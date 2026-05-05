Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2: Lộ diện ê-kíp sản xuất, các 'Anh tài' vẫn còn là ẩn số

Thứ ba, 17:25 05/05/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc “Anh trai vượt ngàn chông gai” mùa 2 chính thức trở lại vào tháng 6 tới cùng dàn ê-kíp là bảo chứng của rating.

Công bố ê-kíp "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm 2026

Trong thời gian qua, những gợi mở về dàn anh tài mới của "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm 2026 liên tục tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, kéo theo sự chờ đợi lớn từ khán giả. Giữa làn sóng quan tâm đó, nhà sản xuất đã chọn cách mở màn bằng việc công bố ê-kíp với những cái tên được xem là bảo chứng cho chất lượng, khẳng định định hướng đầu tư vào chất lượng sáng tạo và chiều sâu nội dung.

Hai cái tên Đinh Hà Uyên Thư và SlimV một lần nữa tái hợp cho thấy YeaH1 kỳ vọng show "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026 được kiến tạo dựa trên những giá trị cốt lõi mà nhà sản xuất đã gây dựng thành công.

Việc giữ nguyên "bộ khung" cốt lõi cho thấy tâm thế của nhà sản xuất trong việc nâng cấp dựa trên những giá trị nguyên bản và độc bản mà chương trình luôn nhấn mạnh.

Lộ diện ê-kíp sản xuất, các 'Anh tài' vẫn còn là ẩn số - Ảnh 1.

Đinh Hà Uyên Thư tiếp tục làm đạo diễn của "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2.

Sự tái hợp này không chỉ dừng lại ở sự ổn định mà hướng tới mục tiêu “làm khác”. Nếu đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư sở hữu khả năng "điện ảnh hóa" sân khấu với những góc nhìn duy mỹ độc đáo, thì SlimV là người thổi hồn vào âm nhạc, biến mỗi bài hát thành một bản phối độc nhất, chỉ có thể tìm thấy tại "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Bên cạnh đó, chương trình còn quy tụ đội ngũ sản xuất dày dạn kinh nghiệm gồm Trần Quốc Vương ở vai trò đạo diễn hình ảnh. Phúc Nguyễn đảm nhiệm vị trí đạo diễn ánh sáng, Vĩ Khang là giám đốc nghệ thuật và Hứa Mẫn giữ vai trò giám đốc nghệ thuật (Reality).

"Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 năm 2026 có gì hấp dẫn?

"Mùa hè tuyệt đẹp năm 2024 đã khép lại rồi và đây là lúc mở ra những cánh cửa khác ngay trong năm mới 2026 này. Chúng tôi đang mong ngóng ngày giới thiệu đến cả nhà những gương mặt mới, câu chuyện mới và nhiều điều mới lạ. Gia tộc anh tài, mọi người nghĩ là ai?", theo nhà sản xuất. Thông tin được chia sẻ trên Fanpage chính thức của "Anh trai vượt ngàn chông gai" vừa qua cùng với hình ảnh gợi ý đầu tiên đã khiến cho cộng đồng người hâm mộ của chương trình như "bùng nổ".

Theo thông tin đã đăng tải, con số "Anh tài" tham gia mùa 2 dự kiến sẽ không chỉ dừng lại ở 33 như lần đầu tiên chương trình ra mắt trên sóng VTV3. Với đợt mở rộng về quy mô này, khán giả đang rất háo hức dự đoán, đề cử các ứng cử viên phù hợp.

Lộ diện ê-kíp sản xuất, các 'Anh tài' vẫn còn là ẩn số - Ảnh 2.

Câu chuyện về âm nhạc, về tình anh em gắn kết giữa các nghệ sĩ sẽ được kể theo cách thức mới lạ hơn.

