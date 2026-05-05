'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2: Lộ diện ê-kíp sản xuất, các 'Anh tài' vẫn còn là ẩn số

Công bố ê-kíp "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm 2026

Trong thời gian qua, những gợi mở về dàn anh tài mới của "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm 2026 liên tục tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, kéo theo sự chờ đợi lớn từ khán giả. Giữa làn sóng quan tâm đó, nhà sản xuất đã chọn cách mở màn bằng việc công bố ê-kíp với những cái tên được xem là bảo chứng cho chất lượng, khẳng định định hướng đầu tư vào chất lượng sáng tạo và chiều sâu nội dung.

Hai cái tên Đinh Hà Uyên Thư và SlimV một lần nữa tái hợp cho thấy YeaH1 kỳ vọng show "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026 được kiến tạo dựa trên những giá trị cốt lõi mà nhà sản xuất đã gây dựng thành công.

Việc giữ nguyên "bộ khung" cốt lõi cho thấy tâm thế của nhà sản xuất trong việc nâng cấp dựa trên những giá trị nguyên bản và độc bản mà chương trình luôn nhấn mạnh.

Đinh Hà Uyên Thư tiếp tục làm đạo diễn của "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2.

Sự tái hợp này không chỉ dừng lại ở sự ổn định mà hướng tới mục tiêu “làm khác”. Nếu đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư sở hữu khả năng "điện ảnh hóa" sân khấu với những góc nhìn duy mỹ độc đáo, thì SlimV là người thổi hồn vào âm nhạc, biến mỗi bài hát thành một bản phối độc nhất, chỉ có thể tìm thấy tại "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Bên cạnh đó, chương trình còn quy tụ đội ngũ sản xuất dày dạn kinh nghiệm gồm Trần Quốc Vương ở vai trò đạo diễn hình ảnh. Phúc Nguyễn đảm nhiệm vị trí đạo diễn ánh sáng, Vĩ Khang là giám đốc nghệ thuật và Hứa Mẫn giữ vai trò giám đốc nghệ thuật (Reality).

"Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 năm 2026 có gì hấp dẫn?

"Mùa hè tuyệt đẹp năm 2024 đã khép lại rồi và đây là lúc mở ra những cánh cửa khác ngay trong năm mới 2026 này. Chúng tôi đang mong ngóng ngày giới thiệu đến cả nhà những gương mặt mới, câu chuyện mới và nhiều điều mới lạ. Gia tộc anh tài, mọi người nghĩ là ai?", theo nhà sản xuất. Thông tin được chia sẻ trên Fanpage chính thức của "Anh trai vượt ngàn chông gai" vừa qua cùng với hình ảnh gợi ý đầu tiên đã khiến cho cộng đồng người hâm mộ của chương trình như "bùng nổ".

Theo thông tin đã đăng tải, con số "Anh tài" tham gia mùa 2 dự kiến sẽ không chỉ dừng lại ở 33 như lần đầu tiên chương trình ra mắt trên sóng VTV3. Với đợt mở rộng về quy mô này, khán giả đang rất háo hức dự đoán, đề cử các ứng cử viên phù hợp.

Câu chuyện về âm nhạc, về tình anh em gắn kết giữa các nghệ sĩ sẽ được kể theo cách thức mới lạ hơn.

Bên cạnh việc tiết lộ về thời điểm tổ chức vào tháng 6/2026, thay đổi đáng chú ý nhất của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 còn nằm ở việc thay đổi giới hạn nghệ sĩ “trên 30 tuổi” – yếu tố đặc trưng của mùa đầu tiên. Việc đón nhận những gương mặt dưới 30 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo nên những biến số mới mẻ và sức bật khác biệt cho định dạng năm nay.

Bên cạnh đó, logo chính thức của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" hé lộ câu chuyện thú vị về sự giao thoa thế hệ. Trọng tâm của biểu tượng là sự hòa quyện giữa hai trạng thái dung nham đối lập: Dòng chảy hừng hực rực sáng đại diện cho sức vươn lên mạnh mẽ của những "Anh tài" trẻ tuổi, cùng mạch ngầm dung nham cuồn cuộn ở dưới tượng trưng cho bản lĩnh, độ chín và bề dày trải nghiệm của các "Anh tài" kỳ cựu.

Ai sẽ tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026?

Những ngày gần đây, trang fanpage chính thức của "Anh trai vượt ngàn chông gai" gây "bão" mạng xã hội khi hé lộ manh mối đầu tiên về nghệ sĩ tham gia chương trình năm 2026. Mỗi manh mối được tung ra đều dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Thông tin giới thiệu ngắn gọn: "Hồ sơ đầu tiên của niên khóa 26" kèm theo hình ảnh tấm rèm đỏ sân khấu và dòng chữ "Ngày xửa ngày xưa". Những cái tên được nhắc đến trong phần bình luận sôi nổi về bài viết là Đình Toàn, Đại Nghĩa, Duy Khánh.

Gợi ý về một Anh tài của mùa 2 thu hút sự thảo luận sôi nổi.

Sau cú mở màn gây chấn động với gợi ý về "Ngày xửa ngày xưa", cao trào được đẩy cao với gợi ý được cho là liên quan đến chương trình "Ai là triệu phú". Dựa theo những chi tiết trên hình nền và trang phục của nhân vật, đa số người hâm mộ cho rằng đây là MC của chương trình. Theo đó, những cái tên được nêu ra gồm: nhà báo Lại Văn Sâm, Phan Đăng, MC Đinh Tiến Dũng và BTV Quốc Khánh.

Những gợi ý tiếp theo của "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 có phần dễ đoán hơn nhưng vẫn mang lại sự háo hức chờ đợi màn lấn sân ca hát của loạt nhân tố "ngoại đạo". Cụ thể, hình ảnh gợi khác được đông đảo khán giả cho là liên quan đến một nghệ sĩ xiếc trẻ tuổi, tài năng. Đặc biệt, gợi ý được tung ra tối 11/4 có thể là một diễn viên giỏi võ thuật.

Poster tiếp tục khiến khán giả trổ tài dự đoán về nhân vật sẽ tham gia chương trình.

Tối 2/5, fanpage "Anh trai vượt ngàn chông gai" tiếp tục “xả hint” cho dàn cast mùa 2 với một poster mới mang phong cách retro đầy màu sắc. Hình ảnh những chiếc tivi cũ xếp chồng, ở giữa là dòng chữ nổi bật “Ơn giời cậu đây rồi!”, xung quanh là loạt chi tiết như “-23kg”, “BNN”, “NVCC”, “câu lạc bộ trăm tỷ”… khiến tổng thể trở thành một loạt mật mã dày đặc, buộc người xem phải soi từng chi tiết để tìm lời giải.

Dù thoạt nhìn có vẻ rối rắm, cộng đồng mạng lại nhanh chóng tìm ra điểm chung giữa các chi tiết và đồng loạt gọi tên Thuận Nguyễn. Một trong những manh mối rõ ràng nhất chính là dòng chữ “Ơn giời cậu đây rồi!” cùng con số 2019 ở cạnh, gợi nhắc trực tiếp đến chương trình cùng tên mà Thuận Nguyễn từng tham gia vào năm 2019. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là dự đoán của các khán giả, các "Anh tài" góp mặt trong chương trình sắp tới vẫn đang là ẩn số, chưa có thông báo chính thức từ Ban tổ chức.

