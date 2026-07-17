Việt Anh ở tuổi 45

Nam diễn viên dành thời gian cho công việc, chăm sóc bản thân, quan tâm đến con trai và lựa chọn những dự án nghệ thuật phù hợp thay vì xuất hiện dày đặc trên màn ảnh. Những năm gần đây, Việt Anh không còn chạy theo lịch làm việc dày đặc như trước. Anh lựa chọn nhịp sống chậm rãi hơn, chỉ nhận lời tham gia những dự án phù hợp và dành thời gian phát triển công việc kinh doanh. Với nam diễn viên, mỗi giai đoạn của cuộc sống đều mang đến những bài học giúp anh trưởng thành hơn cả trong suy nghĩ lẫn cách đối diện với khó khăn.