Bên cạnh việc tiết lộ về thời điểm tổ chức vào tháng 6/2026, thay đổi đáng chú ý nhất của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 còn nằm ở việc thay đổi giới hạn nghệ sĩ “trên 30 tuổi” – yếu tố đặc trưng của mùa đầu tiên. Việc đón nhận những gương mặt dưới 30 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo nên những biến số mới mẻ và sức bật khác biệt cho định dạng năm nay.

Bên cạnh đó, logo chính thức của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" hé lộ câu chuyện thú vị về sự giao thoa thế hệ. Trọng tâm của biểu tượng là sự hòa quyện giữa hai trạng thái dung nham đối lập: Dòng chảy hừng hực rực sáng đại diện cho sức vươn lên mạnh mẽ của những "Anh tài" trẻ tuổi, cùng mạch ngầm dung nham cuồn cuộn ở dưới tượng trưng cho bản lĩnh, độ chín và bề dày trải nghiệm của các "Anh tài" kỳ cựu.

Ai sẽ tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026?

Những ngày gần đây, trang fanpage chính thức của "Anh trai vượt ngàn chông gai" gây "bão" mạng xã hội khi hé lộ manh mối đầu tiên về nghệ sĩ tham gia chương trình năm 2026. Mỗi manh mối được tung ra đều dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Thông tin giới thiệu ngắn gọn: "Hồ sơ đầu tiên của niên khóa 26" kèm theo hình ảnh tấm rèm đỏ sân khấu và dòng chữ "Ngày xửa ngày xưa". Những cái tên được nhắc đến trong phần bình luận sôi nổi về bài viết là Đình Toàn, Đại Nghĩa, Duy Khánh.

Lộ diện ê-kíp sản xuất, các 'Anh tài' vẫn còn là ẩn số - Ảnh 3.

Gợi ý về một Anh tài của mùa 2 thu hút sự thảo luận sôi nổi.

Sau cú mở màn gây chấn động với gợi ý về "Ngày xửa ngày xưa", cao trào được đẩy cao với gợi ý được cho là liên quan đến chương trình "Ai là triệu phú". Dựa theo những chi tiết trên hình nền và trang phục của nhân vật, đa số người hâm mộ cho rằng đây là MC của chương trình. Theo đó, những cái tên được nêu ra gồm: nhà báo Lại Văn Sâm, Phan Đăng, MC Đinh Tiến Dũng và BTV Quốc Khánh. 

Những gợi ý tiếp theo của "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 có phần dễ đoán hơn nhưng vẫn mang lại sự háo hức chờ đợi màn lấn sân ca hát của loạt nhân tố "ngoại đạo". Cụ thể, hình ảnh gợi khác được đông đảo khán giả cho là liên quan đến một nghệ sĩ xiếc trẻ tuổi, tài năng. Đặc biệt, gợi ý được tung ra tối 11/4 có thể là một diễn viên giỏi võ thuật.

Lộ diện ê-kíp sản xuất, các 'Anh tài' vẫn còn là ẩn số - Ảnh 4.

Poster tiếp tục khiến khán giả trổ tài dự đoán về nhân vật sẽ tham gia chương trình.

Tối 2/5, fanpage "Anh trai vượt ngàn chông gai" tiếp tục “xả hint” cho dàn cast mùa 2 với một poster mới mang phong cách retro đầy màu sắc. Hình ảnh những chiếc tivi cũ xếp chồng, ở giữa là dòng chữ nổi bật “Ơn giời cậu đây rồi!”, xung quanh là loạt chi tiết như “-23kg”, “BNN”, “NVCC”, “câu lạc bộ trăm tỷ”… khiến tổng thể trở thành một loạt mật mã dày đặc, buộc người xem phải soi từng chi tiết để tìm lời giải.

