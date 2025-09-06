Mới nhất
Video: Bé trai 4 tuổi nhanh trí cứu em rơi xuống mương nước

Thứ bảy, 13:30 06/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Thấy em bị rơi xuống mương nước, bé trai 4 tuổi nhanh trí chạy vào nhà thông báo người lớn ra ứng cứu.

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại tình huống 2 cháu bé chơi tại mương nước gần nhà, bất ngờ 1 bé bị mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống nước. Ngay lập tức, cháu bé đi cùng nhanh trí chạy vào nhà hô hoán người lớn ra ứng cứu.

Nghe tiếng kêu cứu của cháu bé, nhiều người nhanh chóng chạy ra kéo cháu bé gặp nạn lên bờ an toàn.

Video: Bé trai 4 tuổi nhanh trí hô hoán người lớn cứu em rơi xuống mương nước (Nguồn: Đ. Phúc)

Sau khi video được chia sẻ trên mạng xã hội, đã nhận hàng ngàn lượt xem và nhiều bình luận khen ngợi hành động nhanh trí của cháu bé.

Được biết, hai cháu bé là Nguyễn Anh Quân (4 tuổi) và Nguyễn Anh Huy. Hai bé ra chơi ngoài đường ở xóm 7, phường Thành Vinh (trước đây thuộc xã Hưng Chính, TP Vinh) thì bất ngờ Huy bị sẩy chân xuống mương nước thải rộng khoảng một mét, mực nước sâu hơn một mét. Vị trí bé Huy gặp nạn không có nắp cống.

"May mắn là Quân biết truyền thông tin đến người lớn. Hiện trường đối diện nhà nhưng bị che khuất bởi bức tường rào, nếu Quân không chạy vào nói thì không ai phát hiện", một người thân của bé Quân chia sẻ.

Video: Bé trai 4 tuổi nhanh trí cứu em rơi xuống mương nước - Ảnh 1.Khoảnh khắc ngư dân trôi dạt trên biển 24 giờ được cứu sống

GĐXH - Sau 24 giờ lênh đênh trên biển, một ngư dân được lực lượng chức năng ở Đắk Lắk cứu sống, đưa lên bờ an toàn.

L.Vũ (th)
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người cả đời sống nhân hậu, phúc lộc song toàn

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người cả đời sống nhân hậu, phúc lộc song toàn

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường có nhân cách tốt, dễ được quý nhân giúp đỡ và sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp cũng như hạnh phúc trong cuộc sống.

Tin sáng 6/9: Xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông; Dự kiến điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân xuống còn 5 bậc

Tin sáng 6/9: Xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông; Dự kiến điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân xuống còn 5 bậc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông. Vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hà Nội: Tạm cấm phương tiện tại 3 tuyến đường từ 6 đến 15/9 phục vụ Triển lãm thành tựu đất nước

Hà Nội: Tạm cấm phương tiện tại 3 tuyến đường từ 6 đến 15/9 phục vụ Triển lãm thành tựu đất nước

Đời sống - 17 giờ trước

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ tốt cho Triển lãm thành tựu đất nước, Công an Hà Nội tiếp tục phân luồng giao thông qua Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh).

Trùng hợp khó tin: Hai phụ nữ cùng tuổi dắt nhầm xe máy giống nhau khi vào mua hàng

Trùng hợp khó tin: Hai phụ nữ cùng tuổi dắt nhầm xe máy giống nhau khi vào mua hàng

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Tưởng mất xe vì bị kẻ gian lấy trộm, một phụ nữ ở Hà Tĩnh sau đó mới biết chiếc xe của mình bị người cùng tuổi, đi mua hàng cùng thời điểm vô tình dắt nhầm về nhà.

Khoảnh khắc xe máy 'đối đầu' ô tô khiến 2 người thương vong ở Bắc Ninh

Khoảnh khắc xe máy 'đối đầu' ô tô khiến 2 người thương vong ở Bắc Ninh

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe ô tô xảy ra tại phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) trưa 5/9 khiến một người tử vong và một người khác bị thương nặng.

Hà Nội: Xe tải chở dầu diesel vỡ téc khi đang di chuyển, hàng trăm lít dầu tràn xuống đường

Hà Nội: Xe tải chở dầu diesel vỡ téc khi đang di chuyển, hàng trăm lít dầu tràn xuống đường

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang xác minh, truy tìm tài xế điều khiển ô tô tải làm đổ dầu ra phố Bạch Thành Phong (phường Đại Mỗ) rồi bỏ đi.

5 con giáp tốt bụng: Càng giúp người càng nhận lại nhiều phúc lộc

5 con giáp tốt bụng: Càng giúp người càng nhận lại nhiều phúc lộc

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi mang trong mình tấm lòng lương thiện, luôn sẵn sàng chìa tay giúp đỡ người khác mà không cần đòi hỏi đáp trả.

Những số cuối ngày sinh Âm lịch 'quyền lực' quyết định trí tuệ và thành công của một người

Những số cuối ngày sinh Âm lịch 'quyền lực' quyết định trí tuệ và thành công của một người

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ quyết định phần nào về tính cách mà còn phản ánh trí tuệ và sự may mắn trong cuộc đời.

Thay đổi bất ngờ đến với con giáp Sửu từ Rằm tháng 7 âm lịch 2025

Thay đổi bất ngờ đến với con giáp Sửu từ Rằm tháng 7 âm lịch 2025

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 7 âm lịch của 12 con giáp, trong đó con giáp Sửu có thay đổi bất ngờ về các phương diện từ sau Rằm tháng 7.

Từ 1/10, những khoản thu nhập nào từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới?

Từ 1/10, những khoản thu nhập nào từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là thông tin chi tiết về những khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/10/2025.

