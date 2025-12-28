Vì sao người bệnh ung thư không nên uống vitamin C khi đang hóa trị?
Sử dụng vitamin C khi đang dùng thuốc hóa trị là một vấn đề phức tạp và vẫn còn đang được nghiên cứu. Có một số lo ngại mà các chuyên gia y tế thường khuyên không nên dùng vitamin C khi đang dùng thuốc hóa trị.
1. Tác động của vitamin C khi đang hóa trị
1.1 Vitamin C dạng uống
Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh. Ở liều lượng thông thường (như trong chế độ ăn uống hoặc các viên bổ sung đa vitamin), vitamin C giúp trung hòa các gốc tự do , bảo vệ tế bào khỏe mạnh khỏi tổn thương oxy hóa.
Nhiều loại thuốc hóa trị hoạt động bằng cách tạo ra các gốc tự do trong tế bào ung thư. Các gốc tự do này gây tổn thương DNA và các cấu trúc tế bào quan trọng khác, dẫn đến chết tế bào ung thư . Quá trình này được gọi là "stress oxy hóa" và là một phần quan trọng trong cơ chế diệt tế bào của hóa trị.
Mối lo ngại là nếu vitamin C được dùng cùng lúc với hóa trị, tính chất chống oxy hóa của nó có thể "quét sạch" các gốc tự do mà thuốc hóa trị tạo ra, làm giảm hiệu quả của thuốc hóa trị trong việc tiêu diệt tế bào ung thư.
Các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng vitamin C có thể tương tác bất lợi với nhiều loại thuốc hóa trị phổ biến. Những hoạt chất như doxorubicin, cisplatin, vincristine hay methotrexate đều có thể bị giảm tác dụng đáng kể khi có sự hiện diện của vitamin C liều cao trong máu. Đặc biệt đối với thuốc bortezomib được dùng trong điều trị đa u tủy xương, vitamin C có khả năng làm mất đi hoàn toàn hiệu lực tiêu diệt tế bào bệnh của loại thuốc này.
Ngoài ra, mặc dù ít được làm rõ, nhưng có những lo ngại rằng vitamin C có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa (qua gan) hoặc bài tiết (qua thận) của một số loại thuốc hóa trị, làm thay đổi nồng độ thuốc trong cơ thể và ảnh hưởng đến hiệu quả hoặc độc tính của chúng. Nếu đang hóa trị, tuyệt đối không dùng vitamin C hoặc bất kỳ chất bổ sung nào khác mà không có sự đồng ý của bác sĩ.
1.2 Vitamin C dạng tiêm
Trong những năm gần đây, nghiên cứu về vitamin C và hóa trị đã phát triển và trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là với việc sử dụng vitamin C liều cao qua đường tiêm tĩnh mạch.
Các nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng, vitamin C liều cao có thể hoạt động như một chất "tiền oxy hóa" trong tế bào ung thư. Khi được truyền tĩnh mạch với liều rất cao (mà không thể đạt được qua đường uống), vitamin C có thể tạo ra hydrogen peroxide (H2O2) trong môi trường xung quanh tế bào ung thư.
Các tế bào ung thư, do chuyển hóa đặc biệt của chúng, kém khả năng xử lý hydrogen peroxide hơn tế bào bình thường, dẫn đến stress oxy hóa và cái chết của tế bào ung thư, trong khi tế bào khỏe mạnh ít bị ảnh hưởng.
Một số nghiên cứu tiền lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng giai đoạn sớm đã cho thấy rằng vitamin C liều cao tiêm tĩnh mạch, khi được sử dụng cùng với một số loại hóa trị, có thể:
- Tăng cường khả năng tiêu diệt tế bào ung thư của hóa trị.
- Giảm một số tác dụng phụ của hóa trị (ví dụ như mệt mỏi, buồn nôn, tổn thương thần kinh).
- Cải thiện chất lượng cuộc sống và thậm chí kéo dài thời gian sống ở một số bệnh nhân ung thư (ví dụ: ung thư tuyến tụy, buồng trứng).
2. Lời khuyên cho bệnh nhân ung thư muốn bổ sung vitamin C
Do sự phức tạp và các nghiên cứu vẫn đang còn tiếp diễn phát triển, lời khuyên chung cho bệnh nhân ung thư vẫn là:
- Tuyệt đối không tự ý dùng vitamin C liều cao hoặc bất kỳ chất bổ sung nào khi đang hóa trị.
