Vị trí đặt chanh muối giúp thu hút tài lộc và may mắn

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chanh muối có ý nghĩa gì trong phong thủy?

Trong phong thủy, sự kết hợp giữa chanh và muối không chỉ là một mẹo dân gian mà còn được coi là một "liều thuốc" để thanh tẩy năng lượng tiêu cực. Liệu pháp tâm linh này hiện vẫn được nhiều người ưa chuộng vì tính đơn giản và hiệu quả.

Trong phong thủy, nhà cửa đôi khi tích tụ "uế khí" (năng lượng cũ kỹ, u ám) do cãi vã, bệnh tật hoặc vận xui đeo bám.

Chanh tượng trưng cho sự tươi mới, thịnh vượng, còn muối có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực và mang lại sự ổn định. Khi kết hợp, chúng tạo nên nguồn năng lượng tích cực, cân bằng, giúp không gian sống và làm việc trở nên hài hòa, thúc đẩy vận may và sự phát triển.

Khi không gian được dọn sạch những năng lượng trì trệ, "vận khí" mới có chỗ để lưu thông. Người ta tin rằng đặt chanh muối đúng cách sẽ giúp:

- Loại bỏ những rào cản trong công việc và tiền bạc.

- Thay đổi "phong thủy" của người đang gặp chuỗi vận đen liên tiếp.

Hương thơm tự nhiên từ chanh kết hợp với tính sát khuẩn của muối giúp không gian trở nên nhẹ nhàng hơn. Điều này giúp giảm bớt sự căng thẳng, nóng nảy giữa các thành viên trong gia đình; Tạo cảm giác an tâm, giúp giấc ngủ sâu hơn (nếu đặt chanh - muối trong phòng ngủ).

Muối thuộc hành Thổ, còn chanh chứa năng lượng tự nhiên, tươi mát. Sự kết hợp này giúp cân bằng các yếu tố phong thủy, tạo sự hài hòa cho không gian sống và làm việc, giúp gia chủ thu hút sự thịnh vượng, bình an.

Đặt chanh muối (đặc biệt là 3-5 quả lẻ) ở góc phòng hoặc bàn thờ Thần Tài giúp gia chủ xua tan xui xẻo, bảo vệ tài vị, ngăn chặn hao tài và thu hút may mắn về kinh doanh.

Ảnh minh họa: TL

Cách thu hút tài lộc bằng chanh muối

Dưới đây là một số cách thu hút tài lộc bằng chanh muối mà bạn có thể áp dụng:

Cách 1: Cách đặt chanh muối ở nhà

Chuẩn bị: 1 cái bát sạch, muối hạt (muối biển) và 3 quả chanh tươi.

Thực hiện: Đổ muối vào bát. Cắt quả chanh làm bốn (nhưng không cắt rời hoàn toàn) rồi đặt lên lớp muối.

Vị trí đặt:

+ Góc nhà hoặc gầm giường: Để hút năng lượng xấu khi ngủ.

+ Gần cửa ra vào: Để ngăn chặn khí xấu xâm nhập.

Cách 2: Đặt chanh muối ở góc tài lộc của văn phòng hoặc cửa hàng

Chuẩn bị: 9 quả chanh tươi, một đĩa thủy tinh.

Cách thực hiện: Xếp 9 quả chanh tươi lên đĩa. Đặt đĩa ở góc Đông Nam của văn phòng hoặc cửa hàng – khu vực đại diện cho tài lộc trong phong thủy.

Công dụng: Con số 9 tượng trưng cho trường thọ và phú quý, giúp thu hút vượng khí, may mắn cho doanh nghiệp.

Cách 3: Chanh muối – hóa giải năng lượng tiêu cực

Chuẩn bị: 1 bát thủy tinh, 3-5 quả chanh tươi, muối hạt.

Cách thực hiện: Đổ muối hạt vào bát thủy tinh. Cắt đôi chanh rồi đặt lên lớp muối. Đặt bát chanh muối này ở góc cửa chính của văn phòng hoặc cửa hàng.

Công dụng: Hóa giải năng lượng xấu, mang lại cảm giác bình an, giúp công việc thuận lợi và thu hút tài lộc dồi dào.

Lưu ý: Số quả chanh nên là số lẻ 1, 3, 5… Khi thấy chanh khô hoặc chuyển màu đen, hãy thay bằng chanh mới để duy trì hiệu quả.

Cách 4: Chanh muối - Kháng mùi + sạch côn trùng



Ngoài phòng ngủ, bạn cũng có thể đặt chanh rắc muối ở trong bếp vì nó có tác dụng khử mùi và đuổi sạch lũ côn trùng đáng ghét.

Khả năng thanh lọc không khí của chanh sẽ giúp cho gian bếp thơm tho hơn, sạch vi khuẩn. Đặc biệt, kiến, gián đều sợ mùi của chanh, chúng sẽ rủ nhau bỏ đi hết và không dám quay lại để làm phiền cuộc sống của gia đình bạn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.