò, lam lũ quyết tâm đưa con của mình ra Hà Nội với tâm nguyện tìm lại nụ cười cho con như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhận thấy đây là trường hợp nặng, các chuyên gia đã tiến hành hội chẩn xác định người bệnh bị khuyết, co kéo nặng tổ chức vùng miệng mặt. Ngay sau đó, người bệnh được chỉ định phẫu thuật giải phóng co kéo, che phủ một phần khuyết hổng bằng vạt vi phẫu.

Ca bệnh đặc biệt và nhỏ tuổi nhất được thăm khám và vi phẫu trong đợt này.

Cũng trong đợt khám này, sau ngày khám sàng lọc đầu tiên, ngày 19/11/2024, các bác sĩ Bệnh viện E tiến hành mổ ca vi phẫu đầu tiên cho anh D.H.H (nam, 35 tuổi, ở xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Anh H. biết đến chương trình trong một lần tình cờ đọc thông tin trên fanpage Bệnh viện E đăng tải, anh quyết định đăng kí và đến khám tại chương trình Phẫu thuật vi phẫu quốc tế với tình trạng khuyết xương hàm dưới/ u men xương hàm dưới.

Khi tiến hành thăm khám, các bác sĩ phát hiện xương hàm của người bệnh có dấu hiệu viêm nghiêm trọng, nếu không phẫu thuật sớm sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngay lập tức, các bác sĩ Bệnh viện E hội chẩn cùng GS Nguyễn Tài Sơn - Cố vấn y tế Operation Smile Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam; các chuyên gia đến từ Bệnh viện EDA, Đài Loan... xác định người bệnh bị viêm xương hàm dưới sau phẫu thuật cắt u men tạo hình bằng xương mác không nối mạch cách đây 7 tháng. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật tháo bỏ xương viêm, tạo hình bằng vạt xương mác bằng kỹ thuật vi phẫu.

Các bác sĩ, chuyên gia hội chẩn, chỉ định phẫu thuật tháo bỏ xương viêm, tạo hình bằng vạt xương mác bằng kỹ thuật vi phẫu cho bệnh nhân.

TS.BS Nguyễn Hồng Nhung - Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện E; Giảng viên Bộ môn Phẫu thuật Miệng và Hàm mặt, Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội – là chuyên gia hàng đầu về kỹ thuật vi phẫu vùng hàm mặt, có hơn 10 năm kinh nghiệm thực hiện khoảng 1.000 ca vi phẫu cho nhiều người bệnh bị mắc các bệnh lý về vùng hàm mặt cùng các bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt và Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt Bệnh viện E thực hiện ca phẫu thuật này.

Theo TS.BS Nguyễn Hồng Nhung, ca vi phẫu tạo hình như vậy thường kéo dài khoảng từ 8 - 10 giờ. Sau phẫu thuật, người bệnh có thể chấm dứt những đau đớn, được tập nuốt, tập nói và cuộc sống trở lại bình thường. Hiện tại, các bác sĩ Bệnh viện E đã triển khai kỹ thuật phẫu thuật tạo hình bằng vạt vi phẫu để điều trị cho nhiều trường hợp mắc các bệnh liên quan đến ung thư vùng hàm mặt, nhất là ung thư vùng miệng đã cho nhiều kết quả tốt, đem lại hiệu quả điều trị cao cho các trường hợp người bệnh ung thư, đồng thời giúp phục hồi về chức năng, giải phẫu, thẩm mỹ cũng như tâm lý, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Cũng may mắn được khám chữa đợt này là chị P.T.L (nữ, 40 tuổi, ở Hải Dương) bị khuyết xương hàm trên bên trái sau phẫu thuật cắt ung thư biểu mô xương hàm trên, nạo vét hạch cổ, tạo hình vạt cơ thon cách đây 2 năm. Hiện tại, người bệnh bị lõm vùng má trái dưới ổ mắt trái. Sau khi hội chẩn cùng các chuyên gia đến từ Bệnh viện EDA, Đài Loan, người bệnh được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật tạo hình xương khuyết hổng hàm trên bằng kỹ thuật vi phẫu.

Đây là 3 trong 8 trường hợp người bệnh được các bác sĩ Bệnh viện E phối hợp khám và hội chẩn trong ngày đầu tổ chức chương trình đầy ý nghĩa và nhân văn này.

Lợi ích vượt trội từ vi phẫu

Để mọi người dân đều được điều trị bằng kỹ thuật cao, từ 18/11 – 22/11/2024, Bệnh viện E sẽ tiếp tục phối hợp với tổ chức Operation Smile, Trường Đại học Y dược – ĐHQGHN tổ chức chương trình Vi phẫu quốc tế tổ chức khám sàng lọc và điều trị phẫu thuật vi phẫu các bệnh lý về ung thư vùng đầu mặt cổ và bệnh lý thần kinh số VII… với sự tham gia của TS.BS Nguyễn Tấn Văn – Phó Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện E: Trưởng Bộ môn Phẫu thuật Miệng và Hàm mặt, Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc Gia Hà Nội; TS.BS Nguyễn Hồng Nhung – Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện E, giảng viên Bộ môn Phẫu thuật Miệng và Hàm mặt, Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng các giáo sư, bác sĩ đầu ngành về bệnh lý và tạo hình vùng đầu, mặt, cổ từ trong và ngoài nước. Chương trình sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật cho các trường hợp người bệnh bị các khối u lớn hoặc ung thư vùng hàm mặt; người bệnh bị khuyết hổng vùng hàm mặt; liệt dây thần kinh số VII.

Phương pháp vi phẫu đem lại hiệu quả điều trị cao...

