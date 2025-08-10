Vì sao Hiếu Hiền gọi vợ kém 9 tuổi là 'siêu nhân', không cho con đóng phim
Hiếu Hiền chia sẻ về việc tập gym ở tuổi gần 50, gọi vợ là "siêu nhân", do dự cho con đóng phim vì showbiz nhiều thị phi và những hiểu lầm với vợ "ngoài ngành".
Hành trình tìm lại sức khỏe gần tuổi 50
Gặp Hiếu Hiền sau buổi ra mắt phim Song hỷ lâm nguy, anh hào hứng chia sẻ sắp có hàng loạt dự án mới. Hỏi công việc nhiều có ảnh hưởng đến gia đình, nam diễn viên tự tin với phương pháp quản lý thời gian của mình.
Anh không để công việc ảnh hưởng đến gia đình mà tận dụng thời gian rảnh đưa vợ con đi du lịch, khám phá những nơi mới. Đây cũng là cách anh bù đắp cho những ngày phải xa nhà vì công việc.
Sau gần 15-20 năm "bỏ bê" cơ thể, Hiếu Hiền - ''chàng lùn cao 1,53m'' quyết định quay lại với việc tập gym. Quyết định này không đến từ mong muốn có vẻ ngoài đẹp mà xuất phát từ sự quan tâm đến sức khỏe, đặc biệt sau một sự cố trong chuyến lưu diễn ở Australia.
Nam diễn viên kể rằng anh bị đau vai và phải nghỉ gần 3 tuần, cơ thể sồ sề trở lại như một hồi chuông cảnh báo, thúc đẩy anh quyết tâm quay lại với việc rèn luyện thể chất.
Xem vợ là "siêu nhân", chưa cho con đóng phim
Khi VietNamNet hỏi về bà xã kém 9 tuổi, giọng Hiếu Hiền không giấu được sự ngưỡng mộ. Anh miêu tả vợ như "siêu nhân", có thể "một mình mà chấp tất cả", từ việc chăm sóc chồng con đến việc nội trợ.
Trong gia đình, Hiếu Hiền đảm nhận việc dạy con, đặc biệt là tiếng Anh cơ bản. Bên cạnh đó, anh cũng là huấn luyện viên thể dục tại gia, hướng dẫn các con những bài tập đơn giản.
Khi VietNamNet đặt câu hỏi về việc có để con đóng phim, Hiếu Hiền do dự bởi "giới showbiz bây giờ có quá nhiều thị phi, không còn như lúc trước", anh bộc bạch. Thêm vào đó, khi tương tác với khán giả qua mạng xã hội, anh thường gặp những bình luận tiêu cực về giới nghệ sĩ. Anh buồn vì công chúng chỉ thấy những điều tiêu cực mà chưa thấy những góc đẹp nhất của cuộc sống nghệ sĩ.
Suýt tan vỡ vì Tiết Cương nói đùa như thật
Nói về những tình huống dở khóc dở cười trong hôn nhân, Hiếu Hiền kể trong chuyến lưu diễn ở Australia vừa qua. Vợ anh có nhờ Quốc Thuận quay clip, chụp ảnh về để đăng lên mạng xã hội cho vui. Tuy nhiên, Quốc Thuận lại trả lời theo kiểu đùa giỡn: Đâu có lo quay hình, chụp ảnh gì đâu, ổng (Hiếu Hiền - PV) lo nhìn gái đẹp không à?
"Đó là cách nói vui thôi nhưng mà bà xã tôi không hiểu", Hiếu Hiền giải thích. Câu nói vô tình này đã dẫn đến "sự cãi vã nhẹ". May mắn là sau đó, cả Hiếu Hiền và Quốc Thuận đều giải thích để vợ anh hiểu đó chỉ là câu đùa.
Một trong những hiểu lầm nghiêm trọng nhất mà Hiếu Hiền kể là nghệ sĩ Tiết Cương từng cố tình gọi nhầm tên vợ anh (khi đó họ chưa kết hôn) để trêu rồi giả vờ xin lỗi khiến họ cãi nhau dữ dội rồi suýt chia tay. Qua thời gian, vợ anh dần hiểu và chấp nhận tính cách cũng như đặc thù nghề nghiệp của chồng nên ít xảy ra mâu thuẫn.
