Video: Khoảnh khắc cựu thiếu tá quân y cứu sống du khách gặp nạn khi tắm biển Côn Đảo

Theo TPO, ngày 15/10, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) xác nhận một cựu thiếu tá quân y vừa kịp thời cứu sống nữ du khách gặp nạn khi tắm biển.

Nạn nhân là bà D.T.H (58 tuổi, quê Ninh Bình ra đảo tham quan trưa ngày 14/10). Chiều cùng ngày, bà H tắm tại bãi biển đối diện khách sạn The Secret và không may bị sóng cuốn ra xa bờ có dấu hiệu đuối sức và chìm xuống nước.

Video: Thiếu tá nghỉ hưu đi tắm biển Côn Đảo vô tình cứu sống nữ du khách đuối nước (Nguồn: NLĐO)

Nghe tiếng kêu cứu, thiếu tá Vũ Quang Vạn (cựu y sĩ đa khoa Bệnh xá Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo, mới nghỉ hưu từ 1-9) đang tắm biển gần đó nhanh chóng lao ra đưa nạn nhân vào bờ.

Với nghiệp vụ quân y được đào tạo bài bản, thiếu tá Vạn phối hợp cùng chị Nguyễn Hà Thảo Vy (bác sĩ Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo) thực hiện hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực.

Sau ít phút, nữ du khách đã hồi tỉnh và được đưa đến Trung tâm Quân dân y đặc khu Côn Đảo để tiếp tục chăm sóc và theo dõi. Hiện sức khỏe của nữ du khách đã ổn định.

Hình ảnh cựu thiếu tá quân y cứu sống nữ du khách gặp nạn khi tắm biển (ảnh cắt từ clip)

Theo TTO, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo đánh giá hành động dũng cảm và đầy trách nhiệm của thiếu tá Vạn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và du khách; đồng thời thể hiện phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" - sẵn sàng cứu giúp nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

"Đây không chỉ là một việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ nơi tuyến đảo xa, luôn vì nhân dân mà phục vụ", Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo chia sẻ.

Khoảnh khắc ngư dân trôi dạt trên biển 24 giờ được cứu sống GĐXH - Sau 24 giờ lênh đênh trên biển, một ngư dân được lực lượng chức năng ở Đắk Lắk cứu sống, đưa lên bờ an toàn.