Cách xả xui độc nhất vô nhị giúp bạn hết xui xẻo, gia tăng vượng khí

Xui xẻo là gì?

Có những ngày cảm giác như cả thế giới đều quay lưng với mình, chưa ra khỏi cửa đã bị ba mẹ càm ràm, đi xe một lúc thì xe bể bánh, cái ví tiền thì bị "người lạ chưa từng yêu" cuỗm đi mất.

Có những giai đoạn trong cuộc đời, công việc, tình cảm, gia đình,... tất tần tật mọi thứ đều trở nên "không ổn" khiến mình giận đến tím người.

Những cách xả xui xẻo hiệu quả

Ăn hột vị lộn

Theo quan niệm phong thủy, xui thì ăn số lẻ (1 trứng hoặc 3 trứng) để vận mệnh nó lộn qua thành may mắn. Ai đang hên thì ăn số chẵn (2 trứng 4 trứng) để vẫn giữ được cái vận hên của mình.

Lý giải cho việc này, phong thủy cho hay, việc ăn uống (hột vịt lộn) giúp đầu óc ta thoải mái, bình tĩnh suy xét lại vấn đề. Hơn nữa còn thường rủ bạn bè đi chung tâm sự, san xẻ vấn đề, nhận những lời khuyên. Nhờ đó mà việc ăn hột vịt lộn trở thành cách giải xui trong công việc và cuộc sống.

Xông hơi - thanh tẩy cở thể

Theo quan niệm dân gian, để xả đi những cái xui rủi thì cần phải thanh tẩy cơ thể, làm cho những cái không may bám lấy mình bay đi. Bạn có thể dùng những loại lá như sả, hương nhu, bưởi, tía tô, kinh giới. Trong đó, cách tắm lá bưởi xả xui cũng được xem là một phương pháp xả xui hiệu quả.

Hơn nữa, bạn có thể dùng muối để tắm thanh tẩy cho cơ thể mình. Đây được xem là một cách xả xui dân gian được khá nhiều người sử dụng.

Đi làm từ thiện

Tạo những điều tốt lành ắt gặp những điều tốt lành. Khi thấy đã quá mệt mỏi bởi những vận xui liên tiếp nhau kéo đến, bạn hãy cùng với nhóm bạn hoặc có thể tự mình đi làm từ thiện ở những trung tâm trẻ em, người già...

Không chỉ là một cách giúp bạn đón rước những may mắn, nó còn giúp cho cuộc sống của bạn trở nên thư thã và thoải mái hơn khi mình được làm một công việc ý nghĩa giúp đỡ cho xã hội.

Dùng đá phong thủy

Bằng rất nhiều cách, bạn có thể sử dụng đá phong thuỷ để đeo tay, làm nhẫn hoặc trưng bày trực tiếp ở trên bàn làm việc của mình để thu hút may mắn và xui đuổi xui xẻo đi.

Để mang lại hiệu quả cao nhất, bạn hãy đến những cơ sở chuyên nghiệp cung cấp vật phẩm phong thuỷ để được tư vấn tốt nhất về loại đá hợp với mệnh của mình.

Ném muối qua vai trái

Trong tín ngưỡng dân gian, muối từ lâu đã được xem như một chất có khả năng xua đuổi tà khí và hấp thụ năng lượng tiêu cực. Bên cạnh đó, người xưa còn lưu truyền nhiều cách hóa giải vận xui bằng muối, trong đó phổ biến là ném muối qua vai trái.

Để thực hiện, bạn chỉ cần bốc một nắm muối bằng tay phải (với nữ) hoặc tay trái (với nam), rồi ném qua vai trái nhằm tượng trưng cho việc bỏ lại những điều không may ở phía sau.

Ngoài cách trên, bạn cũng có thể tắm nước muối để gột rửa vận xui hoặc đặt một bát muối trong nhà để thanh tẩy năng lượng và cân bằng sinh khí.

Xông nhà

Khi cảm thấy tâm trạng nặng nề hoặc cuộc sống không suôn sẻ, xông nhà là một phương pháp hữu ích giúp bạn thanh tẩy không gian, cân bằng sinh khí và hóa giải vận xui.

Khi xông, bạn có thể sử dụng bột tẩy uế hoặc tận dụng các nguyên liệu quen thuộc như trầm hương, quế, sả, lá bưởi hay xô thơm để làm sạch luồng khí tù đọng và xua đi nguồn năng lượng tiêu cực.

Ngoài ra, đừng quên mở cửa sổ trong lúc xông để đẩy nhanh quá trình thanh tẩy, cũng như tạo không gian cho những luồng sinh khí mới thuận lợi tràn vào.

Dùng bùa may mắn

Ngoài những quan niệm về bùa chú mang đến những tà thuật không tốt, theo phong thủy thì bùa cũng có thể mang lại nguồn năng lượng hoá giải được những xui xẻo và mang lại may mắn cho nhiều người.

Chiếc bùa may mắn bạn có thể xin ở những nơi tâm linh như chùa chiềng, và hãy cất giữ nó ở những nơi trang trọng như đeo lên cổ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.