Video: Khoảnh khắc cựu thiếu tá quân y cứu sống du khách gặp nạn khi tắm biển Côn Đảo

Thứ tư, 16:31 15/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một nữ du khách khi tắm biển tại Côn Đảo bị sóng cuốn xa bờ, chìm xuống nước đã được cựu thiếu tá quân y kịp thời cứu sống.

Theo TPO, ngày 15/10, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) xác nhận một cựu thiếu tá quân y vừa kịp thời cứu sống nữ du khách gặp nạn khi tắm biển.

Nạn nhân là bà D.T.H (58 tuổi, quê Ninh Bình ra đảo tham quan trưa ngày 14/10). Chiều cùng ngày, bà H tắm tại bãi biển đối diện khách sạn The Secret và không may bị sóng cuốn ra xa bờ có dấu hiệu đuối sức và chìm xuống nước.

Video: Thiếu tá nghỉ hưu đi tắm biển Côn Đảo vô tình cứu sống nữ du khách đuối nước (Nguồn: NLĐO)

Nghe tiếng kêu cứu, thiếu tá Vũ Quang Vạn (cựu y sĩ đa khoa Bệnh xá Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo, mới nghỉ hưu từ 1-9) đang tắm biển gần đó nhanh chóng lao ra đưa nạn nhân vào bờ.

Với nghiệp vụ quân y được đào tạo bài bản, thiếu tá Vạn phối hợp cùng chị Nguyễn Hà Thảo Vy (bác sĩ Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo) thực hiện hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực.

Sau ít phút, nữ du khách đã hồi tỉnh và được đưa đến Trung tâm Quân dân y đặc khu Côn Đảo để tiếp tục chăm sóc và theo dõi. Hiện sức khỏe của nữ du khách đã ổn định.

Video: Khoảnh khắc cựu thiếu tá quân y cứu sống du khách gặp nạn khi tắm biển Côn Đảo - Ảnh 1.

Hình ảnh cựu thiếu tá quân y cứu sống nữ du khách gặp nạn khi tắm biển (ảnh cắt từ clip)

Theo TTO, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo đánh giá hành động dũng cảm và đầy trách nhiệm của thiếu tá Vạn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và du khách; đồng thời thể hiện phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" - sẵn sàng cứu giúp nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

"Đây không chỉ là một việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ nơi tuyến đảo xa, luôn vì nhân dân mà phục vụ", Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo chia sẻ.

Khoảnh khắc ngư dân trôi dạt trên biển 24 giờ được cứu sốngKhoảnh khắc ngư dân trôi dạt trên biển 24 giờ được cứu sống

GĐXH - Sau 24 giờ lênh đênh trên biển, một ngư dân được lực lượng chức năng ở Đắk Lắk cứu sống, đưa lên bờ an toàn.

Cứu sống 20 thuyền viên tàu chở dầu bốc cháy trên biển gần mũi Vũng TàuCứu sống 20 thuyền viên tàu chở dầu bốc cháy trên biển gần mũi Vũng Tàu

Rạng sáng 9/8, tàu SAR 413 đã đưa toàn bộ 20 thuyền viên tàu chở dầu bị cháy trên biển về đến cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh).

L.Vũ (th)
Tags:

Tin liên quan

Khoảnh khắc ngư dân trôi dạt trên biển 24 giờ được cứu sống

Khoảnh khắc ngư dân trôi dạt trên biển 24 giờ được cứu sống

Nghệ An: Cứu sống 4 con trâu bị nước lũ cuốn trôi ra biển Cửa Lò

Nghệ An: Cứu sống 4 con trâu bị nước lũ cuốn trôi ra biển Cửa Lò

Hà Nội: Kịp thời cứu sống nam thanh niên uống thuốc ngủ tự tử nhờ bài viết trên mạng xã hội

Hà Nội: Kịp thời cứu sống nam thanh niên uống thuốc ngủ tự tử nhờ bài viết trên mạng xã hội

Vết nứt 20cm trên đồi và quyết định cân não cứu sống 115 người của trưởng bản 9X

Vết nứt 20cm trên đồi và quyết định cân não cứu sống 115 người của trưởng bản 9X

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Cùng chuyên mục

Con giáp có cuộc đời như hoa nở muộn: Sinh ra vất vả, về già hưởng phúc

Con giáp có cuộc đời như hoa nở muộn: Sinh ra vất vả, về già hưởng phúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra không được hưởng vận may sớm. Họ phải đi qua nhiều năm tháng vất vả, thử thách, nhưng càng về sau, cuộc đời lại càng nở rộ như hoa cuối mùa, muộn mà rực rỡ.

