Việt Anh ở tuổi 45

Thứ sáu, 09:11 17/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Việt Anh thời gian gần đây lại khiến khán giả quan tâm khi công khai hẹn hò cùng 'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga. Ở tuổi 45, cuộc sống của anh ra sao?

Việt Anh ở tuổi 45 - Ảnh 1.Con gái diễn viên Việt Anh tròn 18 tuổi

GĐXH - Diễn viên Việt Anh mới đây khoe hình ảnh con gái của mình. Hiện tại, cô đã bước sang tuổi 18 với nhan sắc gây chú ý.

Việt Anh và Quỳnh Nga mới đây khoe đi du lịch cùng nhau. Sau một thời gian dài kín tiếng, Việt Anh đã thừa nhận đang hẹn hò cùng nàng "cá sấu chúa" xinh đẹp. Được biết, cặp đôi bị đồn thổi ở bên nhau từ lâu nhưng hiện tại họ mới công khai. 

Việt Anh ở tuổi 45 - Ảnh 1.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống riêng, Việt Anh đang có cuộc sống cân bằng hơn. 

Việt Anh ở tuổi 45 - Ảnh 2.

Nam diễn viên dành thời gian cho công việc, chăm sóc bản thân, quan tâm đến con trai và lựa chọn những dự án nghệ thuật phù hợp thay vì xuất hiện dày đặc trên màn ảnh. Những năm gần đây, Việt Anh không còn chạy theo lịch làm việc dày đặc như trước. Anh lựa chọn nhịp sống chậm rãi hơn, chỉ nhận lời tham gia những dự án phù hợp và dành thời gian phát triển công việc kinh doanh. Với nam diễn viên, mỗi giai đoạn của cuộc sống đều mang đến những bài học giúp anh trưởng thành hơn cả trong suy nghĩ lẫn cách đối diện với khó khăn.

Việt Anh ở tuổi 45 - Ảnh 3.

Sau nhiều biến cố, Việt Anh cho biết anh học được cách sống tích cực, biết trân trọng hiện tại và dành nhiều thời gian cho những điều thực sự có ý nghĩa.

Việt Anh ở tuổi 45 - Ảnh 4.

Bên cạnh công việc, con trai luôn là mối quan tâm đặc biệt của Việt Anh. Dù không sống cùng con sau khi hôn nhân tan vỡ, anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để gặp gỡ, đồng hành và chăm sóc con trong cuộc sống hằng ngày. 

Việt Anh ở tuổi 45 - Ảnh 5.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi bên con trai, nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.

Việt Anh ở tuổi 45 - Ảnh 6.

Ở tuổi ngoài 40, Việt Anh vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ nhờ duy trì lối sống khoa học. Anh thường xuyên tập gym, chơi thể thao và chú trọng chế độ ăn uống để đảm bảo sức khỏe cũng như đáp ứng yêu cầu của công việc diễn xuất. Chính sự chỉn chu trong việc chăm sóc bản thân giúp nam diễn viên luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, lịch lãm.

Việt Anh ở tuổi 45 - Ảnh 7.

Ngoài thời gian làm việc, Việt Anh cũng yêu thích những chuyến du lịch, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng những phút giây thư giãn sau lịch trình bận rộn.

Việt Anh ở tuổi 45 - Ảnh 8.

Dù không xuất hiện liên tục trên màn ảnh nhỏ, Việt Anh vẫn giữ niềm đam mê lớn với diễn xuất. Anh cho biết bản thân luôn mong muốn được thử sức với những nhân vật có chiều sâu tâm lý và mang đến những màu sắc mới thay vì lặp lại hình ảnh quen thuộc.

Việt Anh là một trong những nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều vai diễn ghi dấu ấn trong các bộ phim truyền hình như Chạy án, Người phán xử, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng hay Hành trình công lý. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng khả năng hóa thân đa dạng, anh nhiều năm liền nằm trong nhóm diễn viên được khán giả yêu thích.

Việt Anh ở tuổi 45 - Ảnh 10.Bị đồn 'mất tích' giữa ồn ào về sản phẩm đang phân phối, NSƯT Việt Anh nói gì?

GĐHX - NSƯT Việt Anh lên tiếng làm rõ trước tin đồn cho rằng anh đột ngột biến mất khỏi mạng xã hội giữa ồn ào nghi vấn về chất lượng sản phẩm đang phân phối.

 

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