Dù thoạt nhìn có vẻ rối rắm, cộng đồng mạng lại nhanh chóng tìm ra điểm chung giữa các chi tiết và đồng loạt gọi tên Thuận Nguyễn. Một trong những manh mối rõ ràng nhất chính là dòng chữ “Ơn giời cậu đây rồi!” cùng con số 2019 ở cạnh, gợi nhắc trực tiếp đến chương trình cùng tên mà Thuận Nguyễn từng tham gia vào năm 2019. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là dự đoán của các khán giả, các "Anh tài" góp mặt trong chương trình sắp tới vẫn đang là ẩn số, chưa có thông báo chính thức từ Ban tổ chức.

Lộ diện ê-kíp sản xuất, các 'Anh tài' vẫn còn là ẩn số - Ảnh 5.Phim thiếu nhi chiếu rạp dịp 1/6 có những bộ phim nào hấp dẫn?

GĐXH - Dịp Tết thiếu nhi (1/6) được khởi động cho một kỳ nghỉ thật sôi động với những bộ phim chiếu rạp hấp dẫn dành cho lứa tuổi thiếu nhi.

Lộ diện ê-kíp sản xuất, các 'Anh tài' vẫn còn là ẩn số - Ảnh 6.Thương (Quỳnh Kool) lo đủ 300 triệu giúp em gái thoát nạn

GĐXH - Thương tới bệnh viện để bồi thường cho Ly 300 triệu, giúp cho Trang thoát khỏi rắc rối đã gây ra.

Lộ diện ê-kíp sản xuất, các 'Anh tài' vẫn còn là ẩn số - Ảnh 7.Hứa Vĩ Văn gây chú ý trong phim 'Tận hiến'

GĐXH - Hứa Vĩ Văn gây chú ý khi vào vai chiến sĩ tình báo mang bí danh P1 trong phim 'Tận hiến', đây là nhân vật đa chiều, liên tục chuyển đổi giữa thân phận, ngôn ngữ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thương (Quỳnh Kool) lo đủ 300 triệu giúp em gái thoát nạn

Thương (Quỳnh Kool) lo đủ 300 triệu giúp em gái thoát nạn

Hứa Vĩ Văn gây chú ý trong phim 'Tận hiến'

Hứa Vĩ Văn gây chú ý trong phim 'Tận hiến'

Ngọc Huyền tiết lộ lý do từ chối Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Ngọc Huyền tiết lộ lý do từ chối Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Lâm (Mạnh Trường) kịp thời giải cứu Thương (Quỳnh Kool) khỏi kẻ xấu

Lâm (Mạnh Trường) kịp thời giải cứu Thương (Quỳnh Kool) khỏi kẻ xấu

Cùng chuyên mục

Phim thiếu nhi chiếu rạp dịp 1/6 có những bộ phim nào hấp dẫn?

Phim thiếu nhi chiếu rạp dịp 1/6 có những bộ phim nào hấp dẫn?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp Tết thiếu nhi (1/6) được khởi động cho một kỳ nghỉ thật sôi động với những bộ phim chiếu rạp hấp dẫn dành cho lứa tuổi thiếu nhi.

Hòa Minzy có động thái gây chú ý liên quan đến con trai 2 tuổi của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Hòa Minzy có động thái gây chú ý liên quan đến con trai 2 tuổi của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hòa Minzy gửi lời chúc sinh nhật 2 tuổi con trai Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Mối quan hệ của nữ ca sĩ và vợ chồng nam cầu thủ khiến fan tò mò.

Thương (Quỳnh Kool) lo đủ 300 triệu giúp em gái thoát nạn

Thương (Quỳnh Kool) lo đủ 300 triệu giúp em gái thoát nạn

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Thương tới bệnh viện để bồi thường cho Ly 300 triệu, giúp cho Trang thoát khỏi rắc rối đã gây ra.

Nam chính phim phát sóng giờ vàng tiết lộ vợ xinh đẹp, không ghen tuông với bạn diễn

Nam chính phim phát sóng giờ vàng tiết lộ vợ xinh đẹp, không ghen tuông với bạn diễn

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Linh Sơn là gương mặt không còn xa lạ với khán giả phim truyền hình, mới đây, anh vào vai bạn trai tên Sơn của Hoa hậu Vi Minh trong "Lời hứa đầu tiên" được phát sóng khung giờ vàng của VTV3. Vai diễn này của anh được khán giả rất chú ý.

