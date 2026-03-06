Những điều kiêng kỵ ở phòng thờ bạn cần lưu ý
GĐXH - Quan niệm phong thủy và dân gian cho rằng, việc có một phòng thờ gia tiên linh thiêng theo phong thủy là điều rất quan trọng. Sau đây, bài viết này sẽ chia sẻ những điều dân gian kiêng kỵ ở phòng thờ để bạn có được một phòng thờ ưng ý.
Những điều kiêng kỵ ở phòng thờ
Điều kiêng kỵ ở phòng thờ là các gia chủ tuyệt đối tránh chọn sai hướng. Theo quan niệm của người Phương Đông, hướng đặt bàn thờ hợp với mệnh gia chủ sẽ mang lại nhiều tài lộc, thành công và may mắn. Và ngược lại, nếu đặt sai hướng, những điều xui xẻo sẽ đến với gia đình bạn.
Lưu ý về hướng và vị trí khi đặt bàn thờ
Theo phong thủy, một trong những điều kiêng kỵ ở phòng thờ đó chính là vị trí và hướng của bàn thờ. Vị trí đặt bàn thờ ở nơi khuất từ hướng cửa dẫn vào bên trong.
Ưu tiên đặt phòng thờ từ tầng 2 trở lên. Tuyệt đối không đặt bàn thờ gần nhà vệ sinh, thùng rác, chuồng gà, chuồng lợn, v.v. những nơi nhiều uế khí, xú uế để tránh ảnh hưởng đến vận khí của gia chủ.
Cấm kỵ đặt bàn thờ ở hướng khí xú uế xông tới. Nếu vi phạm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mọi người. Người nhà dễ mắc bệnh nan y, xui xẻo, làm ăn không suôn sẻ, gặp nhiều may mắn.
Hướng bàn thờ tránh nhìn về Ngũ quỷ và nên đặt hướng dương, ngược chiều ánh sáng mặt trời.
Lưu ý màu sắc và kích thước của bàn thờ
Phòng thờ có thể chiếm một vị trí lớn trong căn hộ của bạn. Theo kích thước bàn thờ, phòng thờ cũng có những kích thước khác nhau. Phòng thờ cần có kích thước vừa đủ và không gian cho nhiều người sử dụng, không quá rộng.
Không gian thờ cúng rất linh thiêng, không nên sử dụng màu sắc sặc sỡ. Phòng thờ nên sơn màu sẫm hoặc tối, chủ yếu là màu nâu gỗ và các màu liên quan như: vàng đậm, cam, nâu, xám, trắng… Một trong những điều kiêng kỵ ở phòng thờ tiếp theo là không nên để phòng thờ có màu sắc quá rực rỡ.
Bài trí và sắp xếp
Những điều kiêng kỵ ở phòng thờ đó là không nên bày biện quá nhiều đồ mà chủ yếu tạo không gian yên bình, chỉ nên bố trí các đồ vật xung quanh bàn thờ.
Gian giữa ban thờ phải để trống để gia đình làm lễ cúng bái. Ngoài ra, các vật dụng trong phòng thờ và bàn thờ phải được bố trí đối xứng nhau.
Không để những đồ vật linh tinh dưới bàn thờ
Nhiều gia đình sử dụng bàn thờ đứng, án gian giả, bàn thờ lớn… thường tận dụng không gian dưới bàn thờ để đựng đồ đạc. Đó là một trong những điều kiêng kỵ ở phòng thờ mà có người mắc phải và cần phải sửa chữa ngay.
Cần giữ cho phía dưới bàn thờ sạch sẽ, chỉ đặt một số đồ vật liên quan đến thờ cúng như: Đèn, lọ hoa, ấm chén… Nên thiết kế bàn thờ phụ để cất giữ, bảo quản đồ đạc, gian thờ.
Những điều kiêng kỵ khi bố trí không gian xung quanh phòng thờ
Phong thủy cho biết, một điều rất quan trọng trong phòng thờ đó là ánh sáng. Ngoài ánh sáng tự nhiên, các loại đèn được sử dụng phải ấm áp và trang nghiêm. Tránh chọn đèn có ánh sáng quá yếu, màu quá chói hoặc ánh sáng lạnh. Tốt hơn là nên chọn ánh sáng vàng và trắng.
Một trong những điều kiêng kỵ ở phòng thờ là bên phải bàn thờ tránh đặt các đồ điện, nếu không sẽ phạm vào sát khí của Bạch hổ mang lại nhiều điều xui xẻo. Vị trí tốt này có thể đặt một đôi Tỳ Hưu hoặc Long Quy để cải thiện, tăng phong thủy.
Bàn thờ bên trái không nên để bừa bộn, tránh những thứ sinh khí ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài lộc, sức khỏe, sự nghiệp của gia chủ.
Treo tranh phong thủy như: Tranh Tứ quý, tranh thủy mặc, tranh Tứ linh, v.v. để tăng tính thẩm mỹ, trang nghiêm cho không gian thờ cúng, mang lại nhiều lợi lộc, may mắn.
Lưu ý những điều nên làm trong phòng thờ
Ngoài lưu ý những điều kiêng kỵ ở phòng thờ ra thì còn cần lưu ý những điều nên làm ở phòng thờ. Đó là:
Bàn thờ thần tài nên đặt ở cửa chính, dưới đất vì việc đốt nhang trầm có tác dụng xua đuổi côn trùng, không làm ẩm không khí. Hơn nữa, theo quan niệm xa xưa, việc "đón thần tài" đến gần và nhanh chóng vào cửa sẽ đón được "thần tài".
Nếu bạn đặt đóng bàn thờ hay thiết kế bàn thờ thì nên chọn kích thước phù hợp với không gian của căn phòng. Nếu phòng nhỏ thì không nên đặt bàn thờ quá lớn sẽ làm cho bàn thờ quá hoành tráng, gây hỗn loạn trong phòng.
Cần giữ cho bàn thờ sạch sẽ, thoáng mát, gia chủ nên lau chùi, thắp hương thường xuyên. Khu vực dưới bàn thờ không nên để quá nhiều đồ đạc, nhất là bể cá, thiết bị điện tử vì theo phong thủy có thể sẽ khiến gia chủ hao tài, tốn của.
Sắp xếp bàn thờ theo một trật tự nhất định, không rối và quá cầu kỳ. Ngoài những đồ vật cần thiết như lư hương, bài vị, ấm chén, đồ thờ cúng… thì không nên để quá nhiều. Sau khi cúng xong không nên để nụ héo mà thu hoạch ngay, tránh bất kính với tổ tiên.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
