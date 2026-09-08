Không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc, xe khách đâm xe đầu kéo khiến một người tử vong

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), khoảng 6h01 ngày 8/9, tại Km199+200 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ (hướng Ninh Bình - Hà Nội), thuộc địa phận xã Chương Dương (Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe đầu kéo khiến một phụ xe tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, xe khách 24 chỗ biển số 36H-084.xx do ông L.X.T (SN 1976, trú tại Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng Ninh Bình - Hà Nội.

Khi đến Km199+200, xe khách bất ngờ va chạm vào phía sau xe đầu kéo biển số 86C-094.xx kéo theo sơmi rơmoóc 86R-009.xx do ông N.Q.T. (SN 1990, trú tại Lâm Đồng) điều khiển.

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo gặp sự cố nổ lốp và đang di chuyển chậm để vào làn dừng xe khẩn cấp. Dữ liệu giám sát hành trình cho thấy phương tiện này di chuyển với tốc độ khoảng 22 km/h.

Vụ tai nạn khiến anh H.V.T (SN 1989, trú tại Thanh Hóa), là phụ xe khách, tử vong tại chỗ. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân sơ bộ là người điều khiển xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến va chạm vào phía sau xe đầu kéo.

Hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Từ vụ tai nạn trên, Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt khi lưu thông trên đường cao tốc, cần duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước để có đủ thời gian và không gian xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc, phanh gấp hoặc gặp sự cố.

Khi thời tiết, mặt đường hoặc tầm nhìn không thuận lợi, tài xế cần chủ động giảm tốc độ và tăng khoảng cách an toàn.

Người lái xe cũng cần tập trung quan sát phía trước, đặc biệt lưu ý các phương tiện đang giảm tốc, chuyển làn, gặp sự cố hoặc đang di chuyển vào làn dừng xe khẩn cấp.

Khi phát hiện phương tiện gặp sự cố phía trước, tài xế phải chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và chỉ chuyển làn khi bảo đảm an toàn, tuyệt đối không đánh lái đột ngột.

CSGT đồng thời khuyến cáo người điều khiển phương tiện không sử dụng điện thoại và không thực hiện các thao tác gây mất tập trung khi đang lái xe.

Trên đường cao tốc, các phương tiện thường di chuyển với tốc độ cao. Chỉ một vài giây thiếu quan sát hoặc duy trì khoảng cách quá ngắn cũng có thể khiến người lái không kịp xử lý tình huống phát sinh. Giữ khoảng cách an toàn chính là tạo thêm thời gian để cứu mình và những người cùng tham gia giao thông.

