Phim thiếu nhi chiếu rạp dịp 1/6 có những bộ phim nào hấp dẫn?
GĐXH - Dịp Tết thiếu nhi (1/6) được khởi động cho một kỳ nghỉ thật sôi động với những bộ phim chiếu rạp hấp dẫn dành cho lứa tuổi thiếu nhi.
"Shin - Cậu bé bút chì": Phim đang chiếu rạp
Từng làm mưa làm gió tại Nhật Bản từ năm 2020, lần đầu tiên bộ phim hoạt hình "Shin - Cậu bé bút chì: Quậy tung! Vương quốc nguệch ngoạc và 4 dũng sĩ bất ổn" của đạo diễn Masakazu Hashimoto khởi chiếu tại các rạp phim tại Việt Nam từ ngày 1/5. Phim phù hợp với mọi lứa tuổi và được đánh giá hấp dẫn đối với thiếu nhi ở thời điểm hiện tại.
Bộ phim xoay quanh một vương quốc lơ lửng mang tên Rakuga, tồn tại nhờ nguồn năng lượng đến từ những nét vẽ của con người. Nhưng khi thế giới loài người dần đánh mất sự sáng tạo, Rakuga đứng bên bờ sụp đổ. Giữa thời khắc hỗn loạn, Shin vô tình nắm giữ cây bút chì màu kỳ diệu – có thể biến mọi hình vẽ thành hiện thực.
Từ những nét vẽ ngây ngô nhất, 4 “vị anh hùng bất ổn” ra đời, đồng hành cùng cậu trong chuyến phiêu lưu vừa hài hước vừa kịch tính. Khi ranh giới giữa tưởng tượng và thực tại bị xóa nhòa, Shin không chỉ chiến đấu để cứu một vương quốc, mà còn để bảo vệ điều quý giá nhất: khả năng mơ mộng và sáng tạo của trẻ em.
"Đội thám tử cừu": Khởi chiếu từ ngày 8/5
Bộ phim "Đội thám tử cừu" do Kyle Balda làm đạo diễn và dự kiến ra rạp ngày 8/5 dành cho đối tượng khán giả là trẻ em. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng "Three Bags Full" (2005) của Leonie Swann, mang đến một câu chuyện tưởng chừng phi lý nhưng lại chinh phục giới phê bình bằng sự duyên dáng và chiều sâu cảm xúc.
Nội dung phim xoay quanh George Hardy (Hugh Jackman), một người chăn cừu có thói quen đọc tiểu thuyết trinh thám mỗi đêm cho đàn cừu của mình nghe, tin rằng chúng không thể hiểu. Thế nhưng, khi một biến cố bí ẩn xảy ra tại trang trại, đàn cừu, vốn đã "thấm nhuần" kiến thức phá án, bất ngờ trở thành những thám tử thực thụ, lần theo manh mối và điều tra chính con người để tìm ra hung thủ.
Cách xây dựng câu chuyện được ví như sự kết hợp giữa chất "whodunit" kiểu Knives Out và nét duyên dáng của các phim động vật như Babe, tạo nên một trải nghiệm vừa hài hước vừa mới mẻ.
"Mandalorian và Grogu": Khởi chiếu từ ngày 22/5
Tác phẩm "Mandalorian và Grogu" thuộc thể loại hành động, phiêu lưu do Jon Favreau - đạo diễn Iron Man (2008) thực hiện, lấy bối cảnh sau ba mùa phim The Mandalorian trên Disney+. Nội dung kể về Din Djarin (Pedro Pascal) - lính đánh thuê người Mandalore - được tàn dư của phe Empire thuê bắt giữ Grogu, một đứa trẻ cùng chủng loài với Yoda.
Tuy nhiên, trong quá trình đồng hành, Djarin coi Grogu như con và quyết định bảo vệ cậu. Cả hai cùng trải qua nhiều chuyến phiêu lưu dưới sự chỉ đạo của phe New Republic, đối đầu với tàn dư Đế Chế, các thế lực tội phạm và nhiều hiểm họa khắp thiên hà.
"Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển": Khởi chiếu từ ngày 25/5
Dự kiến khởi chiếu từ ngày 22/5, bộ phim hoạt hình "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" mang màu sắc phiêu lưu, cuốn hút, được dự báo sẽ được nhiều khán giả thiếu nhi hưởng ứng.
Phim do Tetsuo Yajima chỉ đạo, đưa khán giả theo chân Nobita cùng những người bạn khám phá thế giới dưới lòng đại dương trong kỳ nghỉ hè. Nhờ các bảo bối quen thuộc của Doraemon, cả nhóm đặt chân đến liên bang Mu bí ẩn, gặp gỡ cư dân dưới biển và đối diện mối đe dọa mang tên "lâu đài quỷ".
