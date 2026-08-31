Vị trí đại kỵ khi treo đồng hồ và lưu ý khi treo đồng hồ trong nhà tích tài đón lộc

Ý nghĩa của việc treo đồng hồ theo phong thủy

Không chỉ ghi dấu thời gian, đồng hồ còn là điểm nhấn thẩm mỹ giúp không gian sống trở nên hài hòa nhờ sự đa dạng về kiểu dáng, kích thước, màu sắc. Nhưng giá trị của nó còn nằm ở ý nghĩa phong thủy mà không phải ai cũng để ý.

Thu hút tài lộc, kích hoạt vận may: Trong phong thủy, tiếng tích tắc đều đặn tượng trưng cho nhịp vận hành liên tục của cuộc sống. Khi thời gian trôi êm ái, không gian cũng trở nên cân bằng, mang lại cảm giác an yên, hanh thông cho gia đình.

Hoá giải điều xui rủi, ngăn khí xấu: Quan niệm phong thủy cho rằng một chiếc đồng hồ hoạt động trơn tru, không ngắt quãng sẽ giúp hạn chế tà khí xâm nhập. Đồng thời chúng kích hoạt dòng năng lượng tích cực, từ đó gia tăng vận khí cho gia chủ.

Không chỉ ghi dấu thời gian, đồng hồ còn là điểm nhấn thẩm mỹ giúp không gian sống trở nên hài hòa nhờ sự đa dạng về kiểu dáng, kích thước, màu sắc.

Gia tăng sinh khí, tạo cảm giác thư giãn: Với những ngôi nhà thường xuyên vắng người, âm thanh nhịp nhàng của đồng hồ vừa xua tan sự tĩnh lặng, vừa giúp gia tăng dương khí, mang đến cảm giác ấm áp, tràn đầy sức sống mỗi khi trở về.

Những vị trí không nên treo đồng hồ

Thông tin trên VTC News, theo các chuyên gia phong thủy, không nên treo đồng hồ đối diện cửa chính, bởi cửa chính là nơi thu hút năng lượng vào nhà. Việc treo đồng hồ đối diện cửa chính có thể gây ra sự xung đột năng lượng khiến cho nhà cửa không yên, gia đình bất hòa và làm giảm đi sự may mắn, tài lộc của gia chủ. Ngoài ra có một số vị trí này cũng không nên treo đồng hồ:

Không treo đồng hồ trên cửa sổ

Cửa sổ là nơi thu hút ánh sáng, lưu thông gió vào nhà và việc treo đồng hồ trên cửa sổ có thể gây ra sự xung đột năng lượng và làm giảm may mắn và tài lộc cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe của gia chủ.

Không treo đồng hồ trên ghế sofa

Ghế sofa là nơi chúng ta thư giãn và nghỉ ngơi, và việc treo đồng hồ trên ghế sofa có thể gây ra sự xao nhãng, cảm giác đè nén khó chịu khi ngồi bên dưới đồng thời việc này cũng ảnh hưởng đến sự thư giãn của mọi thành viên.

Ghế sofa là nơi chúng ta thư giãn và nghỉ ngơi, và việc treo đồng hồ trên ghế sofa có thể gây ra sự xao nhãng, cảm giác đè nén khó chịu khi ngồi bên dưới đồng thời việc này cũng ảnh hưởng đến sự thư giãn của mọi thành viên.

Không treo đồng hồ đầu và cuối giường phòng ngủ

Việc treo đồng hồ ở phía trên hay cuối giường ngủ cũng là một vị trí đại kỵ mà bạn nên tránh. Giường ngủ là nơi chúng ta nghỉ ngơi, thư giãn. Việc treo đồng hồ ở phía trên giường ngủ có thể gây ra sự xao nhãng, ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta.

Không để mặt đồng hồ quay vào trong nhà

Việc để đồng hồ như thế này sẽ khiến bạn ngăn cản những may mắn, làm giảm đi nguồn sinh khí điều hòa cho ngôi nhà và các thành viên.

Không treo đồng hồ phía trên hoặc đối diện bàn thờ

Bàn thờ là nơi tôn kính tổ tiên. Việc treo đồng hồ phía trên hoặc đối diện bàn thờ có thể gây ra sự bất kính và làm giảm may mắn, tài lộc của gia chủ.

Một số lưu ý khi treo đồng hồ trong nhà

Theo Báo Giáo dục & Thời đại, hiện nay, đồng hồ có đa dạng hình dáng, mẫu mã để lựa chọn. Thế nên việc treo loại đồng hồ nào, bạn có thể lựa chọn theo cung hoàng đạo của gia chủ sao cho phù hợp nhất với gia đình mình.

Để mang lại điều tốt đến với gia đình, gia chủ nên treo đồng hồ ở những vị trí khuất.

Trong nhà, không nên treo những loại đồng hồ có nhiều cạnh sắc hay có góc nhọn vì sẽ gây bất lợi và rối loạn luồng khí tốt khi nó di chuyển vào nhà. Để mang lại điều tốt đến với gia đình, gia chủ nên treo đồng hồ ở những vị trí khuất.

Không treo quá nhiều đồng hồ trong nhà sẽ gây ra cho môi trường không ổn định, gia chủ sẽ gặp nhiều rắc rối. Trong nhà chỉ nên có từ 2-4 chiếc đồng hồ (tùy diện tích). Nếu mỗi phòng đều cần có đồng hồ thì chỉ bày một chiếc nhỏ để bàn và một chiếc đồng hồ chính to ở phòng khách.

Dựa vào vị trí đặt đồng hồ để chọn lựa hình dáng: Phòng ngủ cần năng lượng âm yên tĩnh và thanh bình nên đồng hồ vuông sẽ tốt hơn. Hình vuông đại diện cho sự vững chãi, ổn định nên có thể tạo ra những luồng năng lượng ổn định. Phòng khách cần năng lượng dương nên vì thế đồng hồ hình tròn sẽ là lựa chọn tốt.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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