Trồng 1 lần ngắm cả năm: Top loại hoa siêu dễ chăm, nở rực rỡ quanh năm

Vì sao nên chọn hoa nở quanh năm?

Hoa nở quanh năm luôn được xem là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và mong muốn không gian sống lúc nào cũng rực rỡ, tươi mới. Khác với những loài hoa chỉ nở theo mùa, hoa nở bốn mùa mang đến vẻ đẹp liên tục, giúp tiết kiệm công sức trồng mới nhiều lần trong năm. Điều này không chỉ giữ cho khu vườn hay ban công của bạn luôn tràn đầy sức sống mà còn góp phần tạo cảm giác thoải mái, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Top những loài hoa nở quanh năm đẹp và dễ chăm sóc

Hoa oải hương

Cây cảnh mang lại sự sống cho không gian trong và bên ngoài nhà vì nhiều lý do. Trong đó, những cây cảnh có mùi đặc trưng vừa cho hương thơm lại vừa tạo cảnh quan đẹp.

Theo Báo Giao dục và Thời đại, hoa oải hương là thuốc chống côn trùng tuyệt vời. Hương thơm thư giãn giúp giấc ngủ đêm sâu. Mùi hương cũng giúp bạn thoải mái khi bạn đang lo âu. Bạn không cần đốt tinh dầu bên giường để ngủ ngon mà chỉ cần một chậu oải hương bên cửa sổ phòng bạn. Loài hoa này rất ưa ánh sáng mặt trời nên hãy đặt hoa nơi có ánh nắng.

Loài hoa này rất ưa ánh sáng mặt trời nên hãy đặt hoa nơi có ánh nắng.

Đất trồng oải hương phải là đất cát và nhiều dinh dưỡng. Và chậu cây cần có lỗ thoát nước tốt để tránh ngập úng, bởi nếu úng thì cây sẽ nhanh chóng chết.

Hoa giấy

Nhiều người nghĩ hoa giấy chỉ hợp trồng ngoài sân hoặc leo cổng, nhưng thực tế hiện nay có rất nhiều giống hoa giấy mini trồng chậu cực đẹp. Hoa giấy nổi tiếng với sức sống mạnh mẽ và khả năng ra hoa dày đặc. Càng được phơi nắng nhiều, cây càng cho hoa rực rỡ. Đặc biệt, nếu áp dụng kỹ thuật siết nước nhẹ trong một thời gian ngắn, cây thường bung hoa rất mạnh.

Màu sắc của hoa giấy cũng rất phong phú, từ hồng, tím, đỏ, cam cho đến trắng. Một chậu hoa giấy nhỏ đặt ở ban công hay hiên nhà đủ khiến không gian bừng sáng.

Lan ý

Nếu muốn tìm một loài hoa vừa đẹp vừa có khả năng thanh lọc không khí, lan ý là gợi ý rất đáng cân nhắc. Lan ý có vẻ đẹp thanh lịch với những bông hoa trắng tinh khôi nổi bật trên nền lá xanh bóng. Cây có thể sống tốt trong môi trường trong nhà, chỉ cần ánh sáng gián tiếp.

Cây có thể sống tốt trong môi trường trong nhà, chỉ cần ánh sáng gián tiếp.

Không giống nhiều loại hoa khác cần nắng mạnh, lan ý phù hợp với không gian phòng khách, phòng ngủ hoặc góc làm việc. Nếu được chăm sóc tốt, cây có thể ra hoa nhiều đợt trong năm.

Hoa dạ yến thảo

Thông tin trên VOV, dạ yến thảo là cây thân cỏ, thường được trồng trong chậu để trang trí cho các khu vườn. Dạ yến thảo được chia thành 2 kiểu cây là dạ yến thảo kép - cây thân leo, hoa lớn với nhiều cánh và dạ yến thảo đơn - cây bụi, có rất nhiều hoa nhưng hoa chỉ có một lớp cánh, dễ trồng và ít bị ảnh hưởng bởi sâu bọ.

Người ta thường trồng dạ yến thảo làm viền quanh cho khu vườn hoặc trồng thành từng luống. Loại dạ yến thảo cánh kép có thể trồng trong các chậu để trang trí, chậu hoa treo trong nhà, trong vườn vì là thân leo, sẽ rủ xuống rất đẹp.

Hoa phong lữ thảo

Hoa phong lữ có nguồn gốc từ các nước vùng Địa Trung Hải, hiện được trồng phổ biến ở nhiều quốc gia có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ngoài tên chung là phong lữ, hoa còn có tên khác như phong lữ thảo, thiên trúc quỳ.

Chỉ cần treo một chậu hoa phong lữ trước cửa đã điểm tô cho cuộc sống thêm sinh động.

Đây là loại hoa có nhiều màu sắc khác nhau đầy lôi cuốn, thường là màu hồng hoặc đỏ, biểu tượng của tình yêu, được ưa chuộng bởi hương rất thơm... Từ khi hoa bắt đầu nở cho đến khi tàn kéo dài hơn 2 tuần. Với màu sắc rực rỡ, hoa phong lữ thường dùng để trang trí ở ban công, cửa nhà. Chỉ cần treo một chậu hoa phong lữ trước cửa đã điểm tô cho cuộc sống thêm sinh động.

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