Ý nghĩa của các con số trong sim điện thoại mang lại may mắn tài vận
GĐXH - Phong thủy cho rằng số điện thoại có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người. Nó không chỉ là phương thức liên lạc hiện đại mà mỗi dãy số lại mang ý nghĩa phong thủy riêng.
Ý nghĩa của các con số trong sim điện thoại
Số điện thoại chính là sự kết hợp của các con số tự nhiên. Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của những con số tự nhiên để lựa chọn ra một dãy số ưng ý nhất:
Số 1 là chính là con số đứng ở vị trí đầu tiên trong dãy số từ 1 – 9. Số 1 vì vậy là biểu tượng cho sự khởi đầu. Nó biểu tượng cho nguồn gốc của vạn vật trên thế gian này. Khi nhắc đến số 1 là nhắc đến sự đi đầu, phát triển.
Con số 2 khi xem phong thủy số điện thoại lại đại diện cho sự "mãi mãi". Đây chính là sự cân bằng và ổn định. Nhắc đến số 2 là nhắc đến sự hạnh phúc và ấm áp. Số 2 cũng tượng trưng cho sự song hỷ lâm môn. Bên cạnh đó nó cũng gắn liền với niềm vui nhân đôi cũng như sự gắn kết vững chắc và song hành cùng thời gian.
Số 3 chính là đại diện cho chữ "Tài". Số 3 thể hiện cho lòng nhiệt huyết cùng sự kiên định. Số 3 cũng mang lại may mắn.
Số 4 khi xem phong thủy số điện thoại được ví như thước đo của sự chuẩn mực trong vũ trụ, gắn với tất cả những điều tốt đẹp tự nhiên trong cuộc sống. Ví dụ như trời đất có 4 phương, một năm thì có 4 mùa. Cũng chính bởi vậy mà số 4 còn là đại diện cho sự trọn vẹn, lâu bền và ổn định.
Số 5 khi xem phong thủy số điện thoại lại gắn với ý nghĩa của sự cân bằng. Trong dãy tự nhiên thì con số 5 thuộc vị trí trung tâm. Số 5 vì vậy đại diện cho sự phát triển cũng như cân bằng.
Số 6 được xem là biểu tượng cho tài lộc. Đây là một con số may mắn được rất nhiều người yêu thích.
Con số 7 gắn liền với Phật vì vậy mang một sức mạnh vô tận. Ngoài ra số 7 cũng được phát âm là "Thất" đồng âm với từ "Phất", có nghĩa là nổi lên nhanh chóng.
Số 8 khi xem phong thủy số điện thoại gắn với sự phát đạt, đây là con số đẹp trong dãy số tự nhiên. Cũng chính vì vậy mà rất nhiều người mong muốn được sở hữu. Số 8 sẽ mang đến cho chủ nhân nhiều thuận lợi, thành công nhất định.
Trong dãy số tự nhiên thì số 9 là số có giá trị cao nhất trong dãy số. Số 9 đại diện cho sự vĩnh cửu cũng như trường tồn, nó tượng trưng cho những quyền uy và sức mạnh.
Ý nghĩa của việc kết hợp các con số trong phong thủy số điện thoại
Mỗi con số mang một ý nghĩa khác nhau. Và kết hợp các con số lại với nhau thì dãy số lại mang một ý nghĩa phong thủy khác nhau. Ví dụ như:
68 mang ý nghĩa là phát lộc, 86 mang ý nghĩa là phát tài. Vì vậy trong phong thủy số điện thoại khi kết hợp 2 con số này nằm cạnh nhau sẽ mang đến ý nghĩa bền vững cả về tiền bạc và sức khỏe.
39, 79 chính là cặp số thần tài trong đó 39 là thần tài nhỏ và 79 là thần tài lớn. Đây cũng là cặp số đẹp vì vậy được hầu hết mọi người yêu thích. Trong công việc kinh doanh hay buôn bán nếu sim điện thoại của bạn mà có đuôi là 39 hay 79 thì công việc sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi.
Số 4 chính là con số ít được dùng nhất, nếu sim mà có dãy số 4444 thì sẽ được đọc là tử tử tử, mang ý nghĩa cực kỳ xấu.
Xem phong thủy số điện thoại không chỉ là xem ý nghĩa các con số mà còn xem vị trí sắp xếp của các con số.
Việc lựa chọn số điện thoại tưởng như ngẫu nhiên nhưng thực tế lại mang ý nghĩa phong thủy. Trong phong thủy, mỗi dãy số là sự kết hợp của các con số được sắp xếp không giống nhau và cũng mang những ý nghĩa khác nhau.
Nếu như bạn lựa chọn được dãy số vừa dễ nhớ lại vừa hợp phong thủy thì mọi công việc của bạn có thể sẽ hanh thông hơn rất nhiều.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
