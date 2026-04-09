Tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời để lại tài sản 6,8 tỷ USD, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy được nhận bao nhiêu?
GĐXH - Nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời, tâm điểm dư luận đổ dồn vào việc "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy sẽ nhận được bao nhiêu tài sản thừa kế từ di sản khổng lồ của vợ.
Nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa vợ của "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy giàu có cỡ nào?
Trang 163 đưa tin nữ tỷ phú Trung Quốc - bà Trần Lệ Hoa đã qua đời ngày 5/4 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), hưởng thọ 85 tuổi. Bà Trần Lệ Hoa là doanh nhân nổi tiếng, năm 2016, bà đứng Top 1 nữ tỷ phú giàu nhất nước, xếp thứ 12 danh sách Nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới. Sau khi qua đời, bà để lại khối tài sản 47 tỷ nhân dân tệ (hơn 6,8 tỷ USD). Năm 1990, bà được khán giả biết đến khi kết hôn với "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy, diễn viên gạo cội nổi danh từ phim "Tây du ký" 1986.
Trong sự nghiệp kinh doanh, bà Trần Lệ Hoa làm giàu nhờ buôn bán bất động sản, xây dựng các trung tâm thương mại, khu phố buôn bán, khách sạn, chung cư cao cấp, cao ốc văn phòng ở Bắc Kinh, Hong Kong. Gia đình bà sở hữu khách sạn cao cấp ở khắp nơi trên thế giới như New Zealand, hay Australia...
Tài sản cốt lõi của bà Trần Lệ Hoa được phân thành các hạng mục khác nhau, như lĩnh vực thương mại có Tập đoàn quốc tế Phú Hoa với 71 công ty liên quan, Hội sở tư nhân Trường An và Trung tâm thương giới tại phố Kim Bảo thuộc quận Đông Thành, hiện giờ là tấc đất tấc vàng tại Bắc Kinh...
Thập niên 2000, gia đình bà chuyển về Bắc Kinh định cư, một lần thấy Trì Trọng Thụy say sưa ngắm món đồ gia dụng làm từ gỗ tử đàn, từ đó đôi vợ chồng nghiên cứu, vạch kế hoạch xây dựng Bảo tàng Gỗ tử đàn Trung Quốc. Trì Trọng Thụy phụ trách chính nhiều hạng mục và hiện làm Phó chủ tịch của bảo tàng. Những năm gần đây, hai người còn thành lập và kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm.
"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy nhận thừa kế bao nhiêu tiền?
Theo 163, tỷ phú Trần Lệ Hoa không chỉ sớm tính đến quyền thừa kế theo huyết thống mà còn ghi nhận 36 năm cống hiến của ông Trì Trọng Thụy. Sau khi bà qua đời, không có màn tranh giành tài sản kịch tính như các gia tộc giàu có khác. Theo di chúc và pháp luật, tiền mặt, bất động sản và tài sản cá nhân sẽ được thừa kế chung bởi Trì Trọng Thụy và ba người con riêng của tỷ phú Trần Lệ Hoa.
Theo nhiều nguồn tin, năm 2019, ở tuổi 77, bà Trần Lệ Hoa đã lập di chúc phân chia tài sản. Tài sản được chia cho Trì Trọng Thụy là khoảng 23 tỉ nhân dân tệ và Bảo tàng Gỗ tử đàn vô giá. Số còn lại trong tài sản thuộc về các con của bà Trần Lệ Hoa bao gồm bất động sản, quyền điều hành kinh doanh công ty...
Đến tháng 6/2025, các bên đàm phán chi tiết việc phân chia tài sản có mặt các luật sư. Bà Trần Lệ Hoa công bố để lại 18,9 tỉ nhân dân tệ cho chồng. Các con mỗi người nhận 10 tỉ nhân dân tệ. Các con bà giữ quyền điều hành Tập đoàn quốc tế Phú Hoa với 71 công ty liên quan, Hội sở tư nhân Trường An và Trung tâm thương giới tại phố Kim Bảo thuộc quận Đông Thành…
Theo Sina, Trì Trọng Thụy từng lên tiếng từ chối thừa kế khối tài sản không lồ bởi ông không có con cái, cũng không có nhu cầu sử dụng nhiều tiền trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy đau buồn trong lễ tang vợ
Theo Sohu, sáng 9/4, lễ tang tỷ phú Trần Lệ Hoa được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ Babaoshan ở Bắc Kinh. Không gian lễ tang được siết chặt an ninh. Bên ngoài, đội ngũ an ninh, bảo vệ đứng túc trực.
Linh cữu bà Trần Lệ Hoa được bao phủ bởi nhiều vòng hoa viếng. Đông đảo nghệ sĩ, đồng nghiệp của vợ chồng Trì Trọng Thụy có mặt để tiễn biệt bà Trần Lệ Hoa về nơi an nghỉ. Nam diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng, Vu Hồng, Mã Đức Hoa, Bạch Nham Tùng... có mặt tại lễ viếng, họ che ô dưới cơn mưa lớn.
Trì Trọng Thụy mặc trang phục màu đen, bắt tay và cảm tạ các khách tới viếng. Nam diễn viên trông có phần gầy hơn, gương mặt hốc hác, đau buồn. Đứng cạnh Trì Trọng Thụy là con trai của tỷ phú Trần Lệ Hoa.
Diễn viên Trì Trọng Thụy và tỷ phú Trần Lệ Hoa có 36 năm gắn bó với danh nghĩa vợ chồng. Cuộc hôn nhân suốt nhiều năm chịu nhiều điều tiếng. Trong khi một số người nói mối tình này chỉ là “kịch bản”, ý kiến khác lại cho rằng Trì Trọng Thụy tham vọng danh lợi, tiền bạc nên mới chấp nhận quen nữ đại gia. Tuy nhiên, đôi vợ chồng đã minh chứng cho tình yêu thực sự giữa hai người. Họ luôn nhường nhịn, yêu thương và dành cho nhau sự quan tâm từ những việc nhỏ nhất. Dù không có con chung, cả hai vẫn hài lòng với cuộc sống, cùng tận hưởng niềm an vui tuổi già.
