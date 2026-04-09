Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời để lại tài sản 6,8 tỷ USD, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy được nhận bao nhiêu?

Thứ năm, 20:45 09/04/2026 | Thế giới showbiz
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời, tâm điểm dư luận đổ dồn vào việc "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy sẽ nhận được bao nhiêu tài sản thừa kế từ di sản khổng lồ của vợ.

Nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa vợ của "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy giàu có cỡ nào?

Trang 163 đưa tin nữ tỷ phú Trung Quốc - bà Trần Lệ Hoa đã qua đời ngày 5/4 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), hưởng thọ 85 tuổi. Bà Trần Lệ Hoa là doanh nhân nổi tiếng, năm 2016, bà đứng Top 1 nữ tỷ phú giàu nhất nước, xếp thứ 12 danh sách Nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới. Sau khi qua đời, bà để lại khối tài sản 47 tỷ nhân dân tệ (hơn 6,8 tỷ USD). Năm 1990, bà được khán giả biết đến khi kết hôn với "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy, diễn viên gạo cội nổi danh từ phim "Tây du ký" 1986.

Trong sự nghiệp kinh doanh, bà Trần Lệ Hoa làm giàu nhờ buôn bán bất động sản, xây dựng các trung tâm thương mại, khu phố buôn bán, khách sạn, chung cư cao cấp, cao ốc văn phòng ở Bắc Kinh, Hong Kong. Gia đình bà sở hữu khách sạn cao cấp ở khắp nơi trên thế giới như New Zealand, hay Australia...

Vợ tỷ phú qua đời, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy nhận bao nhiêu từ khối tài sản 6,8 tỷ USD? - Ảnh 1.

Trì Trọng Thụy luôn đồng hành bên bà xã doanh nhân tỷ phú.

Tài sản cốt lõi của bà Trần Lệ Hoa được phân thành các hạng mục khác nhau, như lĩnh vực thương mại có Tập đoàn quốc tế Phú Hoa với 71 công ty liên quan, Hội sở tư nhân Trường An và Trung tâm thương giới tại phố Kim Bảo thuộc quận Đông Thành, hiện giờ là tấc đất tấc vàng tại Bắc Kinh...

Thập niên 2000, gia đình bà chuyển về Bắc Kinh định cư, một lần thấy Trì Trọng Thụy say sưa ngắm món đồ gia dụng làm từ gỗ tử đàn, từ đó đôi vợ chồng nghiên cứu, vạch kế hoạch xây dựng Bảo tàng Gỗ tử đàn Trung Quốc. Trì Trọng Thụy phụ trách chính nhiều hạng mục và hiện làm Phó chủ tịch của bảo tàng. Những năm gần đây, hai người còn thành lập và kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm.

Vợ tỷ phú qua đời, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy nhận bao nhiêu từ khối tài sản 6,8 tỷ USD? - Ảnh 2.

Trì Trọng Thụy săn sóc, chăm lo cho vợ trong mỗi chuyến công tác. Ảnh: Ifeng

"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy nhận thừa kế bao nhiêu tiền?

Theo 163, tỷ phú Trần Lệ Hoa không chỉ sớm tính đến quyền thừa kế theo huyết thống mà còn ghi nhận 36 năm cống hiến của ông Trì Trọng Thụy. Sau khi bà qua đời, không có màn tranh giành tài sản kịch tính như các gia tộc giàu có khác. Theo di chúc và pháp luật, tiền mặt, bất động sản và tài sản cá nhân sẽ được thừa kế chung bởi Trì Trọng Thụy và ba người con riêng của tỷ phú Trần Lệ Hoa. 

Theo nhiều nguồn tin, năm 2019, ở tuổi 77, bà Trần Lệ Hoa đã lập di chúc phân chia tài sản. Tài sản được chia cho Trì Trọng Thụy là khoảng 23 tỉ nhân dân tệ và Bảo tàng Gỗ tử đàn vô giá. Số còn lại trong tài sản thuộc về các con của bà Trần Lệ Hoa bao gồm bất động sản, quyền điều hành kinh doanh công ty...

Đến tháng 6/2025, các bên đàm phán chi tiết việc phân chia tài sản có mặt các luật sư. Bà Trần Lệ Hoa công bố để lại 18,9 tỉ nhân dân tệ cho chồng. Các con mỗi người nhận 10 tỉ nhân dân tệ. Các con bà giữ quyền điều hành Tập đoàn quốc tế Phú Hoa với 71 công ty liên quan, Hội sở tư nhân Trường An và Trung tâm thương giới tại phố Kim Bảo thuộc quận Đông Thành…

Theo Sina, Trì Trọng Thụy từng lên tiếng từ chối thừa kế khối tài sản không lồ bởi ông không có con cái, cũng không có nhu cầu sử dụng nhiều tiền trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Vợ tỷ phú qua đời, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy nhận bao nhiêu từ khối tài sản 6,8 tỷ USD? - Ảnh 1.

