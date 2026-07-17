Việt Anh ở tuổi 45

Điều ít biết về con trai tài năng của NSƯT Thanh TâmCâu chuyện văn hóa -
Ít ai biết Thượng tá - NSƯT Thanh Tâm có con trai sở hữu chiều cao 1m83, ngoại hình sáng, giọng hát ngọt ngào, vừa giành danh hiệu Á vương Du lịch Việt Nam.
Việt Anh và Quỳnh Nga mới đây khoe đi du lịch cùng nhau. Sau một thời gian dài kín tiếng, Việt Anh đã thừa nhận đang hẹn hò cùng nàng "cá sấu chúa" xinh đẹp. Được biết, cặp đôi bị đồn thổi ở bên nhau từ lâu nhưng hiện tại họ mới công khai.
Việt Anh là một trong những nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều vai diễn ghi dấu ấn trong các bộ phim truyền hình như Chạy án, Người phán xử, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng hay Hành trình công lý. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng khả năng hóa thân đa dạng, anh nhiều năm liền nằm trong nhóm diễn viên được khán giả yêu thích.
Ít ai biết Thượng tá - NSƯT Thanh Tâm có con trai sở hữu chiều cao 1m83, ngoại hình sáng, giọng hát ngọt ngào, vừa giành danh hiệu Á vương Du lịch Việt Nam.
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