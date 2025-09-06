Video: Bé trai 4 tuổi nhanh trí cứu em rơi xuống mương nước
GĐXH - Thấy em bị rơi xuống mương nước, bé trai 4 tuổi nhanh trí chạy vào nhà thông báo người lớn ra ứng cứu.
Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại tình huống 2 cháu bé chơi tại mương nước gần nhà, bất ngờ 1 bé bị mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống nước. Ngay lập tức, cháu bé đi cùng nhanh trí chạy vào nhà hô hoán người lớn ra ứng cứu.
Nghe tiếng kêu cứu của cháu bé, nhiều người nhanh chóng chạy ra kéo cháu bé gặp nạn lên bờ an toàn.
Video: Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán người lớn cứu em rơi xuống mương nước (Nguồn: Đ. Phúc)
Sau khi video được chia sẻ trên mạng xã hội, đã nhận hàng ngàn lượt xem và nhiều bình luận khen ngợi hành động nhanh trí của cháu bé.
Được biết, hai cháu bé là Nguyễn Anh Quân (4 tuổi) và Nguyễn Anh Huy. Hai bé ra chơi ngoài đường ở xóm 7, phường Thành Vinh (trước đây thuộc xã Hưng Chính, TP Vinh) thì bất ngờ Huy bị sẩy chân xuống mương nước thải rộng khoảng một mét, mực nước sâu hơn một mét. Vị trí bé Huy gặp nạn không có nắp cống.
"May mắn là Quân biết truyền thông tin đến người lớn. Hiện trường đối diện nhà nhưng bị che khuất bởi bức tường rào, nếu Quân không chạy vào nói thì không ai phát hiện", một người thân của bé Quân chia sẻ.