- Thảo luận rõ ràng với bác sĩ ung thư: Nếu muốn bổ sung vitamin C hoặc bất kỳ loại vitamin/chất bổ sung nào khác trong quá trình hóa trị, hãy trao đổi cụ thể với bác sĩ điều trị. Họ là người hiểu rõ nhất phác đồ hóa trị của bạn, loại ung thư, tình trạng sức khỏe tổng thể và có thể đưa ra lời khuyên cá nhân hóa dựa trên bằng chứng khoa học mới nhất.
Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giácBệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Trong làn sóng sống khỏe, ăn sạch đang lan rộng, nhiều người tin rằng những thực phẩm “tự nhiên”, giàu chất xơ và men vi sinh luôn an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, thực tế y khoa đang cho thấy một nghịch lý đáng sợ: không ít ca suy thận nghiêm trọng lại bắt nguồn từ những món đồ uống được gắn mác “healthy”.
Tưởng con sốt phát ban, bà mẹ tá hỏa khi bác sĩ kết luận tay chân miệngMẹ và bé - 5 giờ trước
Một bà mẹ trẻ không khỏi bất ngờ khi con trai 2 tuổi được chẩn đoán mắc tay chân miệng dù đang giữa mùa đông, thời điểm nhiều người vẫn nghĩ bệnh đã “qua mùa”.
Người đàn ông 49 tuổi suy thận sau nhiều năm ăn uống chủ quan: 'Tôi đã khuyên nhưng anh ấy không nghe'Sống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Suy thận không xảy ra trong một sớm một chiều mà là hậu quả tích lũy của những thói quen sinh hoạt và ăn uống tưởng chừng vô hại.
Các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, giàu chất sắt cho trẻSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Tùy thuộc vào thói quen ăn uống hàng ngày, bạn có thể lựa chọn các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, giàu chất sắt trong danh sách dưới đây.
Mùa đông nên ăn gì để giảm cân? Gợi ý thực phẩm giúp giữ dáng mà không phải nhịn ănSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Mùa đông khiến nhiều người dễ tăng cân vì cảm giác thèm ăn và ít vận động hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu lựa chọn đúng thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày, bạn vẫn có thể kiểm soát cân nặng hiệu quả mà không cần ép mình ăn kiêng khắc nghiệt. Vậy nên ăn gì trong mùa lạnh để vừa đủ năng lượng, vừa hạn chế tích mỡ?
Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? Cảnh báo 1 môi trường thuận lợi cho chúng phát triểnSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Một thói quen ăn uống hằng ngày vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khởi phát và phát triển của tế bào ung thư nếu kéo dài.
Không phải ai cũng biết: Mật ong uống buổi sáng khác hoàn toàn buổi tốiSống khỏe - 8 giờ trước
Mật ong là thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, nhưng thời điểm sử dụng lại quyết định lớn đến hiệu quả đối với sức khỏe. Uống mật ong buổi sáng hay buổi tối không giống nhau, bởi mỗi khung giờ gắn liền với nhịp sinh học, tiêu hóa và điều hòa năng lượng của cơ thể.
7 dấu hiệu suy thận giai đoạn đầu dễ nhận biết nhưng người Việt thường bỏ quaSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Suy thận là căn bệnh nguy hiểm nhưng lại thường bị xem nhẹ do các dấu hiệu ban đầu không rõ ràng. Trên thực tế, rất nhiều trường hợp chỉ đi khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.
3 đồ uống âm thầm tàn phá não bộ mà nhiều người trẻ đang uống hằng ngàySống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Não bộ là cơ quan tiêu tốn nhiều năng lượng nhất của cơ thể, đồng thời cũng rất nhạy cảm với các yếu tố từ chế độ ăn uống.
Khoe sức ăn của con, một bà mẹ khiến 16.000 cư dân mạng phẫn nộSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Nhiều cư dân mạng chỉ trích bà mẹ thiếu kiến thức...
Người phụ nữ suy thận giai đoạn 3 vì lý do nhiều người mắc phải nhưng ít khi nghĩ tớiSống khỏe
GĐXH - Cái gì quá mức cũng không tốt, thậm chí phản tác dụng. Kiểu bồi bổ của người phụ nữ này khiến thận "sợ" chẳng kém gì nhịn tiểu hay uống nhiều bia rượu.