Những lưu ý đặc biệt khi xem tuổi làm nhà để có cuộc sống gia đình êm ấm
GĐXH - Hiện có rất nhiều cách xem tuổi làm nhà, khiến cho những người đang tìm hiểu cảm thấy bối rối, thậm chí khi hỏi những thầy phong thủy khác nhau cũng cho ra những kết quả khác nhau.
Kim lâu
Tại khá nhiều địa phương, cách tính kim lâu là nếu tuổi có số lẻ (đuôi) là 1-3-6-8 thì phạm kim lâu. Nhưng cách tính đó thực chất là truyền miệng đã bị sai khác với cách tính nguyên bản theo Dịch học (dựa vào Hậu thiên bát quái & Bản đồ Lạc thư cửu cung):
Cách tính kim lâu chuẩn khi xem tuổi làm nhà thì cần lấy tuổi mụ chia cho 9, nếu số dư là 1-3-6-8 thì phạm kim lâu. Kim lâu chia ra thành 4 loại khác nhau dựa theo số dư sau khi chia tuổi: Dư 1 là "Kim lâu thân"; dư 3 là "Kim lâu thê"; dư 6 là "Kim lâu tử"; dư 8 là "Kim lâu lục súc".
Có người tính tuổi phạm kim lâu nhưng xét các yếu tố khác không ảnh hưởng thì vẫn làm nhà tốt, hoặc mượn tuổi làm nhà cũng là giải pháp thường được áp dụng.
Trong thực tế nếu trong năm nào đó gia chủ khi xem tuổi làm nhà nhưng chưa được tuổi thì có thể mượn tuổi người thân hoặc bạn bè hợp tuổi đứng ra động thổ giúp. Nhờ người thân hoặc bạn bè có tuổi đẹp, nhưng trong năm đó không làm nhà, thì có thể đứng ra cúng động thổ và nhập trạch giúp gia chủ. Tuy nhiên không phải dễ trong mượn tuổi, có khi không tìm được người có tuổi đẹp, có khi không nhận được sự trợ giúp.
Người mượn tuổi nên là nam giới, nếu tuổi tác lớn hơn gia chủ thì càng tốt. Một điều cần chú ý là gia đình không có tang chế và điều quan trọng nữa đó là tuổi không phạm vào các hạn tam tai, hoang ốc, kim lâu trong phong thủy.
Làm trước động thổ sau: Thầy phong thủy sẽ chọn cho gia chủ một ngày - giờ động thổ, sau khi làm xong vào ở bình thường, đến thời điểm hợp lý sẽ làm lễ động thổ lại và nhập trạch.
Mượn tuổi làm nhà
Khi bạn làm nhà mới sẽ rất vất vả, cuộc sống sẽ bị xáo trộn nên cần chuẩn bị: Tâm lý tốt, bố trí công việc khoa học, chuẩn bị chu đáo… thì mọi việc sẽ trở nên tốt hơn, tránh được những vấp váp trong quá trình làm nhà.
Nên mượn tuổi của người thân trong nhà, trong nội tộc, gần nhà bạn có dự định xây là tốt nhất, sẽ thuận tiện cho bạn về các thủ tục sau này.
Người cho mượn tuổi không được cho người thứ 2 cùng mượn tuổi trong thời gian mà người mượn trước chưa làm nhà xong. Vì vậy, khi mượn tuổi ai đó bạn cũng nên hỏi kỹ vấn đề này trước khi bạn có ý định nhờ để giúp mình động thổ. Chỉ được phép mượn tuổi để khởi công xây nhà mới. Không mượn tuổi khi sửa nhà.
Nếu bạn dự định sửa chữa nhỏ mà không động đến đất thì chỉ cần chọn ngày tháng đẹp để làm. Nếu bạn sửa nhà mà động đến đất thì cần xem đến năm vì khi đó động chạm đến Thần linh. Nếu năm bạn định sửa nhà mà không được tuổi thì nên chọn năm khác.
Hướng dẫn thủ tục mượn tuổi làm nhà
Chủ nhà làm giấy bán nhà tượng trưng cho người mượn tuổi. Khi động thổ, người được mượn tuổi làm lễ khấn vái và động thổ (cuốc 5 hay 7 cái tượng trưng tại hướng đẹp).
Trong thời gian làm lễ, gia đình chủ nhà nên tránh đi chỗ khác, khi làm lễ xong có thể về và làm các công việc bình thường. Khi đổ mái (làm nóc) người được mượn tuổi cũng làm các thủ tục thay chủ nhà và gia đình chủ nhà cũng tránh đi nơi khác trong quá trình làm lễ.
Khi nhập trạch người được mượn tuổi làm các thủ tục cần thiết như: Dâng hương, khấn hoàn thành nhà mới. Bàn giao lại nhà cho gia chủ: Chủ nhà làm giấy mua lại nhà (với giá tượng trưng cao hơn giá bán khi động thổ). Chủ nhà làm lễ nhập trạch.