TS.BS Nguyễn Tấn Văn – Phó Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện E; Trưởng Bộ môn Phẫu thuật Miệng và Hàm mặt, Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, khi người bệnh bị những tổn thương lớn và phức tạp vùng mặt thì việc lựa chọn phương pháp tạo hình vi phẫu tái tạo lại các khuyết hổng cho người bệnh đang là lựa chọn tối ưu và đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh.

Vi phẫu là một trong những kỹ thuật tiến bộ nhất trong tái tạo khuyết hổng vùng hàm mặt trên thế giới cũng như tại Việt Nam hiện nay. Nếu như trước đây, nhiều tổn thương vùng hàm mặt rất khó điều trị bảo tồn khi phải phẫu thuật thì hiện nay, với những tiến bộ trong vi phẫu đã mang lại chất lượng điều trị mới. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là ghép nối, khôi phục, bảo vệ các bộ phận cơ thể bị tổn thương. Đối với những khuyết hổng lớn vùng hàm mặt, khi sử dụng những các vạt tại chỗ là không đủ để che lấp những khuyết hổng, đôi lúc khi lấy những vạt tại chỗ sẽ gây biến dạng ngay tại vị trí lấy vạt. Do vậy, đối với những trường hợp có khuyết hổng lớn, phương pháp tối ưu nhất là đưa những vạt có cuống đuôi từ xa lên chỗ khuyết hổng đó, phẫu thuật viên tạo hình sử dụng kính hiển vi và kỹ thuật vi phẫu để nối mạch máu nhằm tái lập cấp máu nuôi dưỡng vạt da.

...đồng thời giúp phục hồi về chức năng, giải phẫu, thẩm mỹ cũng như tâm lý, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Với phương pháp này trong điều trị những tổn thương lớn và phức tạp vùng mặt cho người bệnh, dường như cái khó đang “dồn” vào phẫu thuật viên. Đây là một kỹ thuật khó, đòi hỏi đội ngũ phẫu thuật viên có trình độ chuyên môn cao, trong phẫu thuật phải tập trung tinh thần cao, chính xác gần như tuyệt đối do những ca phẫu thuật vi phẫu thường kéo dài từ 8-10 tiếng, thậm chí có thể lên tới gần 20 tiếng. Trong trình phẫu thuật vi phẫu, các phẫu thuật viên sử dụng kính hiển vi chuyên dụng kết hợp các dụng cụ y khoa mức độ chính xác cao để sửa chữa, bảo tồn từng cấu trúc nhỏ nhất trong cơ thể. Đưa những vạt từ xa có cuống mạch lên vùng có khuyết hổng, sau đó, sử dụng kỹ thuật vi phẫu để nối mạch máu (động mach, tĩnh mạch), dây thần kinh… đường kính chỉ vài mm, giúp phục hồi lại các khuyết hổng đó bằng các vạt từ xa cho người bệnh.

Với những trường hợp người bệnh bị ung thư vùng hàm mặt, phương pháp vi phẫu được coi là “tiêu chuẩn vàng” giúp điều trị cho người bệnh bị ung thư. Trong phẫu thuật, việc loại bỏ hoàn toàn và ngăn chặn sự phát triển của khối u ung thư là rất quan trọng giúp đảm bảo tính mạng cho người bệnh. Tuy nhiên, khi phẫu thuật cắt triệt để khối u sẽ để lại khuyết hổng vùng mặt rất lớn, hơn nữa, còn ảnh hưởng đến chức năng ăn uống, nói, thở và thẩm mỹ của người bệnh.

Nếu như trước kia, các trường hợp như bị khối u lớn/ ung thư vùng hàm mặt sẽ gây nhiều khó khăn cho các bác sĩ trong quá trình điều trị do đa phần người bệnh khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn muộn, khối u phát triển lớn, phá hủy nhiều vùng tổ chức, di căn xa… không thể thực hiện phẫu thuật được. Hiện nay, tại khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện E với đội ngũ phẫu thuật viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm cùng với trang thiết bị máy móc hiện đại… đang sử dụng kỹ thuật vi phẫu điều trị cho những trường hợp có tổn thương nghiêm trọng như vậy, các bác sĩ có thể thực hiện tạo hình lại các cơ quan bộ phận ngay trong một lần mổ bằng các vạt tổ chức tự do.

Việc tái tạo và phục hồi ở những tổn thương giúp người bệnh phục hồi cả chức năng và thẩm mỹ, giúp họ nhanh hòa nhập với cuộc sống sau khi điều trị.

Do đó, để đảm bảo các chức năng đó của người bệnh, các phẫu thuật viên Bệnh viện E cần phải tạo hình che phủ bằng các vạt da, xương tự do được lấy từ các vùng khác của cơ thể như chân, tay, bụng, lưng… Việc đó sẽ nhằm tái tạo và phục hồi ở những tổn thương giúp người bệnh phục hồi cả chức năng và thẩm mỹ. Mang lại dáng vẻ bình thường cho người bệnh giúp họ nhanh hòa nhập với cuộc sống sau khi điều trị.

Hiện tại, đây được xem là phương pháp với độ chính xác cao, mang lại nhiều lợi ích về kết quả và sự phục hồi của nhiều người bệnh. Kỹ thuật này giúp giảm thiểu thiệt hại cho các mô xung quanh, đồng thời cải thiện độ chính xác của việc sửa chữa nên người bệnh sẽ có thời gian hồi phục nhanh hơn và giảm các biến chứng sau phẫu thuật. Hơn nữa, việc thực hiện các sửa chữa phức tạp trên các cấu trúc rất nhỏ là tiền đề giúp Bệnh viện E thực hiện các ca ghép tạng tại Bệnh viện trong tương lai.