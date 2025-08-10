Vì sao Hiếu Hiền gọi vợ kém 9 tuổi là 'siêu nhân', không cho con đóng phim

Hành trình tìm lại sức khỏe gần tuổi 50

Hiếu Hiền trong chuyến lưu diễn tại Australia mới đây.

Gặp Hiếu Hiền sau buổi ra mắt phim Song hỷ lâm nguy, anh hào hứng chia sẻ sắp có hàng loạt dự án mới. Hỏi công việc nhiều có ảnh hưởng đến gia đình, nam diễn viên tự tin với phương pháp quản lý thời gian của mình.

Anh không để công việc ảnh hưởng đến gia đình mà tận dụng thời gian rảnh đưa vợ con đi du lịch, khám phá những nơi mới. Đây cũng là cách anh bù đắp cho những ngày phải xa nhà vì công việc.

Sau gần 15-20 năm "bỏ bê" cơ thể, Hiếu Hiền - ''chàng lùn cao 1,53m'' quyết định quay lại với việc tập gym. Quyết định này không đến từ mong muốn có vẻ ngoài đẹp mà xuất phát từ sự quan tâm đến sức khỏe, đặc biệt sau một sự cố trong chuyến lưu diễn ở Australia.

Nam diễn viên kể rằng anh bị đau vai và phải nghỉ gần 3 tuần, cơ thể sồ sề trở lại như một hồi chuông cảnh báo, thúc đẩy anh quyết tâm quay lại với việc rèn luyện thể chất.

Xem vợ là "siêu nhân", chưa cho con đóng phim

Hiếu Hiền và vợ - chị Thùy Liên cùng con trai.

Khi VietNamNet hỏi về bà xã kém 9 tuổi, giọng Hiếu Hiền không giấu được sự ngưỡng mộ. Anh miêu tả vợ như "siêu nhân", có thể "một mình mà chấp tất cả", từ việc chăm sóc chồng con đến việc nội trợ.

Trong gia đình, Hiếu Hiền đảm nhận việc dạy con, đặc biệt là tiếng Anh cơ bản. Bên cạnh đó, anh cũng là huấn luyện viên thể dục tại gia, hướng dẫn các con những bài tập đơn giản.

Khi VietNamNet đặt câu hỏi về việc có để con đóng phim, Hiếu Hiền do dự bởi "giới showbiz bây giờ có quá nhiều thị phi, không còn như lúc trước", anh bộc bạch. Thêm vào đó, khi tương tác với khán giả qua mạng xã hội, anh thường gặp những bình luận tiêu cực về giới nghệ sĩ. Anh buồn vì công chúng chỉ thấy những điều tiêu cực mà chưa thấy những góc đẹp nhất của cuộc sống nghệ sĩ.

Hiếu Hiền và các con.

Suýt tan vỡ vì Tiết Cương nói đùa như thật

Nói về những tình huống dở khóc dở cười trong hôn nhân, Hiếu Hiền kể trong chuyến lưu diễn ở Australia vừa qua. Vợ anh có nhờ Quốc Thuận quay clip, chụp ảnh về để đăng lên mạng xã hội cho vui. Tuy nhiên, Quốc Thuận lại trả lời theo kiểu đùa giỡn: Đâu có lo quay hình, chụp ảnh gì đâu, ổng (Hiếu Hiền - PV) lo nhìn gái đẹp không à?

"Đó là cách nói vui thôi nhưng mà bà xã tôi không hiểu", Hiếu Hiền giải thích. Câu nói vô tình này đã dẫn đến "sự cãi vã nhẹ". May mắn là sau đó, cả Hiếu Hiền và Quốc Thuận đều giải thích để vợ anh hiểu đó chỉ là câu đùa.

Một trong những hiểu lầm nghiêm trọng nhất mà Hiếu Hiền kể là nghệ sĩ Tiết Cương từng cố tình gọi nhầm tên vợ anh (khi đó họ chưa kết hôn) để trêu rồi giả vờ xin lỗi khiến họ cãi nhau dữ dội rồi suýt chia tay. Qua thời gian, vợ anh dần hiểu và chấp nhận tính cách cũng như đặc thù nghề nghiệp của chồng nên ít xảy ra mâu thuẫn.