3 nghệ sĩ gạo cội nói gì khi lần đầu hội ngộ sau 31 năm phim 'Mẹ chồng tôi'?Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Gặp lại Trần Lực và Chiều Xuân, đạo diễn Khải Hưng cho biết đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm, 3 nghệ sĩ mới có dịp cùng ngồi lại và nói chuyện về bộ phim "Mẹ chồng tôi".
Hoa hậu Quế Anh sau 1 năm đăng quang Miss Grand Vietnam 2024Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Tròn 1 năm đăng quang Miss Grand Vietnam 2024, Hoa hậu Quế Anh vừa thực hiện bộ ảnh kỷ niệm với phong cách cuốn hút.
Đàm Thu Trang: 'Tôi dặn lòng yêu thương các con công bằng'Thế giới showbiz - 2 giờ trước
Đàm Thu Trang vui khi con gái Suchin đòi mẹ sinh thêm em bé, bởi nhờ đó cô biết bản thân đã cư xử công bằng trong ngôi nhà đông con.
Xuân Hinh, Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt NamGiải trí - 3 giờ trước
Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MasterD, RHYDER, 2pillz... đã khuấy động không khí "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" với những màn trình diễn bùng nổ, mang đến bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn và đầy cảm xúc cho khán giả.
'Dưới cờ vinh quang' và khoảnh khắc đổi gác tại Lăng Bác lay động hàng vạn khán giảGiải trí - 3 giờ trước
Khoảng 10.000 người tại 3 điểm cầu Hà Nội, Huế và TP Hồ Chí Minh đã theo dõi trực tiếp chương trình chính luận nghệ thuật 'Dưới cờ vinh quang' tối 9/8 nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Cuộc sống của NSND từng là giám đốc, hai đời vợ không con cáiCâu chuyện văn hóa - 5 giờ trước
NSND Quốc Anh - nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội có cuộc sống nghỉ hưu an nhàn bên vợ thứ hai và thi thoảng vẫn đi diễn.
Hoa hậu gốc Cần Thơ khoe 'gia tài' đáng nể ở tuổi 24Câu chuyện văn hóa - 17 giờ trước
GĐXH - Trước khi "chinh chiến" Miss World, Hoa hậu Bảo Ngọc khoe "tài sản" ở tuổi 24 khiến fan sắc đẹp trầm trồ.
4 năm mắc ung thư tuyến giáp, NSƯT Hoài Linh sống chung với bệnh tật, vẫn chuyên tâm làm việcCâu chuyện văn hóa - 17 giờ trước
GĐXH - Năm 2021, NSƯT Hoài Linh gặp biến cố sức khỏe khi mắc ung thư tuyến giáp. Trong quãng thời gian này, anh chọn cách sống chung bệnh tật và vẫn làm việc như bình thường.
Chồng Ngô Thanh Vân nghẹn ngào khoảnh khắc cùng vợ đón con gái đầu lòngGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Huy Trần chia sẻ khoảnh khắc cùng Ngô Thanh Vân đón con gái đầu lòng: "Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình".
Từng bị trầm cảm la hét và tự cào cấu vào tay, ca sĩ Pha Lê sức khỏe hiện tại ra sao?Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Pha Lê tiết lộ từng bị bệnh trầm cảm, đôi khi cô la hét trong nhà, tự cấu vào tay, khi ra ngoài, cô cần người giúp việc đi cùng và không thể tự lái xe.
4 năm mắc ung thư tuyến giáp, NSƯT Hoài Linh sống chung với bệnh tật, vẫn chuyên tâm làm việcCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Năm 2021, NSƯT Hoài Linh gặp biến cố sức khỏe khi mắc ung thư tuyến giáp. Trong quãng thời gian này, anh chọn cách sống chung bệnh tật và vẫn làm việc như bình thường.