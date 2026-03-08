Những lưu ý đặc biệt khi xem tuổi làm nhà để có cuộc sống gia đình êm ấm

Kim lâu

Tại khá nhiều địa phương, cách tính kim lâu là nếu tuổi có số lẻ (đuôi) là 1-3-6-8 thì phạm kim lâu. Nhưng cách tính đó thực chất là truyền miệng đã bị sai khác với cách tính nguyên bản theo Dịch học (dựa vào Hậu thiên bát quái & Bản đồ Lạc thư cửu cung):

Kiểu nhà vượng dương khí mang lại sự thịnh vượng, càng ở càng giàu có GĐXH - Ngôi nhà có dương khí dồi dào sẽ "nuôi dưỡng" mọi thành viên, giúp họ phát triển mạnh mẽ và gặt hái thành công. Ngược lại, những ngôi nhà thiếu dương khí, âm khí nặng nề thường kéo theo bệnh tật, bất hòa và hao tổn tài lộc.

Cách tính kim lâu chuẩn khi xem tuổi làm nhà thì cần lấy tuổi mụ chia cho 9, nếu số dư là 1-3-6-8 thì phạm kim lâu. Kim lâu chia ra thành 4 loại khác nhau dựa theo số dư sau khi chia tuổi: Dư 1 là "Kim lâu thân"; dư 3 là "Kim lâu thê"; dư 6 là "Kim lâu tử"; dư 8 là "Kim lâu lục súc".

Có người tính tuổi phạm kim lâu nhưng xét các yếu tố khác không ảnh hưởng thì vẫn làm nhà tốt, hoặc mượn tuổi làm nhà cũng là giải pháp thường được áp dụng.

Trong thực tế nếu trong năm nào đó gia chủ khi xem tuổi làm nhà nhưng chưa được tuổi thì có thể mượn tuổi người thân hoặc bạn bè hợp tuổi đứng ra động thổ giúp. Nhờ người thân hoặc bạn bè có tuổi đẹp, nhưng trong năm đó không làm nhà, thì có thể đứng ra cúng động thổ và nhập trạch giúp gia chủ. Tuy nhiên không phải dễ trong mượn tuổi, có khi không tìm được người có tuổi đẹp, có khi không nhận được sự trợ giúp.

Có người tính tuổi phạm kim lâu nhưng xét các yếu tố khác không ảnh hưởng thì vẫn làm nhà tốt, hoặc mượn tuổi làm nhà cũng là giải pháp thường được áp dụng.

Người mượn tuổi nên là nam giới, nếu tuổi tác lớn hơn gia chủ thì càng tốt. Một điều cần chú ý là gia đình không có tang chế và điều quan trọng nữa đó là tuổi không phạm vào các hạn tam tai, hoang ốc, kim lâu trong phong thủy.

Làm trước động thổ sau: Thầy phong thủy sẽ chọn cho gia chủ một ngày - giờ động thổ, sau khi làm xong vào ở bình thường, đến thời điểm hợp lý sẽ làm lễ động thổ lại và nhập trạch.

Mượn tuổi làm nhà

Khi bạn làm nhà mới sẽ rất vất vả, cuộc sống sẽ bị xáo trộn nên cần chuẩn bị: Tâm lý tốt, bố trí công việc khoa học, chuẩn bị chu đáo… thì mọi việc sẽ trở nên tốt hơn, tránh được những vấp váp trong quá trình làm nhà.

Nên mượn tuổi của người thân trong nhà, trong nội tộc, gần nhà bạn có dự định xây là tốt nhất, sẽ thuận tiện cho bạn về các thủ tục sau này.

Người cho mượn tuổi không được cho người thứ 2 cùng mượn tuổi trong thời gian mà người mượn trước chưa làm nhà xong. Vì vậy, khi mượn tuổi ai đó bạn cũng nên hỏi kỹ vấn đề này trước khi bạn có ý định nhờ để giúp mình động thổ. Chỉ được phép mượn tuổi để khởi công xây nhà mới. Không mượn tuổi khi sửa nhà.

Nên mượn tuổi của người thân trong nhà, trong nội tộc, gần nhà bạn có dự định xây là tốt nhất sẽ thuận tiện cho bạn về các thủ tục sau này.

Nếu bạn dự định sửa chữa nhỏ mà không động đến đất thì chỉ cần chọn ngày tháng đẹp để làm. Nếu bạn sửa nhà mà động đến đất thì cần xem đến năm vì khi đó động chạm đến Thần linh. Nếu năm bạn định sửa nhà mà không được tuổi thì nên chọn năm khác.

Hướng dẫn thủ tục mượn tuổi làm nhà

Chủ nhà làm giấy bán nhà tượng trưng cho người mượn tuổi. Khi động thổ, người được mượn tuổi làm lễ khấn vái và động thổ (cuốc 5 hay 7 cái tượng trưng tại hướng đẹp).

Trong thời gian làm lễ, gia đình chủ nhà nên tránh đi chỗ khác, khi làm lễ xong có thể về và làm các công việc bình thường. Khi đổ mái (làm nóc) người được mượn tuổi cũng làm các thủ tục thay chủ nhà và gia đình chủ nhà cũng tránh đi nơi khác trong quá trình làm lễ.

Khi nhập trạch người được mượn tuổi làm các thủ tục cần thiết như: Dâng hương, khấn hoàn thành nhà mới. Bàn giao lại nhà cho gia chủ: Chủ nhà làm giấy mua lại nhà (với giá tượng trưng cao hơn giá bán khi động thổ). Chủ nhà làm lễ nhập trạch.

Thủ tục về nhà mới (nhập trạch) khi mượn tuổi

Nếu là 1 gia đình có vợ chồng con cái thì đầu tiên là vợ gia chủ cầm 1 cái gương tròn đem vào nhà trước (mặt gương soi vào nhà), kế đến là gia chủ tự tay bưng bát nhang thờ tổ tiên, rồi lần lượt các người trong nhà mới đem vào bếp lửa (tốt nhất là bếp còn đang cháy đỏ từ nhà cũ đem tới), chăn nệm, gạo, nước…

Trong giờ tốt, gia chủ tự tay cầm tiền bạc nữ trang, tài sản quý giá cất vào tủ.

Nếu nhà vắng đàn ông thì người mẹ bưng bát nhang thờ tổ tiên vào trước, kế đến là con cái lần lượt mang bếp, gạo, nước… Chuyển đồ đạc vào nhà trước, dọn đồ cúng sau.

Không ai được đi tay không vào nhà. Tuồi Dần không được phụ dọn. Phụ nữ có thai không được phụ dọn (nếu muốn phụ thì mua 1 cây chổi mới, dùng chổi quét qua 1 lượt các đồ vật thì không sao). Trong giờ tốt, gia chủ tự tay cầm tiền bạc nữ trang, tài sản quý giá cất vào tủ.

Lễ vật để đi tân gia mà người ta quý và có ý nghĩa tốt đẹp, mang lại điều lành cho gia chủ chính là: 1 nồi cơm điện (theo quan niệm bây giờ cho tiện), hay 1 bộ nồi niêu. Đây là những món quà mang ý nghĩa sung túc, no đủ, nên ta hãy đem tặng cho người thân, bạn hữu thân tình khi họ tân gia.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.