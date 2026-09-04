Từ 2027, kỹ năng 'giữ khoảng cách an toàn' được lồng ghép xuyên suốt 12 bài thi sát hạch lái xe ô tô

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Kết đắng cho lái xe khách Hà Nội vượt ẩu trên quốc lộ GĐXH - Điều khiển xe ô tô khách 29 chỗ vượt các xe đi cùng chiều, đi sang phần đường bên trái trong trường hợp không được phép vượt, tài xế B.V.H (trú tại Hà Nội) bị Công an tỉnh Lào Cai xử phạt nặng.

Theo Thông tư số 108/2026/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 29/6/2026, các tiêu chuẩn mới về sát hạch lý thuyết, thực hành trong hình và lái xe trên đường sẽ đồng loạt có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Ở nội dung thực hành trên đường, thí sinh vẫn phải thực hiện 12 bài sát hạch bắt buộc, bao gồm: kiểm tra an toàn xe và xuất phát; tăng tốc vượt xe; tăng tốc, chuyển làn; chuyển hướng rẽ trái, rẽ phải; quay đầu; tránh xe đi ngược chiều; nhường đường cho người đi bộ hoặc xe lăn của người khuyết tật; dừng xe khi gặp tình huống nguy hiểm; xử lý tình huống từ đường nhánh/không ưu tiên ra đường chính/ưu tiên; chấp hành tín hiệu đèn giao thông; mở cửa xe và kết thúc.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất từ năm 2027 là kỹ năng giữ khoảng cách an toàn không còn là tiêu chí phụ mà trở thành yêu cầu cốt lõi, xuyên suốt bài thi.

Từ ngày 1/3/2027, nội dung sát hạch thực hành lái xe trên đường sẽ chính thức áp dụng quy định mới.

Cụ thể, ở nội dung tăng tốc vượt xe, thí sinh bắt buộc phải bảo đảm khoảng cách an toàn đồng thời với xe phía trước, phía sau và hai bên.

Tương tự, khi chuyển hướng rẽ trái, rẽ phải hay quay đầu, việc không duy trì khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh sẽ khiến thí sinh bị trừ từ 10 điểm tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể.

Theo Thông tư, việc đưa tiêu chuẩn giữ khoảng cách an toàn vào làm nội dung trọng tâm nhằm phản ánh đúng năng lực vận dụng luật và kỹ năng lái xe thực tế của thí sinh.

Quy định này buộc người học phải rèn luyện thói quen quan sát rộng, làm chủ tốc độ và nâng cao khả năng phản xạ, xử lý tình huống an toàn trước khi chính thức cầm lái ra đường.

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