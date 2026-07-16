Tuổi 55 của Hoa hậu Giáng My
GĐXH - Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Hoa hậu Giáng My một lần nữa khiến fan ngỡ ngàng với sắc vóc trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 55.
Mới đây, Hoa hậu Giáng My tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh tham dự một sự kiện. Người đẹp diện đầm trắng cup ngực khoe vóc dáng gọn gàng, làn da căng mịn.
Nhan sắc rạng rỡ của Giáng My khiến nhiều người bất ngờ, bởi khó ai nghĩ đây là người phụ nữ đã bước sang tuổi 55: "Đẹp không tuổi", "Nhìn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều", "Vẻ đẹp sang trọng hiếm có của showbiz Việt"; "Thật khó tin cô ấy là U60";...
Nhiều người tò mò về bí quyết giúp Giáng My duy trì vẻ ngoài trẻ trung dù đã ở tuổi trung niên. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Hoa hậu Đền Hùng cho biết điều quan trọng nhất chính là tính kỷ luật trong sinh hoạt.
"Tôi luôn có những quy tắc riêng trong ăn uống, sinh hoạt và luyện tập. Trong nhà tôi, mọi thứ luôn được sắp xếp ngăn nắp, động đến đồ vật gì thì đều là những thứ cần sử dụng, phục vụ sinh hoạt", cô nói.
Theo Giáng My, khi đã đặt ra nguyên tắc cho bản thân, cô luôn thực hiện một cách nghiêm túc: "Ví dụ khi đã tự đề ra lịch tập luyện cho mình, tôi luôn tuân thủ luyện tập sao cho đúng giờ, hiệu quả và ngày nào đến giờ đó cũng phải tập luyện".
Người đẹp cho biết cuộc sống luôn có rất nhiều áp lực, nhưng thay vì ôm đồm mọi thứ, cô học cách chọn lọc công việc và ưu tiên thời gian nghỉ.
Sắc vóc tuổi 55 của Hoa hậu Giáng My.
"Ngoài thời gian dành cho công việc, tôi dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn... Tôi luôn tạo sự cân bằng trong sinh hoạt và công việc. Điều này giúp tôi không quá áp lực lên bản thân, giảm thiểu tối đa năng lượng tiêu cực bên ngoài. Những môn thư giãn cũng vẫn là cách thiền hiệu quả, động trong tĩnh", Giáng My tâm sự.
Bên cạnh chế độ sinh hoạt điều độ, Giáng My cũng đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc da. Hoa hậu Đền Hùng cho biết cô không lựa chọn các phương pháp có thể thẩm mỹ mà ưu tiên chăm sóc da theo hướng hợp nhất giữa phương pháp truyền thống và công nghệ hiện đại.
"Quá trình tự chăm sóc da hằng ngày, theo tôi, rất quan trọng. Đi ra ngoài về phải rửa sạch da, sau đó cung cấp dưỡng ẩm, chịu khó đắp mặt nạ và bôi kem chống nắng cả ngày", người đẹp chia sẻ.
Ngoài ra, Giáng My cũng duy trì nhiều nguyên tắc giúp cơ khỏe mạnh từ bên trong như hạn chế thực phẩm gây nguy hại cho da, uống đủ nước và uống từng liều nhỏ thay vì uống quá nhiều trong một lần.
Đặc biệt, một trong những bí quyết được cô duy trì trong nhiều năm là không thức khuya: "Tôi có nguyên tắc là không thức quá khuya. Còn ăn thì theo quy tắc 8/16. Nghĩa là nếu tôi có bữa tiệc muộn, tôi sẽ phải căn đủ 16 tiếng sau mới ăn lại. Tôi luôn ăn đủ chất, không ăn kiêng và không ăn quá no".
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