Khối tài sản bất ngờ của H'Hen Niê ở tuổi 34

Khối tài sản bất ngờ của H'Hen Niê ở tuổi 34

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - H'Hen Niê gây bất ngờ khi tự thưởng cho bản thân và con gái Harley cơ ngơi rộng 102 m2 tại TP.HCM sau 7-8 năm nỗ lực.

11 năm sau ngày công khai tình yêu, Khánh Thi - Phan Hiển có cuộc sống viên mãn ra sao?

11 năm sau ngày công khai tình yêu, Khánh Thi - Phan Hiển có cuộc sống viên mãn ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển chính thức công khai mối quan hệ trước công chúng vào năm 2015 và sau hơn một thập kỷ, họ có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc.

Hứa Vĩ Văn gây chú ý trong phim 'Tận hiến'

Hứa Vĩ Văn gây chú ý trong phim 'Tận hiến'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hứa Vĩ Văn gây chú ý khi vào vai chiến sĩ tình báo mang bí danh P1 trong phim 'Tận hiến', đây là nhân vật đa chiều, liên tục chuyển đổi giữa thân phận, ngôn ngữ.

Quang Hùng MasterD, RHYDER đứng chung sân khấu 25.000 khán giả cùng Soobin, HIEUTHUHAI

Quang Hùng MasterD, RHYDER đứng chung sân khấu 25.000 khán giả cùng Soobin, HIEUTHUHAI

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh những nghệ sĩ được khán giả quan tâm như SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và UPRIZE, chương trình tiếp tục xác nhận sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD, RHYDER và Pháp Kiều, hoàn thiện dàn line-up “khủng” cho sự kiện diễn ra vào ngày 6/6 tại TP.HCM.

Ngọc Huyền tiết lộ lý do từ chối Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Ngọc Huyền tiết lộ lý do từ chối Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Mai thừa nhận có tình cảm với Trung nhưng vì hai gia đình bất hòa nên buộc phải lựa chọn tránh mặt nhau.

Con trai Đăng Khôi 'gây sốt' với ngoại hình ở tuổi 14, gia thế và học lực cũng khiến fan trầm trồ

Con trai Đăng Khôi 'gây sốt' với ngoại hình ở tuổi 14, gia thế và học lực cũng khiến fan trầm trồ

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Ken - con trai cả của vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh mới đây khiến fan không khỏi xuýt xoa bởi giao diện "nam thần" ở tuổi 14.

Xem nhiều

Bố mẹ Phương Oanh lại gây chú ý

Bố mẹ Phương Oanh lại gây chú ý

Giải trí

GĐXH - Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên bố mẹ và hai Á hậu tại Hà Nội. Sự giản dị, thân thiện của cô thu hút sự chú ý từ công chúng.

Trước khi là bạn trai Ngọc Trinh, siêu mẫu này có dàn người yêu là hoa hậu, diễn viên nổi tiếng

Trước khi là bạn trai Ngọc Trinh, siêu mẫu này có dàn người yêu là hoa hậu, diễn viên nổi tiếng

Xem - nghe - đọc
Vợ chồng Đỗ Thị Hà gây chú ý trên đường phố Nhật Bản

Vợ chồng Đỗ Thị Hà gây chú ý trên đường phố Nhật Bản

Giải trí
Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) chấp nhận Thương (Quỳnh Kool)?

Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) chấp nhận Thương (Quỳnh Kool)?

Xem - nghe - đọc
Con trai Đăng Khôi 'gây sốt' với ngoại hình ở tuổi 14, gia thế và học lực cũng khiến fan trầm trồ

Con trai Đăng Khôi 'gây sốt' với ngoại hình ở tuổi 14, gia thế và học lực cũng khiến fan trầm trồ

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top