Tài sản của bà Trần Lệ Hoa đã sớm được phân chia rõ ràng.

"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy đau buồn trong lễ tang vợ

Theo Sohu, sáng 9/4, lễ tang tỷ phú Trần Lệ Hoa được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ Babaoshan ở Bắc Kinh. Không gian lễ tang được siết chặt an ninh. Bên ngoài, đội ngũ an ninh, bảo vệ đứng túc trực.

Linh cữu bà Trần Lệ Hoa được bao phủ bởi nhiều vòng hoa viếng. Đông đảo nghệ sĩ, đồng nghiệp của vợ chồng Trì Trọng Thụy có mặt để tiễn biệt bà Trần Lệ Hoa về nơi an nghỉ. Nam diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng, Vu Hồng, Mã Đức Hoa, Bạch Nham Tùng... có mặt tại lễ viếng, họ che ô dưới cơn mưa lớn.

Trì Trọng Thụy mặc trang phục màu đen, bắt tay và cảm tạ các khách tới viếng. Nam diễn viên trông có phần gầy hơn, gương mặt hốc hác, đau buồn. Đứng cạnh Trì Trọng Thụy là con trai của tỷ phú Trần Lệ Hoa.

Vợ là tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời để lại tài sản 6,8 tỷ USD, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy nhận được bao nhiêu? - Ảnh 4.

Trì Trọng Thụy đau buồn trong lễ tang vợ tỷ phú. Ảnh: Sohu.

Diễn viên Trì Trọng Thụy và tỷ phú Trần Lệ Hoa có 36 năm gắn bó với danh nghĩa vợ chồng. Cuộc hôn nhân suốt nhiều năm chịu nhiều điều tiếng. Trong khi một số người nói mối tình này chỉ là “kịch bản”, ý kiến khác lại cho rằng Trì Trọng Thụy tham vọng danh lợi, tiền bạc nên mới chấp nhận quen nữ đại gia. Tuy nhiên, đôi vợ chồng đã minh chứng cho tình yêu thực sự giữa hai người. Họ luôn nhường nhịn, yêu thương và dành cho nhau sự quan tâm từ những việc nhỏ nhất. Dù không có con chung, cả hai vẫn hài lòng với cuộc sống, cùng tận hưởng niềm an vui tuổi già.

G-Dragon kiếm được bao nhiêu tiền mà đến mức gây chấn động?G-Dragon kiếm được bao nhiêu tiền mà đến mức gây chấn động?

GĐXH - Khoản tiền khổng lồ 48 triệu USD mà G-Dragon nhận được chỉ trong năm 2025 đang gây xôn xao dư luận.

Đình Tú và Ngọc Huyền bất ngờ được "đẩy thuyền"Đình Tú và Ngọc Huyền bất ngờ được 'đẩy thuyền'

GĐXH - Đã xuất hiện những tin đồn về chuyện tình cảm giữa Mai và Trung, cặp đôi bất ngờ được "đẩy thuyền" bởi bà Chính.

Nữ diễn viên phim Sex Education gặp nhiều sóng gióNữ diễn viên phim Sex Education gặp nhiều sóng gió

GĐXH - Diễn viên Aimee Lou Wood của phim "Sex Education" là một hot girl xinh đẹp và nổi tiếng trong phim nhưng ngoài đời lại từng có nhiều biến cố.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

G-Dragon kiếm được bao nhiêu tiền mà đến mức gây chấn động?

G-Dragon kiếm được bao nhiêu tiền mà đến mức gây chấn động?

Đình Tú và Ngọc Huyền bất ngờ được 'đẩy thuyền'

Đình Tú và Ngọc Huyền bất ngờ được 'đẩy thuyền'

Rời showbiz 10 năm, Hotgirl Tâm Tít tuổi U40 nhan sắc 'cực phẩm', sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân

Rời showbiz 10 năm, Hotgirl Tâm Tít tuổi U40 nhan sắc 'cực phẩm', sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân

Jisoo (BLACKPINK) tặng túi hàng hiệu Dior khiến nhân viên 'phát cuồng'

Jisoo (BLACKPINK) tặng túi hàng hiệu Dior khiến nhân viên 'phát cuồng'

Nữ diễn viên phim Sex Education gặp nhiều sóng gió

Nữ diễn viên phim Sex Education gặp nhiều sóng gió

Cùng chuyên mục

G-Dragon kiếm được bao nhiêu tiền mà đến mức gây chấn động?

G-Dragon kiếm được bao nhiêu tiền mà đến mức gây chấn động?

