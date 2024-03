Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và ô tô con, đang thu hút được sự quan tâm và chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Theo hình ảnh được camera hành trình của xe ô tô con ghi lại cho thấy, vào khoảng 11 giờ 39 phút ngày 7/3, khi xe này đang di chuyển trên cầu Thanh Trì (Hoàng Mai, Hà Nội), từ phía sau, xe đầu kéo mang BKS 29H - 051.69 kéo theo rơ mooc BKS 20R - 054.54 bất ngờ vượt lên, tạt đầu xe có gắn camera hành trình.

Hậu quả, xe đầu kéo tông trúng vào hông xe ô tô con khiến chiếc xe mất lái rồi lao vào dải phân cách bên đường. May mắn vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

Video: Khoảnh khắc xe đầu kéo vượt ẩu, ép ô tô con lao vào dải phân cách trên cầu Thanh Trì. Nguồn: V.L

Theo người đăng tải video cho biết, sau khi xảy ra va chạm, lái xe đầu kéo tên C. đã xuống xe, thỏa thuận giải quyết hậu quả tại một garage ô tô "của người quen", tuy nhiên sau khi chủ xe ô tô con mang xe tới đây để sửa chữa thì lại không thể liên lạc được với tài xế C.

"Do nghĩ cùng cảnh lái xe và có phía garage xác nhận nên tôi không giữ bất kỳ giấy tờ gì của anh C, muốn giải quyết tình cảm vì va chạm là điều không ai muốn, nhưng tới thời điểm hiện tại thì phía C nhất quyết không nghe, phía garage mặc dù xác nhận có quen biết C nhưng không liên quan việc đứng ra nhận sửa chữa thay C, chỉ là để xe đấy rồi báo giá thôi", người đăng tải video chia sẻ.

Xe ô tô con hư hỏng nặng hai bên thân sau va chạm. Ảnh NVCC

Mặc dù chưa rõ sự việc cụ thể ra sao, thế nhưng ngay sau khi đăng tải, đoạn video đã nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luận, đa số ý kiến đều bức xúc trước hành động của lái xe đầu kéo, đã gây tai nạn còn trốn tránh trách nhiệm.

"Bài học cho các bác, lần sau cứ làm cái đơn lên cơ quan công an, hình ảnh bằng chứng đầy đủ thì không thể trốn được",

"Quá coi thường pháp luật, đi kiểu này có ngày cũng gây họa thôi, mong cơ quan chức năng sớm xử lý",

"Khuyên thật bác tài, quên cái gara kia đi. Làm đơn trình báo công an ngay, có đủ hết chứng cứ rồi", là một số bình luận được người xem để lại.