Thủ tục về nhà mới (nhập trạch) khi mượn tuổi
Nếu là 1 gia đình có vợ chồng con cái thì đầu tiên là vợ gia chủ cầm 1 cái gương tròn đem vào nhà trước (mặt gương soi vào nhà), kế đến là gia chủ tự tay bưng bát nhang thờ tổ tiên, rồi lần lượt các người trong nhà mới đem vào bếp lửa (tốt nhất là bếp còn đang cháy đỏ từ nhà cũ đem tới), chăn nệm, gạo, nước…
Nếu nhà vắng đàn ông thì người mẹ bưng bát nhang thờ tổ tiên vào trước, kế đến là con cái lần lượt mang bếp, gạo, nước… Chuyển đồ đạc vào nhà trước, dọn đồ cúng sau.
Không ai được đi tay không vào nhà. Tuồi Dần không được phụ dọn. Phụ nữ có thai không được phụ dọn (nếu muốn phụ thì mua 1 cây chổi mới, dùng chổi quét qua 1 lượt các đồ vật thì không sao). Trong giờ tốt, gia chủ tự tay cầm tiền bạc nữ trang, tài sản quý giá cất vào tủ.
Lễ vật để đi tân gia mà người ta quý và có ý nghĩa tốt đẹp, mang lại điều lành cho gia chủ chính là: 1 nồi cơm điện (theo quan niệm bây giờ cho tiện), hay 1 bộ nồi niêu. Đây là những món quà mang ý nghĩa sung túc, no đủ, nên ta hãy đem tặng cho người thân, bạn hữu thân tình khi họ tân gia.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Cách hóa giải đất ở đầu voi đuôi chuột để giữ vượng khí, tránh hao tàiỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy nhà đất, hình dáng khu đất là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe và sự nghiệp của gia chủ. Một trong những thế đất thường được nhắc đến là đất đầu voi đuôi chuột.
Số 79 có ý nghĩa gì? Các tổ hợp số 79 mang ý nghĩa đại cátỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Trong thế giới tâm linh, 79 không chỉ là một con số ngẫu nhiên mà nó còn mang nhiều ý nghĩa tích cực trong phong thủy. Sự kết hợp độc đáo giữa hai con số đặc biệt 7 và 9 đã tạo ra một sức mạnh tinh thần mà nhiều người gọi là "số Thần tài".
Cách xả xui độc nhất vô nhị giúp bạn hết xui xẻo, gia tăng vượng khíỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Vận xui không hẳn là ngẫu nhiên mà có thể bắt nguồn từ chính năng lượng bên trong và môi trường xung quanh. Do đó, để những điều không thuận lợi tiếp tục kéo dài, bạn có thể chủ động gia tăng vận khí của mình bằng một số biện pháp thanh tẩy.
Số 89 có thật sự là con số "trường phát" không?Phong thủy - 23 giờ trước
GĐXH - Số 89 có phải là con số đẹp, mang đến may mắn và tài lộc cho người sở hữu hay không? Hãy cùng luận giải chi tiết ý nghĩa của con số này theo nhiều góc độ khác nhau qua nội dung bài viết dưới đây.
Kho tàng quý bên trong biệt phủ 10.000m² của một nghệ sĩ Việt được nhiều người tới check-in gần đâyKhông gian sống - 23 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Hoàng Mập vừa hoàn tất việc xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng 10.000 m2 với 10 phòng ngủ ở Di Linh, Lâm Đồng.
Hiện tượng người sắp chết chảy nước mắt có đáng lo không? Nên làm gì khi gặp tình huống này?Ở - 23 giờ trước
GĐXH - Hiện tượng người sắp chết chảy nước mắt là một phản ứng sinh lý hay nó hàm chứa điều gì sâu xa, thậm chí mang tính điềm báo? Cùng đọc bài viết sau dưới hai góc nhìn phổ biến là y học và tâm linh.
Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 9/3 - 15/3/2026 giúp gia chủ động thổ, khai trương, xuất hành tiền vào như nướcỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 9/3 - 15/3/2026 để tiến hành các công việc động thổ, khai trương, xuất hành, mọi người có thể tham khảo thông tinn tư vấn của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dưới đây.
Lý do vì sao lại có quan niệm nước mắt không được để rơi lên thi thể người đã khuất?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều gia đình vẫn truyền nhau lời nhắc phải giữ nước mắt, không để rơi lên thi thể người đã khuất. Lý do vì sao lại có quan niệm này? Hãy cùng tìm hiểu qua nhiều góc nhìn.
Đây mới là loại cây hút ẩm - khử mùi, trồng ở nhà nào nhà ấy đầy lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ giúp không gian xanh mát, một số loại cây cảnh còn có khả năng hút ẩm, giảm mùi khó chịu và thanh lọc không khí. Theo quan niệm dân gian, những cây này còn tượng trưng cho tài lộc, bình an nếu được đặt đúng vị trí trong nhà.
Những điều kiêng kỵ ở phòng thờ bạn cần lưu ýỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Quan niệm phong thủy và dân gian cho rằng, việc có một phòng thờ gia tiên linh thiêng theo phong thủy là điều rất quan trọng. Sau đây, bài viết này sẽ chia sẻ những điều dân gian kiêng kỵ ở phòng thờ để bạn có được một phòng thờ ưng ý.
Những điều kiêng kỵ ở phòng thờ bạn cần lưu ýỞ
GĐXH - Quan niệm phong thủy và dân gian cho rằng, việc có một phòng thờ gia tiên linh thiêng theo phong thủy là điều rất quan trọng. Sau đây, bài viết này sẽ chia sẻ những điều dân gian kiêng kỵ ở phòng thờ để bạn có được một phòng thờ ưng ý.