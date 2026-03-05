Người chết vào mùng 1 có xui xẻo hay không?

Bạn có thể thấy rằng sống chết là do số trời, con người không thể nào can thiệp hoặc biết trước được điều gì. Vậy nên, khi đầu năm đầu tháng có người chết cũng là việc rất bình thường và chẳng có gì là xui xẻo. Bởi vì, sinh tử là chuyện của quy luật tự nhiên nên bạn đừng quá lo lắng.

Những quan niệm cho rằng khi vào mùng 1 có người khuất sẽ mang đến những điều xui xẻo là chưa có cơ sở chứng minh. Vậy nên, nếu không may có người qua đời vào đúng mùng 1 thì chỉ cần chọn ngày khác để phát tang và không nên quá tin vào những lời truyền miệng.

Có nên đi viếng đám tang vào ngày mùng 1 hay không và những điều kiêng kị

Tuy chuyện mất mát sinh tử là do thiên ý nhưng chúng ta cần phải biết một điều rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nếu chẳng được may mắn gia đinh gặp phải tình huống có tang ngay vào mùng một đầu năm thì cũng phải nén đau thương mà hãy trân trọng những gì còn ở lại.

Theo truyền thống dân gian, mùng một của tết nguyên đán là sự kiện đánh dấu sự chuyển mình giữa năm cũ và năm mới. Thêm vào đó, ngày đầu năm luôn mang những ý nghĩa đặc biệt về sự mở đầu cho một tương lai mới của mọi vật.

Nếu có người mất rơi vào các ngày cuối năm thì cần lo chu toàn trong những ngày cuối hạn chế để qua năm mới. Năm mới sẽ tạm gác những đau thương và bắt đầu cho những điều thuận lợi may mắn hơn.

Tuy nhiên, nếu người chết qua đời ngay mùng 1 thì cũng không quá vội vàng nên để qua mùng 2 hãy bắt đầu phát tang. Bởi vì, mùng 1 nhiều người rất kiêng kị trong việc dự đám tang vì sợ xui xẻo. Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý rằng trạng thái khóc lóc buồn bã vào ngày mùng 1 là không nên. Vì nó mang lại cho bạn sự tiêu cực và không tốt trong ngày khởi đầu vạn vật.

Nhìn chung, theo phong tục thì người chết vào mùng 1 sẽ có nhiều điều kiêng kỵ mà bạn nên biết để tránh vận hạn. Tuy nhiên, cũng đừng quá rập khuôn mà hãy tùy theo tình huống mà xử lý công việc của mình.

Mùng 1 và những điều kiêng kỵ trong mai táng

Bạn là người rất quan tâm về vận hạn trong một năm mới thì hãy tham khảo một số điều cần biết khi đi đám tang sau đây:

Sử dụng trang phục đúng thời điểm và hoàn cảnh tránh lạc quẻ mất sự tôn trọng. Đám tang là một ngày chia buồn cùng gia đình người đã khuất nên các bạn chỉ chọn quần áo có tone trầm thể hiện sự thương tiếc. Không mặc các loại trang phục có màu sắc quá nổi như đỏ, cam, vàng hoặc những chiếc đầm hở bạo.

Khi đến đám tang cần thể hiện sự trang nghiêm tránh các trạng thái cười giỡn, nói chuyện lớn tiếng. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và họ sẽ có cái nhìn không tốt về bạn.

Những điều cần biết khi có tang

Không đi chúc tết mùng 1

Ngàn xưa đã có quan niệm cho rằng những ai đang có tang thì không nên đi chúc tết vào ngày mùng 1 vì sẽ ảnh hưởng đến gia chủ được chúc. Tuy nhiên vẫn có quan niệm cho rằng bạn nên hoan hỷ trước những điều không may mắn để được phước lành.

Nếu xét về quan niệm thì chẳng ai đúng ai sai mà do cách nhìn nhận mọi việc của chúng ta. Nên bạn cũng đừng quá lo lắng về vấn đề sẽ mang xui xẻo đến nhà người khác.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.