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

GĐXH - Khoản tiền khổng lồ 48 triệu USD mà G-Dragon nhận được chỉ trong năm 2025 đang gây xôn xao dư luận.

Hôn nhân 3 thập kỷ viên mãn của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy và bà xã tỷ phú

Hôn nhân 3 thập kỷ viên mãn của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy và bà xã tỷ phú

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

Hơn 30 năm kết hôn cùng người vợ là nữ tỷ phú, diễn viên Trì Trọng Thụy đối diện không ít áp lực song cuộc hôn nhân của họ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tôn Ngộ Không giả mạo trong 'Tây du ký': Từ bỏ diễn xuất, giờ làm thầy giáo

Tôn Ngộ Không giả mạo trong 'Tây du ký': Từ bỏ diễn xuất, giờ làm thầy giáo

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

Ít người biết rằng vai Tôn Ngộ Không giả mạo trong "Tây du ký" không phải do Lục Tiểu Linh Đồng đóng mà được thể hiện bởi một diễn viên khác.

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?

Thế giới showbiz - 4 ngày trước

Từng là gương mặt được săn đón trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên này gây tiếc nuối khi quyết định theo chồng sang nước ngoài.

'Ngọc Hoàng' phim Tây du ký: Học vấn nổi bật, U80 sự nghiệp vẫn rực rỡ

'Ngọc Hoàng' phim Tây du ký: Học vấn nổi bật, U80 sự nghiệp vẫn rực rỡ

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Hình tượng nhân vật Ngọc Hoàng đã in sâu trong tâm trí của khán giả yêu mến bộ phim kinh điển "Tây du ký".

Nữ danh hài nổi tiếng 'Táo quân' đóng liên tiếp 3 phim kinh dị trăm tỷ

Nữ danh hài nổi tiếng 'Táo quân' đóng liên tiếp 3 phim kinh dị trăm tỷ

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Thử sức ở mảng điện ảnh, nữ danh hài này liên tiếp có được thành công khi cả 3 dự án mà cô tham gia đều có doanh thu ấn tượng tại phòng vé Việt.

Taylor Swift phá kỷ lục về giải thưởng

Taylor Swift phá kỷ lục về giải thưởng

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Taylor Swift phá kỷ lục về số giải thưởng cao nhất của mình với 7 giải thưởng tại iHeartRadio Music Awards 2026.

Lưu Hiểu Khánh không chia một xu cho người thân

Lưu Hiểu Khánh không chia một xu cho người thân

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Diễn viên Lưu Hiểu Khánh bức xúc, lên tiếng phủ nhận tin đồn qua đời do chính người cháu ruột lan truyền. Gia đình người em gái của nữ diễn viên phản hồi thông tin, tỏ ra lo lắng cho chị gái.

Yêu quái chuột xinh đẹp của 'Tây du ký': Bỏ diễn xuất, sống kín tiếng ở nước ngoài

Yêu quái chuột xinh đẹp của 'Tây du ký': Bỏ diễn xuất, sống kín tiếng ở nước ngoài

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng võ nghệ cao cường, nhân vật Ngọc Thử Tinh trong Tây du ký năm 1986 từng để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

'Mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới' Teyana Taylor nói gì sau khi làm 'náo loạn' Oscar 2026?

'Mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới' Teyana Taylor nói gì sau khi làm 'náo loạn' Oscar 2026?

Thế giới showbiz - 3 tuần trước

GĐXH - Teyana Taylor đang gây chú ý sau phản ứng bị cho là lố bịch, khi bỏ lỡ cơ hội có được tượng vàng Oscar 2026.

Xem nhiều

Các ngôi sao đình đám tỏa sáng trên thảm đỏ Oscar 2026

Các ngôi sao đình đám tỏa sáng trên thảm đỏ Oscar 2026

Thế giới showbiz

GĐXH - Thảm đỏ Oscar 2026 chứng kiến những phút giây tỏa sáng của các ngôi sao đình đám.

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?

Thế giới showbiz
Yêu quái chuột xinh đẹp của 'Tây du ký': Bỏ diễn xuất, sống kín tiếng ở nước ngoài

Yêu quái chuột xinh đẹp của 'Tây du ký': Bỏ diễn xuất, sống kín tiếng ở nước ngoài

Thế giới showbiz
'Mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới' Teyana Taylor nói gì sau khi làm 'náo loạn' Oscar 2026?

'Mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới' Teyana Taylor nói gì sau khi làm 'náo loạn' Oscar 2026?

Thế giới showbiz
Sao nhí đóng Tây du ký: Bỏ diễn xuất vì xuống sắc, giờ thành 'ông trùm' giải trí

Sao nhí đóng Tây du ký: Bỏ diễn xuất vì xuống sắc, giờ thành 'ông trùm' giải trí

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top