Bé gái 10 tuổi đi lạc vào đường cao tốc sau khi thăm bà ở bệnh viện

Bé gái 10 tuổi đi lạc vào đường cao tốc sau khi thăm bà ở bệnh viện

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi vào bệnh viện thăm bà nội buổi chiều tối, bé gái 10 tuổi mồ côi cha mẹ ở Hà Tĩnh bị lạc đường rồi đi nhầm lên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Lực lượng CSGT đã kịp thời hỗ trợ, đưa cháu bé tới trụ sở công an xã để bàn giao cho gia đình.

Tiếp vụ cuộc sống cư dân bị đảo lộn vì trại gà ngự giữa thôn ở Phú Thọ: Xã Liên Sơn ra 'tối hậu thư'

Tiếp vụ cuộc sống cư dân bị đảo lộn vì trại gà ngự giữa thôn ở Phú Thọ: Xã Liên Sơn ra 'tối hậu thư'

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Nhiều năm nay, người dân thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ phải sống trong cảnh ngột ngạt bởi mùi hôi nồng nặc phát ra từ các trại gà nằm giữa khu dân cư. Mới đây, sau khi báo chí phản ánh, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra và ra “tối hậu thư” yêu cầu dừng hoạt động các trang trại vi phạm.

3 tháng sinh Âm lịch đổi vận cuối năm: Hết sạch nợ, Thần Tài gõ cửa

3 tháng sinh Âm lịch đổi vận cuối năm: Hết sạch nợ, Thần Tài gõ cửa

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có một số người sinh vào tháng Âm lịch đặc biệt được Thần Tài chiếu cố, vận thế hanh thông vào cuối năm 2025.

Đăng ký xe diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian chỉ cần thực hiện theo trình tự, thủ tục này

Đăng ký xe diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian chỉ cần thực hiện theo trình tự, thủ tục này

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Để đăng ký xe diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian người dân cần tuân theo những quy trình, thủ tục gì? Dưới đây là các quy định về đăng ký xe theo Thông tư 79/2024/TT-BCA, bạn đọc có thể tham khảo.

Các con giáp Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi thay đổi ra sao vào giữa tháng 10/2025 ?

Các con giáp Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi thay đổi ra sao vào giữa tháng 10/2025 ?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp từ 13/10 đến 19/10/2025 của các con giáp Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi thay đổi ở mọi phương diện như sau.

Con giáp có trực giác vô cùng tinh tế và nhạy cảm: Đọc vị được cả điều người khác giấu kín

Con giáp có trực giác vô cùng tinh tế và nhạy cảm: Đọc vị được cả điều người khác giấu kín

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Với những con giáp này, trực giác của họ gần như là kim chỉ nam giúp họ vượt qua sóng gió, tránh xa rắc rối và gặt hái thành công.

Khám phá chùa Keo không có sư thầy tại làng Hành Thiện, tỉnh Ninh Bình

Khám phá chùa Keo không có sư thầy tại làng Hành Thiện, tỉnh Ninh Bình

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình vốn nổi tiếng hiếu học, nhiều người đỗ đạt nhưng nơi đây còn có ngôi chùa không sư trụ trì, không người tu hành.

Tháng sinh Âm lịch của người có tầm nhìn xa, càng già càng giàu

Tháng sinh Âm lịch của người có tầm nhìn xa, càng già càng giàu

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào ba tháng Âm lịch sau thường có vận mệnh tốt, càng về hậu vận càng viên mãn.

Người mới mua xe, chưa đăng ký xe dễ bị phạt tiền triệu nếu không nắm rõ các quy định này

Người mới mua xe, chưa đăng ký xe dễ bị phạt tiền triệu nếu không nắm rõ các quy định này

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quy định pháp luật, các phương tiện khi muốn tham gia giao thông cần phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo luật định.

Tòa soạn Quảng cáo
Top