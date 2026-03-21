Vị trí đặt gừng muối giúp thu hút tài lộc, xua đuổi vận xui

Thứ bảy, 17:53 21/03/2026 | Phong thủy
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, đặt gừng và muối trong nhà có tác dụng hút âm khí, xua đuổi vận xui, cân bằng năng lượng và thu hút tài lộc. Đặt gừng muối trong nhà thế nào để hữu ích cho gia chủ? Bài viết dưới đây chia sẻ thông tin bạn đọc có thể tham khảo.

Gừng muối có ý nghĩa gì trong phong thủy?

Theo quan niệm phong thủy, đặt gừng và muối trong nhà có tác dụng hút âm khí, xua đuổi vận xui, cân bằng năng lượng và thu hút tài lộc. Đặc biệt khi đặt ở góc khuất, cửa chính hoặc bàn làm việc.

Sự kết hợp này (muối hút bụi bẩn/năng lượng xấu, gừng tạo dương khí) giúp không gian thoáng đãng, mang lại sự bình an, ấm áp cho gia chủ.

Theo quan niệm phong thủy, đặt gừng và muối trong nhà có tác dụng hút âm khí, xua đuổi vận xui, cân bằng năng lượng và thu hút tài lộc. Ảnh minh họa: TL

Các tác dụng chính của việc đặt gừng muối trong nhà:

Tăng cường dương khí

Theo phong thủy và trong y học cổ truyền, gừng (tính Hỏa/Mộc) mang tính nóng, tượng trưng cho năng lượng Dương giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực, xua đuổi tà khí, sự lạnh lẽo (âm khí) ẩn nấp trong các góc khuất ẩm thấp của ngôi nhà.

Trong khi muối (tính Thổ/Thủy): Đóng vai trò là chất dẫn và giữ năng lượng; giúp lưu giữ hơi ấm của gừng lâu hơn và ngăn chặn các tác động xấu từ bên ngoài.

Thanh lọc không khí và năng lượng

Muối hạt có khả năng hút ẩm và khử mùi, giúp làm sạch không khí. Gừng mang dương khí mạnh cải thiện không gian sống.

Nước gừng pha muối loãng thường được dùng để lau dọn đồ đạc hoặc sàn nhà trong các dịp lễ Tết hoặc khi chuyển về nhà mới để loại bỏ mùi ẩm mốc và "vận xui" tích tụ.

Hương thơm nồng ấm của gừng giúp làm dịu hệ thần kinh, giảm bớt sự lo âu, tạo ra môi trường sống an lành, từ đó gián tiếp cải thiện sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Hương thơm tự nhiên từ gừng có tác dụng làm dịu thần kinh, giúp giảm căng thẳng, lo âu, hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn khi đặt trong phòng ngủ.

Gắn kết tình cảm và sự thủy chung

Dân gian có câu ca dao: "Tay bưng dĩa muối chấm gừng/ Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau".

Trong văn hóa dân gian, "muối" và "gừng" không chỉ là gia vị mà là biểu tượng của sự gắn kết. Gừng tượng trưng cho tình cảm càng lâu năm càng mặn nồng, sâu sắc.

Muối không bị biến chất theo thời gian, tượng trưng cho sự thủy chung, trước sau như một.

Trong phong thủy đời sống, đặt gừng và muối cạnh nhau tượng trưng cho sự đồng lòng, gắn bó giữa vợ chồng và các thành viên trong gia đình. Nó đại diện cho lời nhắc nhở về sự chân thành và bền chặt qua gian khó.

Phong thủy hút tài lộc

Đặt bát muối gừng ở góc tài vị (góc chéo đối diện cửa chính) hoặc gần cửa chính giúp giữ lại vượng khí, hóa giải xui rủi, mang lại may mắn và sự thịnh vượng cho gia đình.

Khi đặt gừng muối, hãy nhớ thay mới thường xuyên. Ảnh minh họa: TL

Cách đặt gừng muối hiệu quả trong nhà

Cách 1:

Chuẩn bị: Sử dụng muối hột (muối thô) và vài lát gừng tươi.

Vị trí: Đặt ở góc khuất, gầm giường, hoặc các góc tài vị trong nhà.

Cách 2:

Nước lau nhà phong thủy: Đun sôi một nồi nước với gừng giã nát và một vốc muối hạt. Dùng nước này lau các góc khuất, gầm bàn, gầm giường. Điều này giúp đánh thức những dòng năng lượng đang ngủ quên.

Đặt bát gừng muối: Đặt một vài lát gừng tươi lên một đĩa muối nhỏ ở góc phòng khách hoặc phòng ăn.

Vị trí: Hướng Đông Bắc (cung Học vấn) hoặc hướng Đông (cung Gia đạo).

Tác dụng: Giúp tinh thần minh mẫn và gia đình hòa thuận hơn.

Lưu ý: Gừng tươi rất nhanh bị hỏng và lên mốc. Trong phong thủy, đồ vật bị mốc hỏng lại mang tác dụng ngược (tạo ra uế khí). Vì vậy, khi đặt gừng muối, hãy nhớ thay mới thường xuyên (khoảng 2-3 ngày một lần) để đảm bảo năng lượng luôn tươi mới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

